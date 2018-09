Öffentlich blutig beten, um nicht bemerkt zu werden

Deutsch Absurdistan: Da muss man die in Deutschland verbriefte Religionsfreiheit schon mal öffentlich ausprobieren, um abzuchecken wie sehr man das ausreizen kann. Vorzugsweise macht man das in einer belebten Fußgängerzone oder in einem Einkaufszentrum, weil dort wohl die angenehmste Privatsphäre herrscht. Selbige Aktion verbindet man sogleich mit der radikalen öffentlichen Demonstration des unbändigen Integrationswillens im Gastland. Wer diese Form der Zeichensetzung nicht erkennt ist offensichtlich mit dem Klammerbeutel gepudert.

Jetzt gibt es Menschen islamischen Glaubens, die stur und steif behaupten, dass es keinen unpolitischen Islam gibt. Hamed Abdel-Samad: Der politische Islam lebt von der Kluft … [YouTube]. Dafür spricht auch, dass in 90 Prozent der islamischen Staaten die Scharia mehr oder minder das höchste Rechtsgut ist. Um natürlich nicht böswillig zu wirken oder zu werden, ist es sinnvoll, solche Tatsachen einfach zu ignorieren. Letzteres haben die Deutschen unter Merkel und ihrem CDU-Linkskult bereist ausgiebig üben dürfen. Leider sind wir im Ignorieren noch nicht perfekt. Aber sehen wir uns die friedlichste Religion der Welt doch sogleich noch einmal in Aktion an. Demonstratives Beten für eine bessere Welt (ohne Frauen) und für den einen Gott, der neben sich keine anderen duldet.

Finde den Fehler

Irgendwie ist das jetzt nicht ganz so logisch. Da positionieren sich die Gläubigen zum Beten in aller Öffentlichkeit, statt selbigen kontemplativ in einer Moschee auszuführen. Im vorliegenden Fall sehr prominent am Münchener Stachus. Warum macht man das in aller Öffentlichkeit (ohne Frauen), wenn man nicht wahrgenommen werden will? Man also rein gar nichts demonstrieren möchte, sondern lediglich seine Religionsfreiheit friedlich auszuleben gedenkt? Der Verdacht liegt nahe, dass man damit doch etwas demonstrieren möchte und dann wäre es durchaus wieder politisch. Nur was? Zum Abschluss des Gebets wird noch einmal fröhlich-aggressiv in die Runde Gebrüllt: „Allah ist groß“, auf arabisch natürlich, so das es kein Deutscher versteht, der nicht bereits genau weiß worum es geht.

Hören wir diesen großartigen, friedlichen Gottesruf nicht auch in diesen tollen Videos des IS? Wenn die frommen und tapferen Schlächter des IS ihren Opponenten mit kleiner Klinge mühevoll in minutenlanger harter Handarbeit den Kopf abschneiden? Nun, dass hat natürlich mit dem Islam nichts zu tun, das ist infamer Religionsmissbrauch. Nur distanziert sich der politische Islam, wenn überhaupt, nur sehr halbherzig bis gar nicht von diesen Vorkommnissen. Und ginge es nach einigen finsteren Gestalten, so möchte man den Dschihad lieber früher als später unter die „Kufar“ hier nach Europa und Deutschland tragen. Aber auch das sollten wir noch solange ignorieren, bis sich noch mehr von der ganz harten Sorte des Islams hier versammelt haben.

Intensiv wegsehen, bleibt das Gebot der Stunde

Intensiv wegsehen ist nach wie vor das Gebot der Stunde. Jede übergebührliche Thematisierung solcher Vorkommnisse muss zwingend als fremdenfeindlich eingestuft und gebrandmarkt werden. Dann kommen auch noch Leute aus der Gruppe der friedlichsten Gläubigen und möchten einen filmenden Passanten in der Öffentlichkeit zurechtweisen? Sie beschweren sich lautstark und durchaus mit aggressiven Gebärden darüber, dass es Leute gibt, die ihr Treiben am Münchener Stachus tatsächlich registrieren und dokumentieren. Was für ein Frevel, was für eine Respektlosigkeit gegenüber den Gläubigen?

Sollte Hamed Abdel-Samad, wie im zweiten Absatz verlinkt, womöglich doch noch Recht behalten? Hinzu kommen inzwischen mehr und mehr blutige Rituale in aller Öffentlichkeit selbst in Europa. Veranstaltungen, wo man normalerweise erst einmal aus Gründen des Jugendschutzes die Kinder von der Straße holen müsste. Ashura in Griechenland: Schiiten vollziehen Selbstgeißelungen bis das Blut strömt … [Germany Watsup Europe]. Wenn sich ausgewachsene Männer, in selbstverstümmelnder Weise blutig beten und geißeln, für die friedlichste Religion dieser Welt, dann muss man ernsthaft nachfragen dürfen, ob deren Gott oder dessen Gläubige nun in psychologische Behandlung gehören. Aber auch hier gilt die Direktive, die aussterbenden Gastgeber haben sich diesbezüglich gefälligst anzupassen.