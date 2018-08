Erscheint Trump auch zur Hochzeit in Österreich?

Wiener-Würstchen: Derzeit überschlagen sich die Gazetten, wie schlimm es doch ist, dass der Putin zum Feiern nach Österreich kommt. Sowas kann man diesem Diktator keinesfalls gestatten, obgleich die Hochzeitsfeier der österreichischen Außenministerin Kneissl eine rein private Angelegenheit ist. Der Akt selbst könnte die Sanktionen gegen Putin-Russland völlig unterlaufen. Nach Lesart aller aufrichtigen Hassprediger der EU und der USA dürfte ihm weder Speis‘ noch Trank oder Unterhaltung auf EU-Territorium serviert werden. Das ist derzeit ein absolutes NoGo!

Schließlich leidet unter dieser Hochzeits-Aktion das mühevoll aufgebaute Feindbild. Die Hochzeit verschafft dem Putin entsprechende Sonder-Bonuspunkte im Ansehen der Europäer. Die sind hernach stimmungsmäßig viel weniger geneigt Krieg gegen Russland zu führen. Das sollten sie aber. Schließlich wagten es die Russen, die Krim-Bevölkerung, die zu 90 Prozent aus Russen besteht, zu beschützen und eben nicht den Ukra-Faschisten zum Abschlachten zu überlassen. Zu letzterem wären sie aber völkerrechtlich verpflichtet gewesen, damit die NATO irgendwann einmal die Krim als eigenen Flottenstützpunkt via Ukraine beanspruchen kann. Dieser rare und nicht reproduzierbare Kriegsgrund muss ums Verrecken warmgehalten werden.

Wie schlimm das Erscheinen Putins in Österreich tatsächlich ist, wird hier umfangreich erörtert: Prominenter Gast 🇷🇺 Warum kommt Putin zu einer Hochzeit nach Österreich? … [SpeiGel auf Linie]. Auch hier nimmt man, aus Angst vor dem Verlust eines Feindbildes, kein Blatt vor den Mund: „Misstrauen, dass Österreich ein trojanisches Pferd ist“ … [WELT]. Und wer mag hierzulande schon trojanische Pferde, soweit sie nicht Angela Merkel heißen?

Trump ist die ideale Bereicherung für die Kneissl Hochzeit

Aus völlig unzuverlässigen Quellen wissen wir sehr genau, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass auch Trump mal eben bei der Kneissl-Hochzeit reinschneit. Damit wäre dann der Affront auf die westliche Hemisphäre perfekt. Immerhin wären damit sogleich zwei Hassfiguren der internationalen Presse vor Ort. Der bereits angeschlagene Jammerton dürfte sich so noch einmal dramatisch verstärken. Kneissl-Hochzeit wird Staats-Affäre … [OE24]. Gemäß dem zuvor verlinkten Bericht von OE24, besteht offenbar auch in Österreich ein mehrheitliches Presse-Interesse an der Eskalation des Putin-Besuchs.

Sollte also Donald Trump doch noch in den kommenden Stunden in Österreich einschweben, wäre das das eine ideale Gelegenheit für die internationalen Medien, nunmehr mit einer publizistischen Atombombe auf diese Unverschämtheit zu reagieren. Letztlich wissen wir um die grässliche Geheimnistuerei von Trump und Putin. Zuweilen tuscheln die schon mal unbeobachtet in irgendwelchen Ecken. Das erhöht die Gefahr des Ausbruchs des ersten Weltfriedens beträchtlich. Das ist keineswegs im Sinne der „Vierten Gewalt“, der damit ein riesiger Kriegspropagandazweig von ihrem Pressebaum abzufaulen droht.

Da kann die Welt nur noch hoffen, dass der H-Air-Force-One Pilot „Austria“ und „Australia“ verwechselt. Besser der wirft Trump stattdessen bei den Kängurus ab. Vielleicht ist es auch nur die anhaltende Dürre in den Köpfen der Mainstream-Journalisten, die zu solchen Kurz-Schlüssen führt. Wie sonst ist zu erklären, dass der Putin Besuch auf dieser Hochzeit im Vorfeld so eskalieren kann? Mal ehrlich, wen interessiert da noch die Kneissl-Hochzeit? Nur gut, dass es dazu keine Volksabstimmung oder Volksbefragung gibt, sonst wäre womöglich herausgekommen, dass es sich bei diesem Sturm im Wasserglas tatsächlich nur um eine ekelige Leidenschaft der Mainstream-Medien handelt.