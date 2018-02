Kann Türkei Brandstifterrolle in Nahost übernehmen

Absurdistan: Die Türkei, unter dem Kalifen Erdogan, macht gerade eine Rückbesinnung auf das osmanische Reich durch. Eine Zeit in der “Türken stapeln” Hochkonjunktur hatte. Um im Nahen Osten alle möglichen Konfliktherde am Lodern zu halten, braucht es ein umfassendes und selbstloses Konfliktschaffungspotential. Verdeckt sind die USA und einige Golfstaaten noch immer voll dabei, aber irgendwie scheinen für diese Akteure die Anfahrtswege zu lang zu werden. Ergänzend braucht es noch einen Vollpfosten, der auch bereit ist mit Waffengewalt und deutschen Panzern die Höllentore weiter aufzureißen.

Wer böte sich für den Job des Brandstifters mehr an, als der neue Halbgott vom Bosporus, der “Erdowahn“? Es gibt eigentlich gerade keinen türkischen Nachbarn mehr in der Region, dem er nicht bereits ein gerüttelt Maß an Gewalt in Aussicht gestellt hätte. Da spielt es auch keine Rolle mehr, dass man sich im Rahmen der NATO-Vereinsmeierei eigentlich doch halbwegs zivilisiert verhalten sollte: Türkei droht mit Einmarsch in Griechenland … [Gatestone-Institute]. Genau das scheint auch schon der gröbste Trugschluß zu sein, denn an der NATO gibt es so gut wie gar nichts zivilisiertes mehr. Nicht umsonst wird sie in Kennerkreisen liebevoll Nord Atlantische Terror Organisation gescholten.

Und so gelüstet es dem großen Neo-Osmanen offenbar auch noch nach Gebieten in Syrien, im Irak, im Iran und noch etwas ferner. Der Hunger auf Landstriche, die irgendwann einmal (historisch vermutet) von Osmanen bepinkelt wurden, scheint dabei der Maßstab des Unersättlichen zu sein. Frieden und Eintracht? Nach Erdogans Vorstellung sicherlich nur unter dem osmanischen Schwert und seiner imperialen Knute. Da liegt es nahe, ihn mit seinen Ambitionen mit einem bereits gescheiterten “großen Führer” gleichzusetzen. Es gibt immer wieder noch kleine “Adogans” die nicht bereit sind aus der Geschichte zu lernen, sondern meinen, sie wiederholen zu müssen, weil ausgerechnet sie jetzt genügend “Fortune” im Kanonenlauf der Leos hätten.

Ein bisschen Kriegsverbrechen kann nicht schaden

Zum Üben werden zunächst einmal die Kurden in Syrien (in der Region Afrin) massakriert. Das bietet sich förmlich an. Hier eine Quelle dazu: Nordsyrien: Giftgas und Hinrichtungen durch türkische Armee? … [Gesellschaft für bedrohte Völker]. Erstens, weil Erdogan die Gebiete sowieso gern besetzen und später zu annektieren gedenkt. Zweitens, weil nach Erdogans Lesart nur tote Kurden, gute Kurden sind. Drittens hat der betroffene Nachbar, Syrien und damit Baschar al-Assad, sowieso gerade alle Hände voll mit anderen Gegnern zu tun. Deshalb sollte genau die Gegend eine erste leichte Beute werden.

Kurden hinrichten oder ein wenig Giftgas werfen. Naja, das kann man doch ganz fix alles dem Assad gleich noch mit in die Schuhe schieben. Wer würde das dem Schlächter von Damaskus nicht zutrauen? Denn nach internationaler Lesart ist er doch der Einzige, der das aus der Türkei importierte Giftgas auch tatsächlich zur Anwendung bringt. Giftgas-Angriff in Chan Scheichun: Die Fakten des Weißen Hauses sind keine … [Telepolis]. Das ist zwar gegen jede Logik (wer braucht die noch im Krieg), aber sehr gut für die hiesige Propaganda gegen Assad, der leider nicht mit “unseren NATO-Interessen” kompatibel ist. Letzteres ist auch schon so ziemlich der einzige Grund (größtes Problem) und deshalb muss man jetzt soviel Syrer schlachten, weil der Assad nicht weichen will. Aber Erdogan wird es der NATO schon korrekt besorgen. Genau deshalb verhält sich diese in der Sache auch auffällig ruhig. Sie weiß sehr genau, dass Erdogan nur die notwendige Drecksarbeit macht, um NATO-Drecksinteressen zur Durchsetzung zu verhelfen.

Die totenstille Gleichheit der Interessen

Selbstverständlich wird hier nirgends offen Front gegen die Türkei gemacht. Das gehört sich nicht. Im Gegenteil, Mutti backt da eher kleine Osmanen-Brötchen und liefert lieber noch ein paar Leos nach, als sich mit unangenehmen Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen auseinanderzusetzen. Hauptsache sie hat inzwischen ihren Nazionalhelden und Volkstribun, den Deniz Yücel wieder, der für den deutschen Selbstgenozid unverzichtbar ist. Sowas will hier keiner hören, es passt nicht ins Bild und NATO-Staaten machen sowas ja sowieso nicht. Es wäre viel besser, wenn die Kurden still und leise verrecken würden, statt auch noch so ein Geschrei zu veranstalten. Aber wenn wir uns mehr Mühe geben, bekommen wird das Geplärr zumindest gedämpft, in unseren Medien ausgeblendet … und das ist doch auch schon allerhand in dieser sensiblen Welt.

Wenn man das alles so zusammenzählt, dann ist Recep Tayyip Erdoğan tatsächlich der Auserwählte! Der große Messi-Ass der NATO, der in der kommenden Zeit einen funkensprühenden Fackellauf durch ganz Nahost veranstalten darf. So können sich die üblichen Brandstifter und Verdächtigen mal eine Weile ausruhen, ohne dass das Gemetzel in der Region signifikante Unterbrechungen erführe. Mal ehrlich? Wer wollte denn heute schon Frieden in Nahost und auf der ganzen Welt? Pah, und in den Nachrichten dann statt schöner Spa-Blutbad-Bilder nur noch Hosianna hören und sehen? Das entspricht so gar nicht dem geplanten Armageddon und der bereits in Verwirklichung befindlichen Endzeit. Eine “One World” die dann gleichsam auch “One Prison” sein wird. Für die Herrschaft kann es nichts schöneres geben. Bleibt aus Sicht der Initiatoren nur zu hoffen, dass die Masse so lange still und blöd bleibt, bis die Unumkehrbarkeitsmarken alle gesetzt sind. “Adogan” scheint eine verlässliche Größe in diesem Spiel zu sein.