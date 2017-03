Erdogan versprach Merkel ein „lieber Diktator“ zu sein

Anne Karre: Nachdem die Türkei in den letzten Tagen so überraschend wie großzügig darauf verzichtete, unter den in Deutschland lebenden Landsleuten Werbung für die frisch zu errichtende Diktatur zu machen, fragt man still und leise nach dem Preis dafür. Hat Erdogan die benötigten Stimmen für die Machtergreifung etwa schon im Sack? Immerhin ist es so gar nicht die Art des Erdogan einfach klein beizugeben. Noch viel weniger ist es seine Art, so ein elendes Weibsbild wie die Merkel mit ihren Vorstellungen unwidersprochen durchkommen zu lassen.

Gerade die Auseinandersetzung mit (Unterwerfung der) Angela Merkel braucht er innenpolitisch. Immerhin muss er zuhause den Weibern den Weg zurück ins Heim und an den Herd weisen. Die Kopftücher in der Öffentlichkeit werden seit Sultan Erdogan “merkelig” mehr. Es gibt kaum eine Veranstaltung mit Frauen, auf der Erdogan spricht und die Frauen nicht mehrheitlich keusch mit Kopftuch auflaufen. Nur eine Frage der Zeit bis auch das offizielle Kopftuchgebot dort folgt. Natürlich wissen wir, dass die türkischen Frauen das ähnlich freiwillig machen wie die feschen Mädels vom “Islamischen Staat” mit ihrer windschnittigen Vollverkleidung. Es ist gleichsam der Schutz vor blauen Flecken und wenn die nicht zu vermeiden waren, dann wenigstens zum Verbergen derselben.

Was nun die Fetzerei der letzten Tage zwischen Merkel und Erdogan anbelangt, so muss er nachweisen, dass er Merkel zum Schweigen gebracht hat. Nur so wird er seine Macho-Bonuspunkte in der Türkei würde- und ehrenvoll einsacken können. Nach unserem Kenntnisstand muss da etwas auf dem kleinen Dienstweg zwischen den beiden gefummelt worden sein. Dazu haben wir nochmal etwas genauer in den besseren deutsch-türkischen Zeiten nachgesehen, als dem Erdogan sein Gemächt noch nicht so sehr aus dem Gesicht hing wie heute. Und siehe da, die beiden haben auch schon mal gefummelt, siehe Bild oben.

Wir vermuten daher stark, dass “Erdogan der Große” … “Merkel dem Gleitgel” zugesagt haben muss, dass er ein lieber Diktator werden will, sobald er die Macht am Bosporus erst einmal ergriffen hat. Dafür spricht, dass sich die Situation zwischen Merkel und Erdogan jetzt eruptiv entspannt hat. Das große Schweigen! Wir werden abwarten müssen, ob er der Merkel was falsches versprochen hat, oder ob er tatsächlich ehrlich sein wird. Wir rechnen mit der nächsten öffentlichen Kuschelei zwischen Erdogan und Merkel demzufolge nicht vor Mai diesen Jahres.

Dass er sich deshalb insgesamt ruhiger verhalten würde, war auch gar nicht zu erwarten. Trotz der eingeläuteten Schlummerrunde mit Merkel, drischt er weiterhin fleißig auf Rest-Europa ein, wie hier berichtet wird: Sie werden großen Schaden erleiden … [SpeiGel auf Linie]. Damit ist klar, seine Kraftmeierei wird wenigstens noch bis zum Volksentscheid im April andauern müssen. Abgesehen davon, hat er natürlich Recht, wenn er einfordert, das gerade die EU Demokratie und die Menschenrechte achten muss. Anders als in der Türkei, wird es selbst zu noch gewichtigeren Themen in Deutschland niemals eine Volksabstimmung geben. Glückliche Türkei.