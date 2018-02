Die Merkeljugend wird für alle Muslima kämpfen

Deutsch-Absurdistan: Die AfD prescht vor und will den auf dem Vormarsch befindlichen Gesichtsschleiern in Deutschland ein fulminantes Ende bereiten. Da muss man gar nicht viel nachdenken. Das ist aus diversen Gründen, zumindest in der derzeitigen Konstellation unserer Gesellschaft, ein No-Go. Insbesondere, weil wir sehr tolerant sind und angeblich auch der Islam seit geraumer Zeit zu Deutschland gehört. Aktuell kämpfen wir nur im Iran, in Afghanistan und einigen anderen Ländern dieser Erde für eine emanzipatorische Beseitigung des schariakonformen Schleiers.

Aber dieser Kampf (Auslandseinsatz) hat natürlich politische Gründe und nichts mit unserer hiesigen Lebensrealität zu tun. Letztere beinhaltet selbstverständlich die Freiheit der Frauen, hier eine Burka tragen zu dürfen, sofern ihre Ehemänner oder andere Anverwandte sie dazu nötigen. Bei uns handelt es sich somit um bereichernde Kulturgüter, wohingegen sowas im Ausland krasse “Frauenunterdrückung” darstellt. Aus Gründen besagter Toleranz dürfen wir uns hier nicht einfach verweigern. Das hat als erstes offensichtlich die Merkeljugend verstanden und ist deshalb auch bereit dieses Recht innerhalb Deutschlands notfalls mit Gewalt zu verteidigen. Jeder gute Mensch Gutmensch muss dem einfach beipflichten.

Das alles ist ganz schrecklich und manchmal auch ein wenig verwirrend, aber nur für Leute die keinen gedanklichen Spagat auf die Reihe kriegen, die einfach zu linear denken, wie beispielsweise die von der AfD. Nicht etwa weil sich in der Bevölkerung eine Mehrheit für das Verbot von Gesichtsschleiern finden könnte, sondern weil das jetzt die AfD im Bundestag beantragen will. Da kann man noch so sehr der Meinung sein, dass die Maßnahme womöglich richtig wäre. Nein, hier muss Fundamentalopposition gegen die AfD betrieben werden. Für dieses höhere Ziel muss man auch schon mal das Gegenteil von dem in Kauf nehmen, was man eigentlich will. Das wiederum ist höhere Politik, von dem das Pack rein gar nichts versteht.

Alles andere könnte schließlich einen Sieg nach Punkten für die seltsamerweise in den Bundestag geratenen Rechtsradikalen bedeuten. Es ist übrigens bis heute völlig schleierhaft, dass das nicht verhindert werden konnte. Hier mehr zum neuerlichen Anti-Schleier-Ansinnen der AfD: AfD fordert allgemeines Verbot von Gesichtsschleiern … [WELT]. Und um die politische Position des neutralen Journalismus würdig zu untermauern, weist man in dem zuvor verlinkten Artikel sogleich mahnend darauf hin, dass ein Verbot im Erfolgsfalle nicht nur hier lebende Muslima beträfe. Auch stinkreiche Sklavinnen irgendwelcher reichen Ölschnösel aus den arabischen Geldstaaten hätten darunter zu leiden und somit der deutsche Tourismus. Diese Zielgruppe also zu verärgern und damit Umsatzeinbußen zu riskieren, ist ein nächstes No-Go. Soviel Freiheit bei der Rechtsgestaltung in unserem Land sollten wir uns nun wirklich nicht herausnehmen.

Deshalb müssen besonders die Linksradikalen endlich mal richtig Gesicht zeigen, um ein AfD-initiiertes Burka-Verbot nachhaltig zu vereiteln! Bestens die dreschen mal wieder auf die vorgeblichen AfD-Frauen ein, um ihnen klarzumachen, dass sie a) kein Recht auf Demos haben und b) auch besser verschleiert rumliefen, um damit anzuzeigen, dass sie ähnliche Rechte haben wie die Muslimas. Ähh … Gesicht zeigen? Nee, die Merkel-Jugend läuft ja meist selbst vollverschleiert zu ihren Events auf. Jedenfalls so, dass man die Straftäter unter ihnen nicht so ohne weiteres identifizieren kann. Hmm, das riecht aber jetzt böse nach Eigennutz bei Merkels Sturmabteilung? Nicht doch! Die Forderung der Merkeljugend könnte dann lauten, Verschleierung für alle: Männlein, Weiblein, weiß nicht Waslein und natürlich auch für die vereinseigenen HauStiere.

Der AfD Antrag wird locker abgeschmettert

Der Bundestag selbst hat einschlägige Erfahrung mit der Verneinung von Menschenrechten. Zumindest dann, wenn sie von den falschen Leuten eingefordert werden. Denken wir nur mal an die Debatte: Wasser ist Menschenrecht! Da hat sich die GroKo sehr sozial und erfolgreich für die Konzerne und deren Profite verwenden können. Hier hatten wir das Thema: Deutsche lehnen „Wasser als Menschenrecht“ ab … [qpress]. Selbst da waren es eben leider nur wieder die falschen Antragsteller. In diesem Fall die Linken. Das lässt berechtigte Hoffnungen aufkommen, das der Fraktionszwang, wie so häufig, es schon im Sinne der richtigen Staatsräson richten wird. Selbst wenn sich die Abgeordneten dann, wie von der AfD ebenfalls gefordert, namentlich zum Klops machen müssen. Die Partei, die Partei … ist es immer wert. Letzteres erleben wir gerade bis zum endgültigen Aufrauchen bei der SPD.

Bleiben wir doch mal ganz locker. Wer “A” sagt muss schließlich auch “B” sagen oder zumindest seine eigene Kultur mal für eine Weile verleugnen können. Sowas zeichnet intelligente und tolerante Menschen aus. Wie lange werden wir schon damit malträtiert, dass der Islam zu Deutschland gehört? Wir wissen ja auch, dass wir aussterben werden und deshalb im Rahmen einer optimierten Nutzmenschhaltung in dieser Region Platz machen müssen, für erheblich fortpflanzungsfreudigere Menschengruppen, die noch Zeit und Muße dafür haben. Wer sagt denn, dass wir eine Wahl hätten? Dazu müssen wir gar nicht erst unseren neuen Volkstribun, den Deniz Yücel mit seinen Thesen bemühen, dass ist doch inzwischen Allgemeinwissen.

Verstörende Signale …

Um einmal diesen Hetzer hier, den Henryk M. Broder zu Worte kommen zu lassen: Islam und Islamisierung gibt es nur im Doppelpack … [WELT]. Wer also die erste Kröte schluckt, kann doch bei der zweiten keine Schluckbeschwerden vortäuschen, oder? Und wenn wir schon beim Kröten schlucken sind, dann ist ja die Verschleierungskröte dabei nichtmal das Pfefferkorn auf dem Batzen. Das alles spricht sehr dafür, dass der Bundestag, sprich die Merkel-GroKo dem Schleier kein Ende bereiten wird. Allein um der AfD affenstark anzuzeigen, wer hier Herr|in im Haus ist. Vermutlich können wir getrost die nicht minder affigen Begleit-Aktionen der Merkeljugend-Krawallniks erwarten.