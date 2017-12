Deniz Yücel erlangt Reife für Bundesverdienstkreuz

Deutsch-Absurdistan: Helden werden nicht geboren, sie werden meistens unter Schmerzen geschmiedet oder entkommen anderweitig im letzten Moment dem Feuer. Dabei muss es nicht zwangsläufig der Held sein, der die Schmerzen leidet. Manchmal ist er es, der ordentlich schmiedet oder richtig Feuer legt. Nachdem jetzt eines der wichtigsten, meinungs- und triebfördernden Magazine dieses Planeten, “PussyMate” (verharmlosend immer “PlayBoy” genannt) Deniz Yücel für sich entdeckte, wird sich alsbald etwas in der literarischen Unterwäsche regen müssen, um dieser medialen Erregung gerecht zu werden.

Sicherlich ist “Die Welt” bei dieser Lobhudelei nicht ganz unbefangen. Schließlich geht der Deniz Yücel auf deren Konto. Insoweit gibt es in der Redaktion Grund genug diesen echten Helden des selbstgenozidalen Deutschlands besonderes herauszumeisseln. Das geschieht gerade an dieser Stelle: Deniz Yücel unter den Männern des Jahres 2017 … [Welt]. “PussyMate” ist hinlänglich dafür bekannt, nur die wirklich Harten in den Sexgarten Eden zu lassen. Seinen Härtetest absolviert der Deniz Yücel gerade unter Erdogan. Der ist, ganz zum Leidwesen der hiesigen Juroren, noch gar nicht ganz fertig mit ihm.

Die Unterstützungswelle, die dem Deniz hier aus Deutschland, bis ins türkische Gefängnis nachschwappt, ist wahrlich nicht unbegründet. Ein Korso nach dem anderen kreist hier irgendwo im Niemandsland. Für einen Literaturnobelpreis sind seine Verdienste noch etwas zu mager, aber bereits sehr ambitioniert. Soweit es aber um seine Verdienste gegenüber dem bereits oben erwähnten selbstgenozidalen Deutschland geht, können die gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Zum besseren Verständnis wollen wir hier seine wichtigsten “Leidsätze” nochmals für die überlebende, nichtdeutsche Nachwelt aufzeigen. An dieser Stelle sollen sie zunächst unkommentiert ihre ganze Würde ausstrahlen. Weiter dokumentiert sind sie an dieser Stelle.

🇩🇪 Besonders erfreulich: Die Einwanderer, die jahrelang die Geburtenziffern künstlich hochgehalten haben, verweigern sich nicht länger der Integration und leisten ihren (freilich noch steigerungsfähigen) Beitrag zum Deutschensterben. 💣 Der baldige Abgang der Deutschen aber ist Völkersterben von seiner schönsten Seite. 🇩🇪 Der Erhalt der deutschen Sprache übrigens ist kein Argument dafür, die deutsche Population am Leben zu erhalten. ☠️ Nun, da das Ende Deutschlands ausgemachte Sache ist, stellt sich die Frage, was mit dem Raum ohne Volk anzufangen ist, der bald in der Mitte Europas entstehen wird. ✅ Egal. Etwas Besseres als Deutschland findet sich allemal.

Gerade der letzte Satz, so wird von seinen würdigsten Kritikern immer wieder monoton postuliert, sei eine prophetische Vorwegnahme seiner aktuellen Situation. Nicht nur jedem Deutschen, der sich ernsthaft und konsequent mit Selbstmord befasst, spricht er mit seinen Ergüssen aus der Seele. Deshalb ist die baldige Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, aufgrund seiner bisherigen Leistungen für die Deutschland genannte Landmasse und deren absehbare Befreiung von den Deutschen, nur eine Frage der Zeit. Soviel Selbsthass muss einfach sein, gerade zur die Weihnachtszeit.

Selbst Erdogan steht der Auszeichnung wohlwollend gegenüber

Der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes für diesen Zweck, wird sicherlich auch Erdogan nicht im Wege stehen wollen. Mithin kann der Festakt im Rahmen einer kleinen Feierstunde auch im Istanbuler Gefängnis problemlos vorgenommen werden. Entscheidend ist doch in diesem Zusammenhang nur, seine Werke wohlwollend und inspirierend zur Kenntnis zu nehmen. Exakt so, wie es sich für einsichtsfähige Deutsche nun einmal gehört. Dass er die Würdigung durch das Bundesverdienstkreuz nicht im Kreise seiner verhassten Deutschen genießen kann, ist zwar sehr bedauerlich, im Moment aber nicht zu ändern, solange Erdogan noch mit Yücel über dessen Terroristenstatus feilscht.

Zurück zum Playboy. Unbestätigten Gerüchten zufolge, verbindet dieses sexy Medium die Kür Yücels zum “Mann des Jahres” ausnahmsweise mit einer kleinen Anerkennung. Angeblich bekommt er nicht nur einen Gutschein für ein neckisches Tattoo, nein, der Künstler soll ihn noch im Gefängnis aufwerten. Das alles ganz im Playboy-Style. Das wird ihn im türkischen Knast die nötige Aufmerksamkeit sichern. Mit einer sogestaltigen Luxusveredlung seines Alla-Bastard-Körpers ist ihm die korrekte Wahrnehmung dort zu 100 Prozent gewiss. Den Entwurf des engelhaften Tattoos durften wir bereits bestaunen.