Reichsbürger-Alarm: CDU/CSU entsagen der Kirche

Deutsch-Absurdistan: Alle haben es schon eine ganze Weile geahnt, niemand getraute sich das heiße Eisen öffentlich anzupacken. Jetzt allerdings, in einer Zeit in der die gesamte Bananen-Replik ohnehi®n auf dem Kopf steht, könnte dieses Bekenntnis der absolute Grundbaustein für eine völlig neuartige Politik der Merkel-Junta werden, vorausgesetzt die Selbstreinigung gelingt. Die totale Unterwanderung der CDU/CSU durch Reichsbürger ist inzwischen schlüssig bewiesen. Schlimmer noch, ausgerechnet die ach so unverdächtigen Kirchen entpuppen sich als eigentlicher Hort dieser Horden.

Der ganze Skandal könnte nunmehr dazu führen, dass die beiden Schwesterparteien in Kürze ihr “C” (für christlich) einbüssen, bzw. freiwillig an den Nagel hängen werden, um sich politisch korrekt auf die nötige Distanz zu besagten Reichsbürgen bringen. Astrologen zufolge, ist 2018 ein ausgezeichnetes Jahr, in dem noch extrem viel Dreck zutage kommt. Siehe auch so unschöne Dinge wie das hier in den USA: #ReleaseTheMemo … [truepundit], worüber man hier lieber nicht so gerne berichtet, weil es Donald Trump einfach in einem zu guten Licht erscheinen lässt. Das geht gar nicht!

Kommen wir jedoch zurück zur aktuellen Beweissituation hinsichtlich der Reichsbürger in der CDU und CSU. Die erste Nazi-Abspaltung, die uns gemeinhin als AfD verkaufte, führte schon dazu, dass besagte Parteien ihre Nazis zumindest als Wähler wiederhaben wollten. Wir berichteten an dieser Stelle: Altparteien wollen 3,5 Mio. Nazis von AfD zurück … [qpress]. Jetzt, wo es um den “rechten Glauben” geht, könnte das Desaster noch erheblich größer ausfallen.

Die Beweislage ist eindeutig wie nie zuvor. Umso verwunderlicher, dass dies über Jahrhunderte niemandem aufgefallen ist. Zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg hätte man an dieser Stelle ausgesprochen stutzig werden müssen. Aber nein, der Schutz der Nazis ging auch damals schon über alles. Einmal abschwören reichte in der Regel. Heute ist amtsbekannt, dass sich die überlebenden Nazis wieder nahtlos in die Gesellschaft integrieren konnten, Besonders die neuen/alten politischen Parteien (außer der versackten NSDAP) konnten ihre Schäfchen wieder repatriieren. Wir sehen also eine ordinäre Wiederholung der Geschichte.

Endloser Reichskult

Sehen wir nur kurz auf das ewig wiederkehrende Mantra besagter Vereinigungen, das sogenannte “Vaterunser“. Schlimmer geht’s nimmer. Und das soll angeblich niemandem aufgefallen sein? Auch hier ist der Reichskult überhaupt nicht wegzudiskutieren. Es kommt ja noch viel dicker! Sogar der Führerkult ist dort niedergeschrieben und wird ewiglich repetiert. Zwar nur verklausuliert, über die Zugehörigkeit des Reiches, aber für alle Fachkundigen deutlich erkennbar. Da ist es auch keine Entschuldigung, wenn die Kirche immer wieder auf die so genannte Schere zwischen Arm und Reich (siehe Bild oben) hinweist, das ist eher eine ganz perfide Ablenkungsstrategie. Sollte jetzt Reich etwa nicht mehr das Reich bedeuten oder reich gleich reich? Na da sind wir ganz schön “Arm”! Nein soviel täuschende Wortklauberei ist dann doch erheblich zu viel des Guten.

An diesem Kreuz werden sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche ab heute schwer zu tragen haben, siehe auch “Tragen von Schmuck“. Ob sie sich ihrer Schuld bewusst sind? Da vermag es kaum schuldmindernd ins Gewicht zu fallen, dass Merkel statt Kreuz immer eine Raute macht. Die Reichsbürger haben alle “C“-Parteien total unterwandert. Es stellt sich sogar die Frage, ob nicht sogar sehr viele SPD-Mitglieder, auch ohne offizielles Bekenntnis, sich hier einreihen müssten? Das sollte noch geklärt werden. Das Einfachste wird sein, sich selbst das “C” abzuerkennen und vehement zu verleugnen, dass man jemals Kontakt mit irgendeiner Kirche und dadurch mit Reichsbürgern gehabt hat. Bei der CDU-Parteiführung liegt bereits der Ersatz für das Vaterunser vor. Wie nicht anders zu erwarten, wird jetzt parteiintern das “Mutterunser” verordnet, damit ist dann zumindest das Gröbste erst einmal vom Tisch.

Märchenhaft kommt vor Gefängnishaft

Und wenn sie nicht gestorben sind dann tragen sie morgen noch an ihren Reichs-Kreuzchen. Wichtig ist nur die Gesellschaft weiter zu spalten, alle Leute gegeneinander zu hetzen und ihnen die klare Sicht auf die Dinge zu vernebeln. Das nennt man Politik und genauso wird re(a)giert. Ein schönes Schauspiel für den inzwischen auf “reichsalergen” gezüchteten “Bürge® der schon länger hier lebt“, der die absolute Freiheit hat, sich mit jeder Seite zu identifizieren. Hauptsache er ist polarisiert und verdingt sich in erkennbarer Form konstruktiv am Selbstgenozid. In diesem Sinne: “Willkommen heim im Reich” der Phantasie!