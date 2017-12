Weltweit größter Flüchtlingsproduzent wendet sich von eigenen Arbeitsergebnissen ab

Milky-Way: Dieser Planet ist ein echtes Eldorado für alle Menschen und besonders für jene, die es verstehen, sich die Nuggets allerorten mit Gewalt herauszupicken. Der Umstand selbst ist ja gar nicht weiter schlimm, solange zumindest das Elend auch vor Ort verbleibt und den Glücksrittern nicht noch in deren Heimat nachschleicht. Genau dieser Albtraum hat den US-Präsidenten bereits weit vor seiner Wahl beschlichen. Jetzt in Amt und Würden, ist er redlich bemüht das Elend aus seinem Blickfeld zu verdrängen oder zumindest außerhalb seines Landes gerecht zu verteilen. Ihm reichen die Rosinen des US-imperialen Treibens.

Überall dort, wo Onkel Sam intensiv für Frieden, Demokratie und Freiheit der Rohstoffe mit seinem Militär hobelt, da fallen erfahrungsgemäß die meisten Späne … ähh … Flüchtlinge an. Derzeit findet das stärkste “Flüchtlings-Mining” im Nahen und Mittleren Osten statt. Selbst Afrika gerät zunehmend unter die Fittiche der “Digger“. Und so bricht sich dann die Schwemme der menschlichen Hobel-Späne ihre Bahn. Gerade Europa kann davon überproportional partizipieren, das hat die UN bereits vor Jahren erkannt, weil hier die Nutzmensch-Population nachlässt. Diesbezüglich ist zumindest die EU als Verweser (nicht die Menschen Europas) den USA zu größtem Dank verpflichtet.

Folgerichtig verabschieden sich die USA aus einem Flüchtlingsabkommen, welches noch der Vorgänger von Donald Trump, Barack Hussein Obama, während seiner Amtszeit im Jahre 2016 für die USA unterzeichnete. Für den aktuellen Präsidenten ist es ausgesprochen langweilig eine von 193 Nationen zu repräsentieren, die genau das vereinbart haben. Mit seiner aktuellen Entscheidung, dort auszusteigen, ist er wieder einzigartig und konsequent in der Umsetzung traditioneller US-Interessen. An dieser Stelle wird darüber berichtet: Vereinte Nationen: USA ziehen sich aus UN-Flüchtlingsvereinbarung zurück … [ZEIT]. Die kurze Zusammenfassung dieses Sachverhaltes könnte lauten: “Über der Humanität thront der Profit“.

Trennung von Flüchtlingsproduktion und Profit

In diesem Zusammenhang ist es gar nicht weiter schwer die restlichen Ursachen dieses Verhaltens ausfindig zu machen. Wenden doch die USA bereits das weltweit höchste Budget zur Produktion von Flüchtlingen auf, wenngleich die nur kollateral ist. Da grenzt jede Kritik der restlichen Weltgemeinschaft ja nahezu an Unverschämtheit! Die USA auch noch für das Arbeitsergebnis in Anspruch nehmen zu wollen, das geht zu weit. Sollten die USA etwa Reparationen von den demokratisierten Nationen fordern? Genau diesem Egoismus der Weltgemeinschaft tritt besonders Donald Trump nunmehr persönlich entgegen. Und seine Verkünderin, die glühende Kometendame, Nikki Haley, darf die frohe Kunde den Vereinten Nationen überbringen. Das schafft sie für gewöhnlich ohne rot zu werden.

Die US-amerikanische Ablehnung von Flüchtlingen hat natürlich weitere, mehr als nachvollziehbare Ursachen. Viele der durch Friedens- und Demokratieproduktion Entwurzelten sehen irrwitzigerweise in den USA einen persönlichen Feind, statt des großen Bruders und Befreiers. Trotz oder gerade wegen der vielen teuren Bomben, die die USA in deren Heimatländern zur eigenen Freude springen lassen, ist dieser Undank aus Sicht der US-Amerikaner völlig irreal. Und wir wissen schon von Trump selbst, dass irreales Gedankengut zu irrealen Handlungen führt. Er ist das Symbol dieser Kombination schlechthin. Und weil er das aus eigener Anschauung kennt, sperrt er jetzt die ganzen menschlichen Arbeitsergebnisse harter US-Befreiung und -Befriedung einfach aus. Welcher ernstlich und aufrichtig um Geldmehrung besorgte UN-Mensch wollte ihm das verübeln?