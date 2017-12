US-Todeskandidaten doch besser schreddern

Land off the Free: Seit einigen Jahren herrscht in den USA gewissermaßen so eine Art Hinrichtungsnotstand. Es gibt sehr erlesene Gifte, die sind patentiert, stammen aus Europa und werden für die legendäre Todesspritze in den USA benötigt. Die Europäer haben diesbezüglich ihre Abneigung gegen die Todesstrafe entdeckt und liefern entsprechende Substanzen nicht mehr an den größten aller UN-Rechtsstaaten. Seither müssen die Amerikaner überlegen, wie sie ihre Todeskandidaten effektvoll und gesetzeskonform vom Leben zum Tode befördern.

Die Ironie dieser Geschichte will, dass aktuell in den USA ein großer Drogennotstand herrscht. Zu tausenden kommen Amerikaner durch Drogen ums Leben. Das führte bislang hierzu: Trump erklärt wegen Drogenepidemie den nationalen Notstand … [Welt]. In diesem Zusammenhang scheint es aber Leute zu gegeben, die sich diese tödliche Situation bezüglich des vorerwähnten Hinrichtungsnotstandes gerne zunutze machen möchten. Was also des einen ungeplanter Freitod ist, könnte doch auch des anderen kalkulierter Zwangstot werden, oder?

Genau darum geht es. Diese Substanzen sollten dann also bei offiziell hinzurichtenden Personen dasselbe bewirken können. Hier mehr zu dieser genialen Idee: Todesstrafe: Opioid soll in das Giftcocktail der Todesspritze … [Telepolis]. Aber wie das nun einmal so ist, kann man nicht einfach hergehen und irgendein tolles Gift in den Balg dieser Probanden injizieren. Das muss zunächst einmal richtig erforscht und wissenschaftlich abgesichert werden. Oder ist das nur ein Vorwand?

Todesvarianten

Je nach US-Bundesstaat gibt es durchaus die Möglichkeit, einen Delinquenten zu erhängen, auf dem elektrischen Stuhl zu grillen, zu vergasen oder schlichtweg von einem Erschießungskommando über den Haufen schießen zu lassen. Möglicherweise fehlt die Guillotine in dieser Aufzählung, aber die ist einfach viel zu französisch. Dabei haben wir heute noch ganz andere technische Möglichkeiten. Wir kennen das vom Küken schreddern in Deutschland. Baute man einen solchen Schredder entsprechend groß, ginge das auch mit amerikanischen Todeskandidaten in Sekundenbruchteilen. Der Delinquent selbst hat, außer während der Erwartung seines Todes, kaum was zu leiden. Zack, knack, spritz und weg. Im Nu findet er sich unterhalb, als unbewusster Fleischbrei wieder. Nach Aussagen hiesiger Kükenschredder-Betreiber soll das wirklich ziemlich schnell, effektiv und damit fast human sein.

Wollte man die zum Tode Verurteilten ohnehin schmerzlos und unblutig vom Leben zum Tode befördern, wäre Stickstoff nachweislich der feinste öffentlich legitimierte Tod. Aber sind wir doch mal ehrlich, dem Grunde nach wollen die Amerikaner ihre zum Tode Verurteilten schrecklich lange leiden sehen, das erst macht den Kick und perfektioniert die Rachelust. Bei Stickstoff würden die Todeskandidaten angesichts des Stoffes noch ein Lächeln auf die Lippen bekommen, das geht ja gar nicht. Offiziell können Sie sich das natürlich nicht eingestehen, weil das ansatzweise mit den Menschenrechten kollidiert, für die sich die Amis andernorts rein gar nicht interessieren.

Der psychische Schaden der Amerikaner

Auch die Nummer mit dem Erschießen ist ihnen einfach zu blutig. Das sieht eben auch nicht nach einem sauberen Tod aus. Die unendlichen und teilweise minutenlangen Qualen eines mit der Spritze malträtierten Todeskandidaten, sieht im Zweifel niemand. Soweit ein erstes Mittel die Muskeln lähmt, kann der Abzuspritzende sodann regungslos Endlosqualen leiden, ohne das ein Beobachter das bemerken würde. Und das ist nach dem Stand der Dinge voll in Ordnung.

Was lehrt uns diese Debatte? Irgendwie sind die Amerikaner bezüglich ihrer Todesstrafe ziemlich beschrubbt bis paranoid. Abgesehen davon unterhalten Sie die weltweit größte Gefängnispopulation überhaupt. Sie stellen knapp 5 Prozent der Erdenbevölkerung, aber 25 Prozent aller Gefängnisinsassen auf diesem Planeten. Wie es aussieht, sind die USA zu jeder Zeit darauf bedacht bei allen Superlativen stets in der ersten Reihe mitzuspielen.