Plant die EU harte Sanktionen gegen die Schweiz?

VerBaselt: Die Schweiz ist auf bestem Wege, sich das Wohlwollen der EU gänzlich zu verscherzen. In der gesamten EU, mit Ausnahme der Visegrád-Staaten … [Wikipedia], ist man krampfhaft bemüht, das allgemeine Leben auf die eintreffende Ersatzbevölkerung auszurichten, wie von der UN postuliert. Dabei handelt es sich vorzugsweise um die unzähligen Fachkräfte, die derzeit aus aller Welt zu uns strömen, um hier das Rentensystem zu stützen.

In völliger Missachtung dieser beglückenden Entwicklung für die EU, will die Schweiz ihr öffentliches Leben um entsprechende Einflüsse gerade wieder bereinigen. Das ist eine ernsthafte, nicht hinnehmbare Rolle rückwärts, die die Europäische Union sorgsam betrachten und kompetent bewerten muss. Hier ein kurzer Abriss zu den bösartigen Entwicklungen in der Schweiz: SVP will Halal-Fleisch an Schulen verbieten … [Luzerner Zeitung]. Das ist natürlich nur erst der Anfang der Aversion. Wir alle wissen, wie wichtig “Halal” für die tägliche Lebensführung unserer Neubürger ist. Es ist geradezu ein Angriff auf die Menschlichkeit, dieser Gruppe das Schächten von zum Verzehr geeigneter Tiere verbieten zu wollen. Sowas würden die mit keinem Schwein machen.

Gerade dieses Unverständnis, welches sich offenbar schon zu einer echten Intoleranz der Schweizer Bevölkerung ausgewachsen hat, kann man so nicht stehen lassen. Hier gilt einmal mehr das gutmenschliche Motto: “Keine Toleranz der Intoleranz” und “wehret den Anfängen”, denn “das Ende ist nah“! Das ist insgesamt zwar ziemlich intolerant, aber in diesem Fall dient es selbstverständlich nur der guten Sache und da muss die Intoleranz auch mal in einer toleranten Gesellschaft erlaubt sein, damit nur das Klassenziel nicht verfehlt wird.

Vielleicht muss man dazu auch noch erwähnen, dass die SVP … [Wikipedia] in der Schweiz mit rund 30 Prozent Marktanteil an am Polit-Geschäft eine verschwindende Minorität ist. Ähnlich wie bei uns die CDU hierzulande. Einziger Unterschied, die CDU hat inzwischen alles links überholt und ist deshalb total en vogue. Aus wohlüberlegten Gründen sind wir alle bestens beraten die Befindlichkeiten der SVP schlicht zu ignorieren. Zumindest solange, wie sie sich so abweisend und unmenschlich verhält wie hierzulande die bösartige AfD.

Auch in der Schweiz sind, soweit man den meinungsmachenden Mainstream Medien zu folgen verpflichtet ist, offene Grenzen, offene Herzen und offene Hintern das Maß aller Dinge. Wenn sich eine Vereinigung wie die SVP erdreistet gegen neue Lebensgewohnheiten und Kulturbereicherung vorzugehen, ist das schon ein Bündel harter Sanktionen wert. Die Schweizer sollten wissen, dass es für sie keinen Fluchtweg zur See gibt! Sie sind von hellen EU-Sternleuchten umzingelt. Das bisschen Schächten … [Tierschutzbund] für ein schmackhaften Schulessen “a la Scharia“, kann uns doch nun wirklich nicht aus der Bahn werfen, oder?

Sanktionen sind immer eine gute Idee

Alles in allem müssen wir die Nachbarschaft in der Schweiz ab sofort intensiv bespitzeln. In jedem Fall sollten wir vorbereitet sein, wenn dort “Europäische Werte” nicht mehr hinreichend honoriert werden. Spätestens wenn sich die SVP mit ihren Wünschen dort durchsetzen sollte, muss dem Treiben rigoros ein Ende gesetzt werden. Dann darf an Sanktionen gar kein Weg mehr vorbeiführen. Die Schweizer sollten einmal zu Lehrzwecken nach Spanien blicken. Dort haben die Katalanen von der spanischen Zentralregierung, mit intensiver Rückendeckung der EU, bereits einen Hinweis darauf bekommen, was man hierzulande mit aufmüpfigen Minderheiten macht, die gedenken ihr eigenes Süppchen zu köcheln. Die Schweizer haben lediglich noch nicht realisiert wem sie wirklich gehören und das Selbstbestimmung ein Placebo aus dem letzten Jahrtausend ist. Aber das kann sich durch “wohldosierte Sanktionen” recht bald ändern. Nicht dass wir die Schweiz in wenigen Jahren in der Riege der UN-Rechtsstaaten begrüßen müssen. Eben solche Frevler wie Russland, Iran, Nordkorea oder weitere der “bösen Achse” verdächtigen Staaten.