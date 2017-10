Jamaika-Verhandlungen bis 2021 ausgedehnt

BRDigung: Deutschlands exquisitestes wie auch teuerstes Kabarett unter der Reichskristallkugeln zu Berlin, lässt sich aus nachvollziehbaren Gründen sehr viel Zeit bis zum Beginn der nächsten Sauspielrunde. Das neu zu entwickelnde Spiel- und Täuschungsprogramm, für die Legislaturperiode bis 2021, scheint einerseits komplex und anderseits recht disharmonisch zu werden. Das alles deutet auf überbordende Kraftanstrengungen der Akteure hin. Das wiederum führt zu vermehrten Griffen in Steuerzahlers Portmonee, vermutlich um dieses Elend farbenfroh überspielen zu können.

Die neuen Gesichter, für die bundesdeutsche Possenreißer-Bude, müssen zunächst einmal korrekt sortiert werden. Vordringlichstes Problem im Bundestag ist derweil ein allgemeines Stühlerücken. Das wegen Rassismus-Verdachts modifizierte Spiel: Wer fürchtet sich vor dem schwarzen Mann … [RP Online], heißt in seiner neuen bundestäglichen Ausprägung irrwitzigerwweise, “Wer will neben der AfD sitzen“. Gut, inzwischen ist auch das Pro-Blemchen bereits generös gelöst. Zur Strafe für den Wiedereinzug in den Bundestag, hat des die Liberalen getroffen. Oder positiv formuliert, man hält sie zumindest für liberal genug, die Sitznachbarschaft der AfD zu ertragen. Das wird gemeinhin als gerecht empfunden. So bleibt der verknöcherte Alt-Block im Bundestag, stark nach links verschoben, noch eine ganze Weile unter sich. So hat die AfD den kürzesten Weg zur Regierungsbank … um dort Spott und Häme abzuliefern.

Bezüglich des allgemeinen Stühlerückens sind nunmehr 709 Abgeordnete irgendwie in den Plenarsaal zu pferchen. Auch müssen in Laufnähe noch entsprechende Luxuskabinen für die Herrschaften hergerichtet werden, damit selbige standesgemäß dort abhängen können. Angesichts des immer noch dort herrschenden Fraktionszwangs, ist eine solche Übung so überflüssig wie die Abgeordneten selbst. Es geht nur darum, den Spielbetrieb gegenüber dem Pöbel gewichtig genug erscheinen zu lassen. das braucht viele nutzlose Komparsen, die man heute schneller und billiger digital “doubeln” kann. Wir alle wissen, dass diese Abgeordneten im Großen und Ganzen nichts zu vermelden haben. Sie sind definitiv nur die überteuerten Statisten. Abgesehen davon gibt es reichlich kritische Geister, die den ganzen neuen “Überhang” im Bundestag eher rechtswidrig dort vertreten sehen. Das kann man hier nachlesen:Urteil erklärt Bundestagswahl 2017 für ungültig ♦️ Verfassungsgericht schreibt Neuwahlen vor … [Anonymus-News]. Aber bei einem Laienschauspiel dieser Güte kommt es eben nicht so sehr darauf an.

Drogen und Alkohol lassen jede Braut gut aussehen

All diese banalen Nebensächlichkeiten, wie auch die offenkundigen Unverträglichkeiten zwischen den sogenannten Jamaikanern, sprechen für eine überproportionale Ausdehnung besagter Kasperade Koalitionsverhandlungen bis 2021. Gut, dass es nicht länger dauert, denn in dem Jahr stehen rein zufälligerweise Neuwahlen auf dem Programm. Dann darf das Publikum sowieso darüber befinden (Placebo-Demokratie), ob vier weitere Jahre Koalitionsverhandlungen dranghängt werden, oder ob man doch lieber eine formal funktionierende Regierung für die Bananenreplik Deutschland haben möchte.

Klar doch, uns sind Familien bekannt, die aus einer einigenden Hassliebe heraus zusammenbleiben. Die milderen Formen davon kennt man auch unter dem Begriff “Zweckehe“. Und wenn man eigentlich gar nicht zusammen ins Bett will und auch Gruppensex im Parteienrudel nicht so toll findet, dann ist es sinnvoll das Vorspiel zur Begattung bis in den Übermüdungsbereich zu überdehnen. Einen besseren Empfängnisschutz kann es auch auf politischer Ebene nicht geben. Darüber hinaus können, wie in Jamaika üblich, Alkohol und Drogen bei der Überwindung nüchterner Apathien hilfreich sein. Wahrscheinlich heißt dieser Koalitionstyp auch nur deshalb “Jamaika“. Einzig die Machtgeilheit der Neulinge könnte nunmehr zu vorzeitigen Ergüssen auf der politischen Bühne führen. Solange allerdings Mutti die “Schlappschwänze” in der Hand behält, besteht diesbezüglich, trotz aller Drogen, keine sonderlich große Gefahr. Das spricht für Kopulationsverhandlungen bis zum Jahre 2021. Also dann, liebe Jamaikaner … rubbelt euch mal frei, sofern Mutti es euch nicht besorgt.