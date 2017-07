Tierleichenteilehandel bald Relikt der Vergangenheit

Flesh-Flash: Nicht nur den Begriff Kannibalismus verbinden wir mit Fleisch. Derzeit ist es mehr der frohlockende Anblick von leckeren Tierleichenteilen in den Kühltruhen der Discounter. Oder etwas weniger mit Plastik vermengt und angeblich von glücklicheren Tieren, der Metzger um die Ecke. Der hält selbige Tierleichenteile zur kulinarischen Bereicherung vor. Das alles kann relativ schnell vorbei sein, sobald die Ersatz-Fleischproduktion das Laborstadium verlässt und in die Mega-Kessel der konzernierten Nahrungsmittelindustrie übersiedelt.

Nach allen uns vorliegenden Erkenntnissen kommt dieses Phase schneller als wir bislang annehmen mochten. Dann hätte es mit der Massentierhaltung endlich ein Ende. Schluss mit den unzähligen Hühner-, Schweine- und Rinder-KZs. Danach kann auch das große Bauernsterben einsetzen, denn die sind dann genauso überflüssig wie die Viecher selbst. Man weiß gar nicht über welchen dieser Vorzüge man zuerst jubeln soll.

Wie das genau geht, hat Marie-Luise Volk an dieser Stelle in einem Bericht gut zusammengefasst: In Frankensteins Horror-Shop: Zuchtfleischproduktion … [EsGehtAnders.de]. Die Ernährungsberaterin besuchte dazu eine Ausstellung im niederländischen Kerkrade, die sich genau mit diesem Thema befasste. Dort wurde eindrucksvoll präsentiert, wie man sich das Fleisch der Zukunft vorstellt. Die Show fand vom 11.10.2016 bis 11. Juni 2017 statt. Marie-Luise Volk sagt, dass die Ausstellung alles sprengt, was wir uns bislang vorstellen konnten. Dazu wurden den teils vor Ekel tief geneigten Besuchern schon mal 30 Zuchtfleischgerichte vorgestellt – ein Horrortrip der besonderen Art! Dessen nicht genug, da lauerten noch weitere Spezialitäten auf die Besucher. Es lohnt sich den verlinkten Bericht zu studieren. Folgende Argumente werden gerne für dieses Vorgehen ins Feld geführt.

Zuchtfleisch aus dem Bio-Reaktor ist eine tierfreundliche Alternative …

Es gibt keine Tierquälerei, keine Massentierhaltung und auch keine Gülleprobleme mehr …

Die Technologie bei der Herstellung von Zuchtfleisch ist soweit, dass in einem Labor gewachsener Hamburger bereits gebraten und verzehrt wurde …

Fleisch aus dem Bio-Reaktor ist nachhaltig …

Kein Nahrungsmittelmangel mehr …

Wie denn sonst soll die Nachfrage nach Fleisch bei ansteigender Bevölkerungszahl zukünftig bedient werden? …

Der Irrglaube, mit dem Kunstfleisch würde irgendetwas verbessert, hinkt schon von Anbeginn an. Einzig die Industrie-Abhängigkeiten des Menschen kann man damit weiter vertiefen. Der Ressourcen-Verbrauch wird deshalb nicht signifikant sinken. Der wird sich nur verlagern. Alle Bauern können wir dann zu Landschaftsgärtner machen, weil die Wurst in irgendeiner öden Fabrikhalle von der Urzelle bis in den Kunstdarm wachsen wird. Und wer soll sich das erlesene Industriefleisch später leisten, wenn die Kluft zwischen arm und reich sich nachweislich weiter vertieft?

Hmm, ein wenig pervers … aber es geht

Dessen natürlich nicht genug. Man kann sich künftig wohl auch Fleisch von seinen Lieblingsstars bestellen, die man so richtig zum Fressen gern hat. Wenn die für gutes Geld ein paar Frischzellen verkaufen, kann die Industrie daraus unzählige Madonna-Steaks, echte Hoeneß-Wurst oder auch überseeische Trump-Burger in Massen fertigen. Angeblich kann man sich dann auch mit einem kleinen Bioreaktor das eigene Steak auf der Brust wachsen lassen. Keine Ahnung, ob diese Form der Fleischzucht speziell für Allergiker entwickelt wurde? Frankenstein dürfte gegen das, was uns nun erwartet, eher ein phantasieloser Waisenknabe gewesen sein.

Was wir bis Redaktionsschluss nicht klären konnten, ist der Gedanke, ob die Fleischerei-Fachgeschäfte aus der Not heraus demnächst ihr Repertoire erweitern werden. Theoretisch sollte man dort dann gegen Abgabe einiger Stammzellen persönliche Ersatzteile in Form von kompletten Gliedmaßen bestellen können. Hmm, wenn man sein eigenes Steak auf der Brust züchten kann, sollte da vielleicht auch mit kleineren Ersatzteilen was gehen, wer weiß. Also dann … willkommen in der Zukunft, im Zeitalter des Neo-Fleisches.

Fotos: Marie-Luise Volk | esgehtanders.de

Was halten Sie von der Kunstfleischproduktion? Ja, ich finde das ist eine tolle Alternative, bin voll dabei.

Nein, ich lehne das aus ethischen und moralischen Gründen ab

Hmm, mir egal, ich bin da ziemlich unentschieden und planlos Ergebnisse anzeigen