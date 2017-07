Malaysische Haar-, Hirnwäsche mit Hijab & Shoulders

Hair-Malaysia: Soll niemand sagen Malaysia wäre in irgendeiner Weise rückständig oder womöglich gar kein Kulturland. Nein, das sind sie sicherlich nicht. Ganz im Gegenteil, man ist dort sehr kreativ, besonders was die öffentlich darstellbare Körperpflege anbelangt. Anders als in Europa, wo der Spaß noch nicht einmal bei Nippel und Schniepel aufhört, endet der in Malaysia eben sehr viel früher. Das soll, wie wir gehört haben, etwas mit der religiösen Prägung des Landes zu tun haben. Dem muss logischerweise in der Werbung Rechnung getragen werden.

Das alles kann sehr schnell zu einem völlig korrekten Eindruck führen, wie man in dem beigefügten Video erleben darf. Wobei die eigentliche und originäre Werbung nur der letzte Teil ist, hier einmal extrahiert . Der erste Part ist schon ein wenig von dritter Seite aufgebrezelt, um den Duft der eigentlichen Werbung markant rüberzubringen. Das überblendete Logo von Hijab & Shoulders ist ein offensichtlicher Hinweis auf die Neckerei. Dieselbe Marke soll es hierzulande als Shit & Shoulders geben. Und wenn es um den großen Kommerz geht, lässt sich selbst so ein Konzern wie Malaysia Hairlines nicht lumpen. Ein ausgesprochen schönes Logo für einen Friseursalon, nicht wahr.

Natürlich hat die werbliche Indirektwäsche der Haare unschätzbare Vorzüge. So bleibt es der Vorstellungskraft des Betrachters überlassen, sich ein geistiges Bild von der Haarpracht zu machen, die sich unter dem Hijab verbirgt. Nur die Trägerin selbst weiß genau wie waschbedürftig selbige gerade ist. Würden die Haare nicht noch für irgendwelche Privatvorstellungen benötigt, wäre eine Glatze selbst für Frauen in Malaysia die sparsamste als auch die praktischste Option. Ob das die so werbenden Shampoo-Hersteller wohl bedacht haben? Wahrscheinlich nicht, denn sonst wäre der Anteil der Kopfhaut-Pflegemittel in Malaysia bestimmt um einiges höher.

Offen Haare Fragen

Was wir nicht klären konnten, ist der Umstand, ob die Frauen in Malaysia ein Bündel künstlicher bzw. fremder Haare (ohne Kopfhaut) öffentlich waschen dürfen? Oder ob sie auch solchen Perücken zunächst einen Hijab überstülpen müssen, um selbige dann gesellschaftskonform und erfolgreich reinigen zu dürfen. Wir haben dazu leider keinen Experten ausfindig machen können, der in der Lage wäre uns diesbezüglich eine Aufklärung zu verschaffen. Um die Perücke nicht zu entehren und deren Persönlichkeitsrechte zu wahren, zeigen wir selbige lediglich respektvoll von hinten.

Selbst wenn man kein Freund von Werbung ist, scheint es immer wieder unterhaltsam zu sein dieses Thema in anderen Kulturen unter die Lupe zu nehmen. Immerhin kann auch Malaysia, dank seiner religiösen Ausrichtung, aktuell als Vorbild für Europa gelten. Das wird zwar noch ein paar Jahrzehnte dauern, aber es ist durchaus vorstellbar, dass Schwachkopf in 30 Jahren hier eine vergleichbare Werbung fahren muss. Angeblich liegt das an dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Fachleute sind sich da einig: Fortschritt bedeutet “Neuland” … Rückschritt hingegen stets “bekanntes Terrain”. Also dann. Noch haben wir was zu lachen. Wie lange noch?