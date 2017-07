Wer darf auf dem Planeten Erde Raketen testen

Pschön Jung und naiv: Obgleich sich die Chinesen seit geraumer Zeit auch nicht mehr so besonders amüsiert zeigen, wenn Nachbar Nordkorea Raketen und Atombomben testet, macht der kleine Dicke unbeeindruckt damit weiter. Nordkorea verfolgt zielstrebig die Absicht zumindest in die Liga der Atommöchte-Gerne vorzustoßen. Die UN, als Sprachrohr der bereits akkreditierten Atommächte, verurteilt dann regelmäßig solche Atombomben und Raketentests. In der Folge bemüht man sich mittels Sanktionen, Nordkorea weitestgehend aushungern zu lassen. Vermutlich auch nur, um sich die lästige Konkurrenz vom Halse zu halten, was aber nicht zwingend mit den Statuten der UN kompatibel sein muss.

Dabei bleibt stets die zentrale Frage unbeantwortet, auf welcher Rechtsgrundlage man beispielsweise Nordkorea den Riesen-Raketenspaß versauen will. Sollte man sich auf das Völkerrecht beziehen wollen, macht das eigentlich gar keinen Sinn. Sicher bemühen sich die USA immer sehr stark darum, andere Staaten auf das Völkerrecht einzuschwören. Für die USA selbst hat es allerdings wenig Gültigkeit, weil das direkt mit dem Status als Weltsheriff kollidiert. So ein Sheriff muss schon an Recht und Gesetz vorbeiarbeiten können, um eben Recht und Ordnung auf diesem wilden Planeten gewährleisten zu können. Und Nordkorea möchte sich doch bitte daran halten, was ihm seitens der USA über die UN verordnet wird. Es wäre gut beraten einfach das Recht des Stärkeren anzuerkennen.

Offiziell testet man in Nordkorea lediglich Riesenböller (große Feuerwerkskörper), die man auf lange Sicht in den Westen exportieren möchte, um an Devisen zu gelangen. Das ist ein berechtigtes Unterfangen und Feuerwerkskörper werden hierzulande bevorzugt aus Fernost beschafft, weil die einfach billiger sind. Und wenn die im Westen niemand haben möchte, kann man zumindest deren Lieferung androhen. So macht das der kleine dicke Kim. Interessanterweise sehen insbesondere Südkorea, Japan und die USA das völlig spassbefreit. Vermutlich fürchten sie um ihre Marktanteile. Demgemäß verhält sich auch die hiesige Propagandaschau: KN-14 🚀 Nordkoreas neue Rakete – eine Provokation … [SpeiGel auf Linie] und schwenkt ziemlich exakt auf die US-Linie ein.

Keine Gleichheit im UN-Recht

Wenn also Raketentests irgendwie völkerrechtswidrig sind, muss man sich ernsthaft fragen, wie die ganzen anderen Nationen zu ihren Feuerwerkskörpern gekommen sind? Irgendwie scheinen da gerade einige Gleichbehandlungsgrundsätze durcheinander zu purzeln. So verständlich das auch sein mag, dass man dem kleinen Dicken von Nordkorea die A-Bombe nicht gönnt, kommt man nicht umhin das große UN-Recht anzusprechen. Für gewöhnlich gibt sich die UN immer gerne als zahnloser Tiger. Beißerisch wird der immer nur dann, wenn beispielsweise die USA das UN-Recht in die Hand nehmen. Das ist zumeist dann der Fall, wenn es sich mit den US-Interessen deckt.

Die logische Schlussfolgerung, die nicht nur Staaten wie Nordkorea daraus ziehen dürften, ist folgende Erkenntnis: Gleichheit UN-Recht gibt es nicht. Auch dort gilt: Recht bekommt wer es bezahlen kann … oder dank seiner A-Bomben nicht mehr angreifbar ist. Wer wollte es also den jungen aufstrebenden Despoten dieser Welt verdenken sich ebenfalls solche Riesenböller zuzulegen. Wenn man sie hat, so entsteht zumindest der Eindruck, schützen die sogar erfolgreich vor dem Weltsheriff. Letzteres ist bei dem geltenden UN-Recht womöglich doch ziemlich erstrebenswert.

Es ist ohnehin ein makaberes Rätsel, warum die UN Nordkorea nicht längst ins Weltkulturerbe aufgenommen hat. In diesem Fall als Staat mit der letzten pseudo-sozialistischen Diktatur auf diesem Planeten. Die sollte doch als Anschauungsmaterial für die restliche Menschheit erhalten bleiben, oder? Und damit die Abschreckungswirkung dieser Staatsform genügend realistisch vermittelt werden kann, benötigt es zwingend einen Satz Atombomben. Warum weder Russland noch China Nordkorea ein paar Atombomben leiht, ist völlig schleierhaft. Selbst Deutschland bekommt von den USA, zur Umgehung des Atomwaffensperrvertrages und der 2+4 Vertrages, “Nukes” von den USA geliehen. Hier nennt man es “Nukleare Teilhabe“. Warum kann man so etwas nicht auch für Nordkorea realisieren?