Merkel legt brutal nach, jetzt auch „Ehe fürs BVG“

Bad Irrsinn: Wer hätte das gedacht, dass Angela Merkel nochmal so fürchterlich nachlegt. Natürlich, das wird sie nicht selbst machen, das machen einige Gefolgsleute aus der Partei für sie. Demnach wird es unmittelbar nach dem “Ehe für alle“-Bundestagsbeschluss am Freitag auch die “Ehe fürs Bundesverfassungsgericht” geben. Wer meint, dass dies nicht von vornherein geplant sei, der träumt noch immer den sehr naiven Traum eines Martin Schulz. Wie es aussieht, wird Merkel den jetzt voll vor die Wand fahren und er macht vollends begeistert mit. Wir erinnern hier an Merkels Sachbuch zur dritten Legislaturperiode, von dem uns leider nur das Cover vorliegt. Der Rest ist aus völlig unerfindlichen Gründen nicht zugänglich.

Wenn es Merkel um irgendetwas geht, dann lediglich um ihren persönlichen Machterhalt und das um jeden Preis. Weder die Partei, noch die Deutschen sind für Hells Angela wirklich von Belang und der Amtszeit auch nicht mehr als pure Kosmetik. Nie konnte eine Politikerin ihren Narzissmus besser und geschickte verkaufen als eine Angela Merkel als Über(wurf)mutter der Nation. Dazu auch diesseits einen aufrichtigen Glückwunsch. Die Strategie wird aufgehen, zumal sie in der Zwischenzeit nicht einmal über ihre persönliche Präferenz in Sachen “Ehe für alle” gesprochen hat. Ohne es genau zu wissen, darf man davon ausgehen, dass sie persönlich auch weiterhin keine Befürwortern dieses Themas ist.

Wie sah Merkels Plan aus

Nachdem die Grünen und die Linken ohnehin das Thema schon mehrfach erfolglos im Bundestag vorgestellt hatten, haben sich die FDP und die SPD überlegt Angela Merkel mit diesem Thema ebenfalls unter Druck zu setzen. Der Merkel vorzuführen, was alle anderen Parteien gegen sie ausrichten könnten. Das kam der Bundeskanzlerin überaus gelegen. Sie hat jetzt 1 + 1 + 1 + 1 zusammengezählt und sammelt somit gleich vier Bonuspunkte auf einmal für den Bundestagswahlkampf ein. Dadurch, dass entgegen aller offiziellen Beschönigungen das Thema Ehe für alle in der Breite gar nicht so gut gelitten ist, kann sie sich zur Bundestagswahl hinstellen und sagen, persönlich habe sie das nicht gewollt, aber dem Druck der übrigen Parteien habe sie nachgeben müssen. Am Ende sind es die SPD und die anderen Parteien, die jetzt ein Gesetz durchbringen welches in der Öffentlichkeit immer noch viel Kopfschütteln hervorruft.

Inzwischen laufen bereits die Kirchen und andere Gruppen Sturm gegen das zu beschließende Gesetz. Die Begeisterung in der Bevölkerung hält sich immer noch arg in Grenzen, siehe hierzu die “kleine Volksabstimmung” am Ende dieses Artikels. Infolgedessen ist es nicht mal eine Frage der Zeit, bis irgendeine Person oder Institution mit dem Thema zum Bundesverfassungsgericht eilt, um dort eine letzte Entscheidung dazu zu suchen.

“Ehe für alle” … der Albtraum vorbei ist, geht es vors Bundesverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht hingegen hat bislang mehrfach den besonderen Status und Schutz der Ehe in mehreren Urteilen gemäß Grundgesetz bekräftigt. Jetzt stellt sich die Frage, ob das Bundesverfassungsgericht aus politischer Opportunität jetzt von seinen vorherigen Entscheidungen brechen wird, weil die SPD es gerade als Wahlkampfhit für sich entdeckt hat. Auch wenn eine breite Mehrheit im Bundestag nunmehr dafür stimmt, ist dies immer noch nicht repräsentativ. Das ist der blinde Fleck der repräsentativen Demokratie. Sehen wir mal ins Grundgesetz:

Artikel 6

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

Womöglich müssen wir auch nur das Grundgesetz einmal kräftig “entgendern“, wonach Männer natürlich auch Mütter sind. Alles andere wäre schließlich diskriminierend. Mit etwas Glück könnte die Rolle der Mütter über die Jahre ohnehin komplett entfallen. Wenn wir technisch erst einmal in der Lage sind, künstliche Gebärmütter für die eigene Brut direkt neben dem Fernseher aufzustellen, dann sollten wir endlich auch die Zukunft überwunden haben. Die gesellschaftlichen Moral- und Ethikvorstellungen haben wir dank unserer Parteien bereits größtenteils in die dafür notwendige Richtung korrigiert.

Das vorläufige Ende der Ehe-Krise

Der strategische Schachzug der Angela Merkel, für diese Abstimmung ausnahmsweise einmal etwas mehr Demokratie in Deutschland zu erlauben, ist sensationell. Das ist wie PokeMom Go. Demnach dürfen die Volksteter sogar gemäß ihrer persönlichen Überzeugung und nach ihrem freien Willen entscheiden. Ein totales Novum. Das ist einfach der kleine große Hohn obendrauf. Würde man dem Grundgesetz folgen (Grundgesetz Artikel 38 … [Gesetze im Internet]), sollte das eigentlich der Standard sein. Aber dank der Assistenz der Parteien (betreutes Denken für Abgeordnete), in Form gegossen durch den Fraktionszwang, werden wir fortwährend eines Besseren belehrt.

Mithin kann man am Thema “Ehe für alle” wunderbar erkennen, wie degeneriert unsere sogenannte indirekte oder parlamentarische Demokratie bereits ist. Merkel hat das sehr weise im Voraus geplant, denn so kann sich der Volkszorn zur Bundestagswahl 2017 wunderbar auf die Parteien kaprizieren, die mit aller Macht die “Ehe für alle” durchgedrückt haben. Derweil lässt sie ihre Raute leise in den Schoß gleiten, rubbelt sich eins und wäscht danach ihre Finger wieder ganz unmerkelig in erlesenster Unschuld. Mit etwas Glück kassiert in der After-Party das Bundesverfassungsgericht jenes Gesetz irgendwann im nächsten Jahr. Damit ist das Thema durch und sie hat alle anderen Parteien (eigentlich auch die CDU) wunderbar vor die Wand gefahren. Auch dazu unseren allerherzlichsten Glückwunsch aus der Provinz.

