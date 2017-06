„Ehe für alle“ #Polygamie #Pädophilie #Zoophilie #Nekrophilie … jetzt geht die SPD-Post ab

Deutsch-Absurdistan: Da hat der Dorf-Schulz von Würselen offenbar sein rettendes Thema gefunden. Nur gut, dass sich die Republik derzeit für rein gar nichts anderes mehr interessiert. Nicht für Renten, nicht für den Niedriglohnsektor, nicht für Kriege und auch nicht mehr für Flüchtlinge. Nein, alle Deutschen wollen jetzt unisono die “Ehe für alle“. Nach Möglichkeit noch diese Woche mit einer viagrasteifen Brechstange durch den Bundestag erigiert, sodass der der dumme Dorf-Trottel-Schulz über die Sommerferien mit seinem ersten Wahlkampferfolg hausieren gehen kann. Wie platt iss’n datt? Dabei ist doch die weibliche Seite von Margela Schurkel längst bekannt. Oder möchte der Martin das als ein Coming Out der bösonderen Art gewertet wissen?

Würde mal einer in der Politik daherkommen und sagen “Grundeinkommen für alle“, dann sind sofort alle Politiker wieder weg, weil sie wissen, dass so etwas von der Lobby nicht toleriert wird. Die Ehe für alle ist der Lobby egal, kostet nix und zerlegt die Gesellschaft in gutmenschlicher Manier, was derzeit ganz nach Plan ist. Vor allem das undifferenzierte “Ehe für alle” muss man doch ein wenig ausgestalten, statt es jetzt mit der heißen Nadel zu stricken. Der schlimmste Fehler wäre hernach, wenn der Beschluss des Bundestages dem Begriff “Ehe für alle” nicht gerecht wird. Das steht derzeit zu befürchten, weil nennenswerte Randgruppen auf der Strecke blieben. Nein, das darf so nicht passieren.

Wir wollen heute aufzeigen, welche Richtung(en) das nehmen muss und warum “Ehe für alle” derzeit in den Köpfen der Politiker erheblich zu kurz gefasst ist. Die denken nur an Wahlkampf … die betroffenen Menschen denken an noch sehr viel schönere Dinge. Ergo sollten wir zunächst offen darüber sinnieren, was durch diesen Komplex alles geregelt werden muss, damit die Angelegenheit den Begriff wirklich ausfüllen kann. Alles andere wäre wieder einmal ein geplanter Betrug an den Wählern. Gerade nach der offensichtlichen Neuausrichtung der SPD und der Loslösung vom überkommenen Genossen-Modell, muss man da behutsamer herangehen als der Schulz das aktuell macht. SPD im Wahlkampf ♦️ Schulz will Abstimmung über Ehe für alle im Bundestag … [SpeiGel] … der polit-notgeile Bock ist doch nur auf einen Wahl-Quickie aus. Das hat auch Mimöse Merkel bemerkt und ihn mal zwischen die Schenkel gelassen.

“Alle” sind noch lange nicht alle

Das mit den Schwulen, den Lesben, den Geschlechtslosen, den Umoperierten oder Umgepolten ist ja alles längst klar und jeder hat dafür Verständnis. Wir haben aber die Pflicht weiterzudenken, an unsere neuen Mitbürger und deren Befindlichkeiten. Selbst an unsere Kinder müssen wir dabei denken. Und noch futuristischer können wir vermutlich sogar unsere Haustiere nicht außen vor lassen. Das alles sei jetzt kurz erläutert, um zunächst einmal das nötige Verständnis für die vielen weiteren Sonderwege zu erzeugen.

Polygamie: Sehr viele unserer neuen Mitbürger sind von diesem Modell vollends überzeugt und kennen das Prinzip bereits aus ihrer Heimat. Es muss nicht nur übernommen werden, es ist in diesem Zusammenhang zwingend zu erweitern. So darf es keine geschlechtsspezifischen Begrenzungen mehr geben, die beispielsweise Männer bevorzugen. Auch Frauen müssen sich wahlweise mehrfach mit mehreren Männern verheiraten können. Sowas geht zwar im arabischen Raum bereits mehrfach an einem Tag, aber immer nur streng nacheinander. Diese Kurzzeitehen enden bei Sonnenuntergang vielfach für die Frau mit einer Steinigung, wegen erwiesener Untreue. Das darf so nicht sein. Demzufolge haben wir jetzt die Pflicht auch die Polygamie sinnvoll und nach unseren Wertvorstellungen in das “Ehe für Alle”-Konzept zu integrieren

Pädophilie: Auch eine kulturelle Bereicherung, die wir unseren Neubürgen verdanken und die wir aus Gründen einer korrekten Integration nicht ungeregelt lassen dürfen. Letztlich bedeutet dies, dass man den Kindern die Ehe auch nicht verwehren kann. In freier Selbstbestimmung müssen auch sie entscheiden dürfen, wen sie heiraten wollen und wie viel davon. Ergänzend unter Einbeziehung der noch zu regelnden Aspekte, die wir hier gerade besprechen. Altersmäßige Beschränkungen, wie sie unser Gesetzgeber jetzt immer noch diskriminierend ins Feld führt, müssen endlich vom Tisch.

Zoophilie: Sind wir doch mal ehrlich! Spätestens seit Böhmermann und Erdogan wissen wir doch sehr genau, dass vielen Menschen schon das liebste Haustier vollends reicht! Beispielsweise eine ansprechende Mecker-Ziege. Sicher, es müssen auch nicht immer Ziegen sein. Gerade die Vielfalt in diesem Bereich will erst einmal ergründet werden. Erinnern wir uns! Auch “schwul sein” wurde lange Zeit als Krankheit eingestuft. Das trifft hier leider immer noch zu: Klassifikation nach ICD-10 | F65.8 | Sonstige Störungen der Sexualpräferenz. Wollen wir wirklich diese zoophilen Menschen derart herabwürdigen und einfach außen vor lassen? Das darf im Rahmen des Minderheitenschutzes nicht geschehen. Ergo müssen auch sie mit ihren Bedürfnissen einen Platz in der “Ehe für alle” und unserer Mitte finden. Alles andere wäre, einem Schnellschuss gleich, deutlich zu kurz gegriffen.

Nekrophilie: Ja, auch hier dürfen wir nicht wegschauen! Wollen wir allen Ernstes auch noch jene ausschließen, die ihr Leben lang verschmäht wurden? Diejenigen, die erst mit dem Ableben ihrer Liebsten mal zum Zuge kommen (können)? Nein, keinesfalls. Das spart auch noch Bestattungskosten und selbst ein beherztes “Nein” muss in einem solchen Fall bei der Hochzeit niemand mehr fürchten. Wir brauchen nur ein wenig mehr Mut.

Silicophilie: Und dann haben wir da noch einen völlig neuen Trend, der ist noch etwas abgefahrener und kommt aus Japan. Ästhetisch vermutlich der vorherigen Position noch um einiges vorzuziehen, aber nichts desto trotz ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber auch solche Liebes(ver)bindungen aus Silicon wären nach dem neuen Dogma mit zu berücksichtigen.

Schulzzuweisungen sind nicht die Lösung

Wir sehen also, mit dem Quickie des KaKa-Schulz ist es wohl noch lange nicht getan, auch wenn er es jetzt mit Gewalt wissen will. Da können wir heil froh sein, dass Merkel inzwischen nicht zwingend dafür ist. Immerhin will sie es den Abgeordneten ausnahmsweise einmal freistellen, sich hier eigenständig zu entscheiden. Im Regelfall greift bei allem was Geld kostet der Fraktionszwang. Das Fraktionsstimmvieh fungiert da so ähnlich wie die Sexpuppen in Japan. Sie müssen nur stillhalten, das reicht schon. Bis also die vorerwähnten Präferenzen vorbehaltlos aufgeklärt und in das zu beschließende Gesetz mit eingeflossen sind, kann es leicht noch ein paar Jahrzehnte dauern. Es sei denn, wir wollten schneller wieder die biblisch verheißenen Zustände von Sodom und Gomorrha erreichen. Dann könnte wirklich alles recht schnell gehen, selbst mit einer vollsynthetischen Merkel, denn auch für die werden sich noch Liebhaber finden.

