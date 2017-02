Deutschland kann türkische Gefangene freikaufen

Anne Karre: Zählen wir einfach mal wieder Eins und Eins zusammen. Dann kommen wir ganz schnell dahin, dass es eine supertolle Idee ist, die massenhaft internierten Intellektuellen in der Türkei freizukaufen. Diese besondere Form des “humanitären Menschenhandels” ist sowieso eine typisch deutsche Spezialität. Auf diese einzigartige Weise hat seinerzeit schon die BRD das Zweit-Deutschland mit frischen Devisen versorgt. Die flankierende Stützfinanzierung geschah später über das Eintrittsgeld für den sozialistischen Zoo, den man liebevoll Zwangsumtausch nannte.

Wir stehen jetzt mit der Türkei vor einer ähnlichen heiklen Situation. Wollen wir die frisch aufkeimende Diktatur dort nicht vorzeitig verrecken lassen, müssen wir jetzt handeln. Natürlich nicht im Sinne von “Schochern”, sondern von “Berippeln”. Der Preis pro Kopf ist da eher nachrangig. Die Türkei droht noch knapp vor dem Erreichen der Ziellinie wirtschaftlich abzusaufen. Das kann niemand ernsthaft wollen. Die Türkei, vertreten durch ihren Sultan Adogan, appellieren daher zurecht an Europas primären Zahlmeister, bitte jetzt mal reichlich Knete für wichtigere Projekte als ausgerechnet die EU auszuspucken. Hier der Bericht zu dem türkischen “Fundraising” in D€utschland: Wirtschaftskrise am Bosporus ♦︎ Türkei bittet Berlin um Hilfe … [SpeiGel]. Die Marschrichtung ist unmissverständlich, nur drückt sich niemand so klar aus wie wir das hier tun.

Sofern wir also keinen Bürgerkrieg in der Türkei riskieren wollen, sollten wir besser jetzt Erdogans frische Diktatur aktiv fördern. Schließlich hat auch Hitler in Deutschland keinen Bürgerkrieg zugelassen. Da wir wissen, das der Erdo den Ado richtig gut findet, können wir hier sorglos investieren. Alles bleibt quasi in der Fascho-Familie. Gar nicht auszudenken, wenn ausgerechnet vor dem Referendum zum Übergang in die demokratischste Diktatur der Türkei noch etwas schiefgehen sollte. Sofern das Parlament, dank Volksentscheid im April erst einmal einen Großteil seiner Befugnisse an den Präsidenten abgegeben hat, ist die Gefahr vorüber. Danach kann man alles was nichts mehr ins Bild passt niederschießen lassen.

Aufgrund unser engen Verbundenheit mit der Türkei und dem entschiedenen Willen, dass der Nachwuchs Germaniens jetzt definitiv osmanisch sein soll, einfach weil der viel furchtbarer fruchtbarer ist, sollten wir bei Erdogans Sonderangebot zulangen. Wir könnten in der ersten Welle alle Intellektuellen aus dem türkischen Knast freikaufen und ihnen in Euroschland eine neue Perspektive eröffnen. Damit wird wieder Platz in türkischen Gefängnissen geschaffen. Aus Erfahrung wissen wir, dass Erdogan auch zukünftig diesen knappen Platz nicht mit den Dümmsten aus seinem Volk wiederbelegen wird. Schon haben wir den nächsten geeigneten Nachschub dingfest gemacht. Ein wunderbarer Kreislauf der sich da im Moment zum Wohle Deutschlands auftut.

Den Menschen ihren Wert geben, auch in der Türkei

Wenn wir, sagen wir mal, in der ersten Welle 100.000 Türken für 100.000 Euro (zu DDR Zeiten waren das noch DM) pro Nase freikaufen, dann kommt auf Anhieb ein Betrag von 10 Milliarden Euro dabei zugange. Mit dieser Summe sollte Erdogan die Fassade wenigstens bis zum Referendum im April hochhalten können. Nach der Verfestigung der Diktatur wird das alles sehr viel einfacher und direkter ablaufen können. Für den Erdo-Clan kann es auch völlig egal sein, ob die Devisen nun über Tourismus oder Menschenhandel reinkommen. Hauptsache die Kasse stimmt.

Sollte Erdogan irgendwann die Lust an weiteren Lieferungen verlieren, oder gar seine internen Probleme wieder vermehrt mit der Todesstrafe (Entsorgung des Humankapitals) lösen wollen (aus pädagogischen Gründen), können wir immer noch auf das kostenlose Menschenmaterial vom Mittelmeer zurückgreifen, welches dort regelmäßig an den südlichen Gestaden Europas angeschwemmt wird. Aber jetzt ist es erst einmal wichtig die Umstrukturierung der Türkei zu einem vollen Erfolg zu machen. Vielleicht dient es auch ein ganz klein wenig als Blaupause für ein schönes, neues, totalitäres Europa. Wenn wir Glück haben, sogar unter der Knute unserer erfahrenen Führerin Merkel. Deshalb sollten wir uns gegenüber der Türkei im Moment keinesfalls knauserig erweisen, denn unsere eigene Zersetzung wie auch die Beherrschung des Volkes in Europa könnte sonst ernsthaften Schaden leiden.