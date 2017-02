Marine Le Pen macht Deutschland schuldenfrei

C’est la vie: Augenscheinlich ist unser Finanzminister Wolfgang Schäube ein brennender Verehrer der neuen französischen National-Eiligen Marine Le Pen. Jener Grande Dame de Malheur werden furiose Chancen auf den Präsidentensessel im Élysée-Palast vorhergesagt. Letzteres sind allerdings die geringsten Gründe weshalb unser Finanzminister diese Dame so abgöttisch liebt. Vielmehr ist es ihre unbeschreibliche Beliebtheit in Frankreich, die unseren Finanzminister völlig verzückt. Die Art, die ihm darüber hinaus das französische Großkapital geradezu in die Arme treibt. Genau dafür liebt er die unholde Maid.

Während immer mehr Menschen in Frankreich den Kanal von der bisherigen Politik schon mehr als randvoll haben, verspricht Le Pen den Wählern amerikanische Verhältnisse: “Frankreich zuerst“. Für den Fall ihres Wahlsieges hat sie den Franzosen ein Referendum zum Euro und zum Verbleib in der EU in Aussicht gestellt. Letzteres macht das französische Großkapital-Rehwild total nervös. Es könnte durch den kapitalen Stress ein paar Gramm verlieren. Es ist daher angestrengt auf der Suche nach ruhigeren Weideplätze, die es dank Wolfgang Schäuble hier in Deutschland zu finden gedenkt.

Etwas detaillierter über das außergewöhnliche “Surplus” lässt man sich hier aus: Wahlen in Frankreich ♦︎ Furcht vor Le Pen beschert Deutschland Millionenplus … [SpeiGel auf Linie]. Kurzum, durch die gesteigerte Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen, auch nach unverzinslichen, steigt inzwischen der Emissionskurs dieser Papiere. Das bedeutet, der deutsche Staat macht schon einen Gewinn wenn er jetzt Schulden macht. Ein kurzes Beispiel. Eine Staatsanleihe mit Null Prozent Zinssatz, zur Höhe von einer Milliarde Euro, wird zu einem Kurs von 101,5 ausgegeben. Bei der Ausgabe kassiert also der Staat 1.015.000.000 Euro. Das sind 15 Millionen Euro mehr, als er am Ende der Laufzeit zurückzahlen muss.

Das SpeiGel rechnet in seinem Artikel weiter vor, dass bei 151 Milliarden Neu- bzw. Umschuldungen des Bundes, daran rund 601 Millionen Euro für Deutschland verdient werden. Was das SpeiGel nicht gemacht hat, ist die konsequente Fortführung der Rechnung bis zur Schuldenfreiheit Deutschlands. Dabei ist es doch ein ganz einfacher Dreisatz, den nun jeder beherrschen sollte. Gehen wir mal davon aus, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Sachverhalt korrekt verstanden wird, die deutschen Staatsschulden eine Dimension von 2,3 Billionen Euro erreicht haben werden. Aktuell sind wir knapp davor.

Bei den oben beschriebenen Relationen müsste Schäuble jetzt nur 578 Billionen Euro neue Schulden aufnehmen und könnte damit sogleich alle Altschulden, ausschließlich aus dem erwarteten Emissionsüberschuss der Staatsanleihen (2,3 Billionen Überschuss) begleichen. Die gerade frisch angehäuften Staatsschulden, also lediglich 0,578 Billiarden Euro als vereinnahmten Gesamtbetrag, muss man ja nicht anrühren. Die Kohle lassen wir fein sauber bis zum Fälligkeitstermin in der Ecke liegen und überweisen den Zaster dann termingerecht an die Gläubiger zurück … das wars schon.

Für den Fall, dass jetzt noch jemand mit einer so saudummen Ausrede daherkommen möchte, dass es soviel Kapital doch gar nicht gibt, dem sei gleich was aufs Schandmaul gehauen. Allein der weltweite Derivate-Markt umfasst schon über 600 Billionen Dollar (Wettscheine nominell). Wir müssen doch lediglich unsere guten Beziehungen zur EZB spielen lassen. Den draghischen Leiter dieser Filzbude nochmal auf deutsche Staatskosten in den Puff schicken und schon kann die Notenpresse losrattern. Wer 80 Milliarden Euro pro Monat für “NICHTS” drucken kann, der kann auch für einen Triple-A-Kunden mal den in Rede stehenden Betrag per Knopfdruck generieren.

Der Segen eines schuldenfreien Deutschlands

Mit einem schuldenfreien Deutschland könnte die EU endlich wieder ganz anders gegenüber den armen Schluckerländern in der EU argumentieren. Dass sie sich gefälligst weiter anstrengen sollen, um endlich dem Vorbild Deutschlands folgen zu können. Zu lernen, wie durch Anabolika und Steroide aus einem Zirkuspony ein ansehnlicher Ackergaul werden kann. Dass man Geld geschenkt kommt, sofern man nur richtig fleißig ist. Und, dass darf nicht unterlassen werden, dabei die eigene Bevölkerung bis auf die Knochen-Mark blank zu machen. Exakt das ist die Botschaft, um die es wirklich geht.

Aber wenn wir den oben erwähnten Zaster erst einmal in er Staatsschatulle haben, wäre es viel zu schade den da einfach über die Laufzeit vermodern zu lassen. Man könnte dafür so unendlich viel Friedensgerät beschaffen. Haben in dem Segment ohnhi®n Nachholbedarf. Damit stellen wir selbst die USA locker in den Schatten, wenn wir nur zielführend in Anlagegüter dieser Art investieren. Seit den USA wissen wir, dass genau dies der Maßstab für die Weltherrschaft ist, die ja sowieso Deutschland zusteht, wie wir seit Ewigkeiten wissen.

Die Knete einfach in ein soziales Projekt zu stecken? Für den totalen Umbau des Staates im Sinne seiner Menschen? Das ist natürlich sehr verlockend. Da aber die Prognosen nicht so “todsicher” sind, wie bei der bewährten Investition in “Friedensgerät“, lassen wir das lieber. Spätestens jetzt sollte jedermann einleuchten, warum Daumen-Schräuble so sehr auf die Grande Domina Le Pen aus Fronkreisch abfährt. Sie wird es ihm garantiert richtig besorgen und er freut sich schon diebisch darauf.