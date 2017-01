US Botschaft in Israel wird nach Ramallah verlegt

Tel Aviv C’est la Vie: Seit Trumps Amtsantritt ist es ein ziemlich heiß debattiertes Thema, nicht nur in Israel. Bei dem Thema scheint der Durchbruch Dammbruch bevorzustehen. Die Symbolik des Themas kann gar nicht bösartig genug bewertet werden. Egal wie die Geschichte ausgeht, es könnte ein solider Eckpfeiler für eine schöne neue Dauerblutzollstelle in der Nahost-Region werden. Alle Welt Die weltweit vereinte Linke wettert auf jedwede zu erwartende Entscheidung des neuen US-Potentaten … als der er von den führenden Medienkonzernen bereits liebevoll gehätschelt wird. Da kann er sich auch mal etwas extra-ordinäres einfallen lassen, um Brandzeichen zu setzen.

Letztlich gilt diese Aktion als visualisierte Verfestigung der sogenannten USRael-Theorie, wonach die USA nur ein unbedeutender Wurmfortsatz (Blinddarm) von Israel ist. Sozusagen die etwas entlegenere Übersee-Kolonie. Damit erfahren die USA in ihrer angestammten Funktion des gewaltbereiten Büttels für Israel wieder eine enorme Aufwertung in der Welt. Das ist auch bitter nötig, nachdem Barack Hussein Obama die unglücklichen Zionisten kürzlich einfach mal im UNSicherheitsrat hat hängen lassen.

Warum muss die US-Botschaft nach Ramallah

Die Frage wäre ganz simple zu beantworten: “Damit die Botschaft richtig rüberkommt“! Das ist den meisten Menschen verständlicherweise erheblich zu dünn argumentiert, deshalb treten wir an dieser Stelle ordentlich nach. Natürlich gibt es allerhand zweckmäßige, ja geradezu zwingende Gründe, die wir eigens aufgrund der Bedeutsamkeit weiter herausarbeiten wollen.

Die “Ein-Staat-Lösung”

Allein unter Kostengesichtspunkten sind zwei Staaten einfach viel zu teuer. Solche unwirtschaftlichen Konstrukte sind in einer profitorientierten Welt nicht mehr gefragt. Da ist “ein Staat” nunmehr die uralte, neue und zündende Idee. Darüber hinaus ist Israel auf die Ländereien angewiesen, die die Palästinenser “ungesetzlich” für sich beanspruchen. Ohne diesen Boden kann man unmöglich einen zusammenhängenden Staat errichten. Der palästinensische Flickenteppich macht sich auf der Landkarte ohnehin nicht sonderlich gut. Die Palästinenser sind frei sich dieser Idee anzuschließen, oder noch freier, dorthin auszuwandern wo sie wollen, wenn sie mit Israel nicht zurechtkommen. Israel wird natürlich keinen Palästinenser zwingen in Israel zu leben. Dass ausschließliche das Recht des stärkeren Gültigkeit ist ja auch für die Palästinenser keine neue Erfahrung.

Im Rahmen dieser Einstaatlichkeit kann es den USA nun relativ egal sein wo die Botschaft später errichtet wird. Hauptsache relativ nah an Jerusalem. Das ist mit Ramallah gegeben. So kann man auch im Interesse der ganzen übrigen Welt darauf verzichten in Jerusalem selbst die US-Botschaft zu positionieren, die Notwendigkeit dafür ist dann einfach nicht mehr gegeben. Mit dieser Lösung ließen sich auch so unangenehme Themen wie “Landraub” und “Völkermord” endlich mal von der Tagesordnung streichen.

Sogar in dem vorerwähnten Bereich kann Israel getrost auf die Erfahrungen seines US-Büttels zurückgreifen, der exakt auf diese Weise zu seinem Stammesgebiet kam. Sofern hernach immer noch kein Frieden in Israel eintreten möchte, sind es zukünftig nur noch “interne Unruhen”, mit denen Israel locker fertig wird. Zu solch kriminellen und terroristischen Umtrieben kann sich Israel dann zurecht die internationale Einmischung von außen verbitten. In diesem Kontext erscheint es sachdienlich, wenn wir uns endlich von der Vokabel “Unterdrückung” verabschieden und diese international durch “Befreiung” ersetzen. Nur vorsorglich, um hier zu einem harmonischen Gleichklang zu gelangen. Exakt das ist USA-Tradition, wenn sie den Völkern dieser Welt den Weg in die Hochrendite-Demokratie freibombt.

Weitere gute Gründe

Der Sicherheitsaspekt darf neben dem Kostenfaktor nicht vernachlässigt werden. Das im Westjordanland liegende Ramallah ist weiträumig von soliden Mauern zum Schutz der uneinsichtigen Palästinenser umgeben. Damit ist bereits ein optimaler Anfangs-Schutz der US-Dependance gewährleistet. Das ist viel besser, als würde man sich auf einem schussfreien Feld, in Jerusalem, einfach ohne Not auf den Präsentierteller begeben.

Logischerweise wird dieser “Affentanz” von anderen Medien ebenfalls aufgegriffen und völlig überspitzt und verdreht kommentiert. Hier ein Beispiel dafür: USA beginnen Gespräche über Verlegung von Botschaft in Israel … [SpeiGel auf Linie]. Dort wird leider wenig sachlich mit dem Thema umgegangen und das spezielle Verhältnis USA-Israel überhaupt nicht anschaulich genug bewertet.

Israel selbst geht in dieser Sache sehr viel pragmatischer vor, wie man an dieser Stelle lesen kann: Westjordanland Israel genehmigt neue Siedlungen … [Frankfurter Rundschau]. Die Administration lässt sich nicht lange bitten und schreitet quasi noch am Amtseinführungstag ihres US-Präsidenten zur Tat. Ein klares Signal, zu dem man nunmehr keinen Widerspruch mehr aus den USA erwarten muss.

Nebenkriegsschauplatz Medien-Zickenkrieg

Bei dem aktuell ausgebrochenen “Zickenkrieg” der zwischen dem frischen US-Präsidenten und den Medien ausgebrochen ist, möchte man meinen, dass die vordringlichste Aufgabe der Welt nunmehr darin besteht, sich in tiefer Spaltung zu üben. Die freien Konzern-Medien scheinen sich und ihren Auftrag seit Trumps Wahl völlig vergessen zu haben, so sehr sind sie in ihre Gehässigkeiten vertieft. Der Auftrag der Aktionäre lautet nach wie vor “Profitmaximierung“. Genau auf der Ebene, so sollte man doch meinen, müsste mit Donald Trump eine sofortige Verständigung zu erzielen sein. Oder prügelt man sich etwa schon um die Aufteilung der Profite?

Die Signale von Trump als auch von den Mainstream-Medien bleiben verworren. Wir bleiben daher, zynisch korrekt, bei unserer Empfehlung, die US-Botschaft tatsächlich nach Ramallah zu verlegen. Damit wäre erstens die “Ein-Staat-Lösung” zementiert. Zweitens, das überaus heikle Thema US-Botschaft in Jerusalem vom Tisch. Drittens, könnte sich alle Welt endlich wieder korrekt um den heiligen Profit kümmern und zuletzt vergessen wir doch einfach mal die Palästinenser. Für diese aussterbende Minderheit wird sich bestimmt irgendwo ein kleines Reservat oder ein liebevoller Streichelzoo finden lassen.