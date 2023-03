Kein Witz, Realität!!! Klimatismus-Glaube basiert auf Unwissen!

Der junge Mann war „nett“, kein bewusster Eugeniker, denn er kannte den Begriff gar nicht, sicher kein Rassist, kein Nazi, sicher gegen Massenmord und Krieg, aber er stört sich nicht daran, dass jemand anders einen globalen Massenmord begeht, solange das Ergebnis dem Ziel der Eugenik entspricht! Er ist zugleich ein unbewusstes Opfer und jubelnder Zuschauer der Eugenik und wäre auch unbewusst ein Täter. Denn er neigt dazu, alles, sei es noch so böse, positiv zu deuten! Diese „Haltung“ ist das Ergebnis suggestiver Manipulation durch Massenhypnose und Neuro-Linguistische Programmierung der aller ersten Güte!

Einleitung Beweisführung von Robert Imberger Emotionale Manipulation Zensur im Kopf Verbundene Artikel

1. Einleitung

Folgender Dialog zieht seine Kreise durch die Netzwerke. Der Inhalt ist knapp, verständlich und hoffentlich für einige Menschen erleuchtend.

Fast identische Gespräche habe ich mit vielen Menschen geführt. Es ist nicht erforderlich, „Reaktorphysik und Thermodynamik“ zu studieren, um diese Fragen stellen zu können. Das Grundwissen dazu sollte bereits in der Schule erworben worden sein. Vorhandene Wissenslücken sind leicht zu schließen, da Unmengen an Quellen frei verfügbar sind und diese Kenntnisse zum Grundgerüst des Allgemeinwissens gehören sollten.

Ich biete allen Interessierten meine längere Liste mit Fragen und Antworten zu CO2 als Einstieg an.

2. Beweisführung von Robert Imberger

Dieses Kapitel enthält ab hier den Text von Robert Imberger!

……………………………

Robert Imberger – Studium der Reaktorphysik und Thermohydraulik an der TU Aachen:

Letzten Sonntag war ich auf einem örtlichen Wochenmarkt. Dort gab es einen Stand zum Thema “Klimaschutz”. Ich wurde als „Vorbeilaufender“ auf die CO2-Problematik auf unserer Welt angesprochen.

Ich dachte so bei mir… da bist Du gerade an den Richtigen gekommen.

Meine Frage an den Klima-Vertreter (ca. 28.-30J):

„Wie hoch ist denn der CO2-Anteil in der Luft?“

Seine Antwort: „Hoch! Sehr hoch! Viel zu hoch!“

Ich: „Wie hoch denn?“ – „Wie viel Prozent?“

Er: „Weiß ich nicht!“

Aha, dachte ich… ein wahrer Kenner!

Ich fragte also weiter: „Was ist denn sonst noch in der Luft?“

Er: „Sauerstoff!!!“

Ich: „Richtig! Und wie viel Prozent?“

„Weiß ich nicht!“ war seine Antwort.

Ich erklärte ihm, dass es wohl so um die 21% sind. Es erschien ihm plausibel.

Ich weiter: „Welche Gase sind denn sonst noch in der Luft enthalten?“

Kopfschütteln…. Schulterzucken…

Ich: „Edelgase! Argon, Xenon, Neon, Krypton…! Schon mal gehört? Die machen aber in Summe nur ein knappes Prozent aus!“

Nachdenkliches Staunen.

Ich wiederholte meine letzte Frage…

Wieder (inzwischen genervtes) Schulterzucken und Augenverdrehen…

Ich: „Schon mal was von Stickstoff gehört?“

„Ach ja, stimmt… Stickstoff!!! Ja, den haben wir auch in der Luft!“

Ich: „Und? Wie viel Prozent?“

Er: Wieder Schulterzucken. Ich spürte, dass er genug hatte von mir. Ich ließ aber nicht locker, erläuterte ihm, dass es ca. 78% wären. Seine in der linken Hand gehaltenen Flyer sanken immer tiefer.

Er, nach kurzem Kopfrechnen (gefühlte 60s) : „ Das kann nicht stimmen, das glaube ich Ihnen nicht, weil dann ja für CO2 nichts mehr übrig bleibt!!!“

Ich: „Eben! Sie haben Recht! Zumindest fast!!! Es sind nämlich nur 0,038% CO2 in unserer Atemluft!„

Das glaubte er mir einfach nicht und ließ mich stehen.

Wer weiter rechnen möchte:

Wir haben 0,038% CO2 in der Luft. Davon produziert die Natur selbst etwa 96%.

Den Rest, also 4%, der Mensch. Das sind 4% von 0,038%, also 0,00152%.

Der Anteil von Deutschland ist hieran 3,1%.

Somit beeinflusst Deutschland mit 0,0004712% das CO2 in der Luft.

Damit wollen wir die Führungsrolle in der Welt übernehmen, was uns jährlich an Steuern und Belastungen etwa 50 Milliarden Euro kostet.

Einfach mal drüber nachdenken

(und in Zukunft mitmachen beim Sabotieren der Grünen Politik u.d. Abmahnvereins“Umwelthilfe“)

…………………………….

3. Emotionale Manipulation

Alle Opfer der Klimatismus-Propaganda haben nur ein starkes Gefühl über die Gefahr, die vom CO2 ausgehen soll. Ihr Gefühl wird dadurch gestützt, dass sie meinen, nicht daran zu glauben, sondern auf die „renomierte Klima-Wissenschaft“ vertrauen zu dürfen, welche ihnen aus allen medialen Kanälen täglich vermittelt wird.

Deshalb bitte ich meine Gesprächspartner, falls sie den Wert noch nicht kennen, mir zu sagen, welchen CO2-Anteil in der Atmosphäre sie gefühlsmäßig annehmen. Ich bitte um mindestens 3 Vorschläge.

Es gibt Leute die tatsächlich glauben, dass 90% der Atmosphäre aus CO2 bestehe, die meisten landen bei etwas 60% bis 70%. Einige, die vorsichtig raten wollen, kommen auf etwa 30% bis 40%. Ihr Gesichtszug verändert sich, wenn ich bei jeder Prozentzahl, „Weniger!“ sage. Meist geben sie zwischen 1% und 3% auf, wonach ich ihnen die realen Zahlen vermittle.

Meine nächste Frage lautet dann: Welchen absoluten Anteil hat die Menschheit daran?

Ich füge dann hinzu, dass die Ameisen 10 mal mehr CO2 ausstoßen und frage: „Sollten wir vielleicht die Ameisen zuerst ausrotten?“ 🙂

Da sie diese Frage i.d.R. nicht beantworten können, enge ich die Auswahl weiter ein und sage dann, dass 90% von den rund 0,04% durch Vulkanismus, vor allem entlang der kontinentalen Risse entstehen und aus den Ozeanen in den Luftraum gelangen. Somit bleiben maximal 0,004% für alle Lebewesen und sonstigen Prozesse in der Natur, wodurch CO2 freigesetzt wird. Wie viel Prozent könnten also Ameisen und Menschen absolut haben?

Die Antworten muss ich dann selber geben: Menschheit 0,00012% und Ameisen 0,0012%!

Danach frage ich, ob es einen Unterschied in den insgesamt 0,04% machen würden, wenn es gar keine Industrie oder Menschen mehr auf der Erde gäbe: Was ist, wenn z.B. mehr Bisons über Europa wandern und genauso viel oder mehr CO2 produzieren, als die Menschen?

Oft flüchten sie sich in die Behauptung, es ginge ja weniger um den Prozentsatz, als vielmehr die Wirkung. Manches Gift wirke ja auch bei sehr geringen Mengen tödlich. 🙂

Ich sage dann: „Du kanntest doch nicht einmal die Menge, woher weißt Du, dass CO2 überhaupt schädlich ist?„

Bei solcher Ahnungslosigkeit wird es schier unmöglich, diese Unwissenden noch mit den physikalischen und chemischen Eigenschaften und biologischen Funktionen der Komponenten der Atmosphäre zu belasten, geschweige denn mit deren Schichtung und den Druck- und Temperaturverhältnissen. Ich versuche es dennoch, bis ihre Aufnahmefähigkeit völlig erschöpft ist.

Das ist der Moment, wo sie mit dem Argument kommen: „Du willst doch nicht behaupten, dass tausende Wissenschaftler, Experten, Politiker und Journalisten lügen und nur Du die Wahrheit kennst?„

Ich weise darauf hin, dass alleine in den USA über 31.000 Wissenschaftler sich gegen die Behauptungen über das CO2 und die Erderwärmung organisiert haben und ob er davon je etwas über seine Nachrichtenkanäle gehört hätte. Die Antwort ist „Nein„.

Oft erfinden sie einen „wichtigen Grund„, warum sie dringend das Gespräch abbrechen müssen.

Nach dem ersten Schock werden sie an einem anderen Tag weitere Gespräche ablehnen, weil sie sauer sind, dass sie in die Falle des Unwissens gelockt worden seien, ohne zu verstehen, dass ich ihnen einen Weg aus dem Unwissen angeboten habe. Ihr Glaube bleibt „unerschüttert“.

4. Zensur im Kopf

Bei einem kurzen Gespräch habe ich einem jungen Erwachsenen zunächst die Frage gestellt, ob er wüsste, wie viel CO2 in der Luft sei, welchen Anteil die Vulkane, Ameisen und Menschen hätten. Er kannte trotz abgeschlossener Schulbildung die Zusammensetzung der Atmosphäre gar nicht. Dann habe ich ihn nicht nach seinem Wissen, sondern nach seinem Gefühl eines gefährlichen CO2-Anteils gefragt. Auch darauf konnte oder wollte er nicht antworten. Anschließend habe ich ihm den Gesamtanteil, den Anteil des Vulkanismus, der Ameisen und Menschen, sowie die die Beziehung zwischen der Erdmasse und der Dichte der Atmosphäre erklärt.

Als er seinen Glauben an die Erderwärmung durch eine angebliche Reflektion der Wärmestrahlung nicht mehr glaubhaft vertreten konnte, reduzierte er das Ganze auf das Argument, obgleich all dies gelogen und die tatsächlichen Geschehnisse anders seien, so könnte der Betrug doch auch etwas Positives bewirken.

Ich habe erklärt, dass dies der Entvölkerung der Erde, in Fortsetzung der Eugenik, wie sie zunächst in den USA, dann im 3. Reich der Nazis umgesetzt wurde, diene. Darauf war seine Antwort, ja es gäbe zu viele Menschen auf der Erde. Die Reduktion sei positiv!

Der junge Mann war „nett“, kein bewusster Eugeniker, denn er kannte den Begriff gar nicht, sicher kein Rassist, kein Nazi, sicher gegen Massenmord und Krieg, aber er stört sich nicht daran, dass jemand anders einen globalen Massenmord begeht, solange das Ergebnis dem Ziel der Eugenik entspricht! Er ist zugleich ein unbewusstes Opfer und jubelnder Zuschauer der Eugenik und wäre auch unbewusst ein Täter. Denn er neigt dazu, alles, sei es noch so böse, positiv zu deuten! Diese „Haltung“ ist das Ergebnis suggestiver Manipulation durch Massenhypnose und Neuro-Linguistische Programmierung der aller ersten Güte!

Demnach ist es den Menschen egal, ob sie wissen oder nicht wissen, angelogen werden oder nicht, sie nehmen alles hin und deuten alles ins Positive.

Er wollte die Zahlen über CO2 selbst nachrecherchieren, aber das wird am Ende für ihn keinen Unterschied machen, weil er so konditioniert ist, dass er innerlich gegen jeden Zweifel Widerstand leistet. Die Zensur findet autark im Kopf statt. In der kurzen Zeit gab ich ihm zu viele Informationen, die erst geistig einsinken müssen. Vielleicht findet er noch einen Ausweg aus seiner geistigen Gefangennahme!

Dazu eine Erklärung von Miss Kopfschuettel auf Konjunktion.info:

„Weil sie tiefenhypnotisiert sind, lieber Enkidu.

Alles was wir im “erweiterten Mind-Control” der letzten 3 Jahre erlebt haben, sind hypnotische Induktionen. Sie können nicht anders. Sie sind tiefenhypnotisiert in ihrer Dummheit und in dem Glauben, dass die Giftspritze gut ist (und viele andere schädliche Dinge auch)

Sie glauben buchstäblich sie beißen in einen Pfirsich, selbst wenn sie in eine Zwiebel beißen. Hat Showhypnose schon oft und eindrucksvoll bewiesen. Ihnen tropft sogar der Speichel vor lauter süß und fruchtig, obwohl es beißend und scharf ist.

Alles längst bewiesen.

Wenn du dich ein wenig mit moderner Hypnose beschäftigst, siehst du eindeutig die Induktions-Muster, denen die Medien folgen, dann die Universitäten, Wissenschaft, Ärzte usw.

Das wurde äußerst perfide eingefädelt.

Und auf der anderen Seite stehen wir: denn wenn du eine hypnotische Metapher einmal verstanden (in ihrer Wirkweise analysiert) hast, wirkt sie nicht mehr.“

