Realitätsverfälschung im Krieg gegen Rußland

Die systematische Manipulation der Bürger mit den Instrumentarien – sprich Folterwerkzeugen der Propaganda schreitet unaufhaltsam voran, in jedem Krieg unverzichtbar. Angepeiltes strategisches Ziel dieser demokratischen Übung ist Rußland. Die Manipulation wird bestimmt durch die traditionell von autoritären und totalitären Regimen benutzte Strategie der Propaganda, bei der Lügen tausendmal wiederholt werden – bis sie letztendlich geglaubt werden. Die modernen Demokratien haben sich dabei an die alten und bewährten Traditionen so sehr angenähert, daß sie in das gleiche Muster verfallen.

• Lügenhafte Argumentation

Die dabei benutzten Argumente sind nicht auf Wahrheit, Information oder Realität begründet sondern nur auf einer Verbreitung von Ideologien oder Herrschaftsansprüchen. Es beginnt damit, daß ganz bewußt Unwahrheiten in die Welt gesetzt werden mit der Absicht, dass selbst bei einer Widerlegung immer etwas davon hängen bleibt. Es handelt sich dabei nicht nur um pure Lügen sondern auch um Halbwahrheiten, Über- oder Untertreibungen und vor allem um Auslassungen, die immer beliebter werden.

• Theoretische Grundlagen

Wer etwas Wesentliches im Zusammenhang mit einer Erklärung wissentlich oder unbeabsichtigt unterschlägt, der verfälscht die Wahrheit bzw. das Ergebnis einer Meinungsäußerung und Aussage. Gerade diese infame Vorgehensweise wird systematisch angewandt, um eigene Be- oder Verurteilungen zu rechtfertigen und um andere zu täuschen. Der große Vorteil ist es, daß man hinterher nicht der Lüge bezichtigt werden kann, weil Verschweigen kaum zu bestrafen ist.

Ein objektives wissenschaftliches Vorgehen qualifiziert sich dadurch, daß akribisch die Ursachen eines Phänomens ohne die Berücksichtigung eigener Vorurteile oder Abhängigkeiten analysiert werden. Wenn es um gesellschaftliche oder politischen Kontexte geht, dann ist es unerläßlich, die historischen Werdegänge und Beeinflussungen einfließen zu lassen, damit eine plausibel und neutrale Erklärung des Istzustandes überhaupt möglich ist. Wer dies unterläßt und aus subjektiver Sicht, die Untersuchung des Gegenstandes dort beginnen läßt, womit seine bereits vorgefertigte Meinung am besten „bewiesen“ werden kann, handelt unehrlich und verbreitet absichtlich Lügen. Um noch bei der theoretischen Betrachtungsweise zu bleiben: Wenn man auf einer derartigen löchrigen und historisch ungerechtferigten Annahme dann Entscheidungen fällt oder Forderungen stellt, dann können die Konsequenzen daraus niemals realistisch oder wahrhaftig sein.

• Politische Praxis

Kommen wir doch mal zu den aktuellen politischen Situationen. Bereits der Umgang der letzten drei Jahre mit Corona, den Restriktionen und der totalitären Spritzpflicht hat den Rahmen einer toleranten Demokratie gesprengt. Die meistenteils unangemessenen oder überzogenen Maßnahmen im Hinblick auf Freiheitseinschränkungen und Eigenverantwortung waren das Ergebnis eines demagogischen und verantwortungslosen Umgangs. Aber auf was ich aktuell hinaus will, das ist infame Ausweitung dieser antidemokratischen und unmoralischen Prozedur auf die Beurteilung und Meinungsverbreitung zur Thematik Rußland und Ukraine-Krieg. Die Lügengespinste ufern geradezu aus – ihnen werden keine Grenzen mehr gesetzt. Skrupel fallen wie Dominosteine, um die politisch und vom System her vorherrschenden Narrative zu bedienen und sämtlich kritischen Stimmen auszulöschen. Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, daß die entsprechende Praxis in Rußland rigider gelagert ist. Im vielgepriesenen Demokratieparadies Ukraine allerdings schon.

• Menschliches Versagen

Es ist zum Verzweifeln, daß selbst Menschen, die ich als intelligent und klug einschätze, auf diese Gehirnwäsche hereinfallen. Kann mir bitte mal jemand erklären, wie es funktionieren kann, daß man aufgrund von falschen Erkenntnissen, Informationen, Grundlagen und fehlender historischer Basis Verurteilungen aussprechen und Voraussagen treffen kann, ohne auf den Holzweg zu geraten? Denn aufgrund der unwiderlegbaren Logik können die auf falschen Voraussetzungen beruhenden Schlußfolgerungen und Konsequenzen nur in die Irre führen und jede Menge Unheil anrichten. Denn genau das ist das aktuelle Problem fast aller Politiker, der sog. Experten und den gleichgeschalteten Medien.

Es hat sich zu einer Manie oder Schizophrenie entwickelt, die Realität auszublenden und eingebildete Phantasien oder Wahnsinn zur Normalität zu erklären und diejenigen für verrückt zu erklären, die noch klar bei Verstand sind. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an Erich Fromms Buch „Pathologie der Normalität“ von 1991, in dem er ausdrücken wollte, daß jene als verrückt gelten, die den Verlust der menschlichen Werte nicht mehr ertragen, während denen Normalität bescheinigt wird, die sich von ihren menschlichen Wurzeln getrennt haben. An andere Stelle hat er einmal geäußert, daß die Verrückten die wirklich Normalen sind.

• Beispiele mit dem verfälschenden Umgang mit der ukrainischen Realität

Beispiele aus der Thematik Rußland und Ukrainekrieg für unlautere Strategien, die zur Rechtfertigung von ungerechtfertigten Verurteilungen führen:

Aufbau eines Feindbildes Rußland und Anschwärzen von Putin als Leibhaftigen

Instrumentierung alter Vorurteile aus dem Kalten Krieg, die mit Kommunismus und Reagans „Reich des Bösen“ zusammenhängen

auspacken der rassistischen antislawischen Vorbehalte und generelle Barbarisierung von Russen und russischer Kultur

Ausblendung aller historischen Grundlagen und Anhaltspunkt, die den eigenen Vorurteile entgegen laufen

eigene Fehler, Verbrechen, Verantwortung und Schuld zu leugen und sie dreist Rußland in die Schuhe schieben

den von der USA inszenierten und mit 5 Milliarden finanzierten Regimewechsel 2014 als Volksbefreiung zu deklarieren (einschließlich von drei Amerikanern, die als Regierungsmitglieder installiert wurden)

Verschweigen der Morde an Oppositionellen im Zusammenhang mit der vielgepriesenen Maidan-Revolte und der CIA-Umtriebe

den Kriegsterror des Kiewer Regimes seit 2014 gegen die Bevölkerung der Ostukraine totzuschweigen

nach Gutsherrenart den Kriegsbeginn mit der russischen Gegenoffensive festzulegen und diese dann scheinheilig als „völkerrechtswidrigen Angriff“ zu geißeln

Nazi-Machenschaften in ukrainischer Armee und Regierung abzustreiten

Kriegsverbrechen seitens der Kiewer Armee den Russen anzuhängen

sämtliche Massaker, die begangen wurden und niemals von neutraler Stelle untersucht wurden, automatisch Rußland anzulasten

Folterungen, Vergewaltigungen, ob sie nun begangen wurden oder nicht, ohne Beweise ausschließlich der russischen Armee zuzuschreiben

angebliche Deportation von Flüchtlingen und Kindesentführungen nach Rußland anzuprangern und zu vergessen, daß Rußland das Land ist, das bei weitem die meisten Flüchtlingen eine Heimat geboten hat

Zwangsrekrutierungen von Russen und angebliches Vorschicken von unausgebildeten Soldaten und deren Verheizung an der Front als für Rußland typisch darzustellen – während genau dieses Verbrechen bei der ukrainischen Armee gang und gebe ist

Rußland den Einsatz von Söldnern (Wagner-Gruppe) vorzuwerfen und selbst eine internationale und brutale Söldnertruppe zu unterhalten, die vor nichts zurück schreckt

Rußland beabsichtigte Bombadierung von Zivilisten und Wohnvierteln zu unterstellen, während man selbst genau diese Verbrechen seit 2014 praktiziert

Demokratie, Opposition und Meinungsfreiheit abzuschaffen und sich selbst als Verteidiger der demokratischer Errungenschaften feiern lassen

hunderttausende Soldaten sinnlos nur dem hegemonialen Interesse der USA zu opfern

die ukrainische Wirtschaft, Landwirtschaft und Arbeitnehmern der willkürlichen Verfügung von ausländischen, insbesonderen amerikanischen, Konzernen, Finanzhaien und Agrarfirmen zu überlassen

Angehöríge von Minderheiten, seien es Russen oder andere Ethnien, zu diskriminieren und auszugrenzen und zu versuchen, ihnen ihre Sprache und Kultur zu nehmen

Korruption als eigentliche Herrschaftsform zu kultivieren

Da fällt mir als vielleicht verkommenste und heuchlerichste Taktik ein, wie die ukrainische Präsidenten-Marionette in aller Welt als Held und Prophet gefeiert wird.

Selenskyj for US-President

Auf allen Kongressen, seien sie politisch oder kulturell ausgerichtet, wird er als der neue Messias gefeiert. Sei es auf der Berlinale, bei der Verleihung des Aachener Karlspreises oder als Mensch des Jahres durch die Times, die ihn heilig gesprochen und sogar vergöttert hat:

„Person of the year – Selenskyj the spririt of Ukraine“

Bei dem Medium kann er auf einen berühmten Vorgänger verweisen, denn 1938 prangte an derselben Stelle das Konterfei von Adolf Hitler. Zu dem Zeitpunkt musste selbst Adolf noch „medial aufgebaut“ werden, damit das Unheil der folgenden Jahre stilvollendet seinen Lauf nehmen konnte. Als (un)heiliger Geist darf Selenskyj fortan überall mitreden: bei der Münchener Sicherheitskonferenz, beim G7, beim NATO- oder EU-Gipfel. Eigentlich gehört er nirgendwo hin, aber er wird als Maskottchen hochgehievt und stellt sich durch seine erstaunliche schauspielerische Leistung in den Vordergrund. Ein bißchen Hitler und ein bißchen Goebbels – könnte man vermuten. Wie wäre es mit einem Oskar für den besten Schauspieler? Biden tut’s nicht mehr lange. Wie wäre es damit, ihn in die USA einzugemeinden nach alter Tradition – Reagan war doch auch ein Filmheld?

Schlußfolgerung

Ich hoffe, daß ich mit dieser Aufzählung den Finger in die Wunde gelegt habe. Aber leider befürchte ich, daß selbst diese Litanei an Verbrechen und Verfehlungen der Ukraine-US-Gang nicht ausreichen, um die westlichen Blinden zu überzeugen. Und wohl die meisten Bürger auch nicht, denn wer liest schon meine Zeilen? Und die große Mehrheit schweigt und läßt sich sedieren. Denn meine vordergründigen Argumente, die das Wohl der Menschen fokussieren, sind für die Verantwortlichen nicht von Bedeutung. Und anscheinend für die die gekauften und prostituierten Medien ebenfalls nicht. Aber wir wissen doch alle, daß dort, wo Geld und Machtinteressen im Spiel sind, menschliche Belange untergeordnet sind.

Da kann man nur hoffen, daß die Russen kurzen Prozeß machen, wenn schon Vernunft und Gerechtigkeit nicht siegen wollen.

