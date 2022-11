Infotainment der Regierung: Unsere tägliche Gehirnwäsche gib uns heute…!

Wer hat die US-Wahl denn nun gewonnen? ARD und ZDF, vereint mit „Der Spiegel“, „Tagesspiegel“ und „Stern“ und den vielen anderen gesichtslosen und meinungsschwachen Mainstream-Muschimedien…?! Infotainment pur. Nochmals: Haben unsere politischen Korrektkommentierer die „Midterms“ in den USA gegen den Bösewicht Donald Trump und seine Rechtspublikaner gewonnen…?!

Liebe Leser, diese Frage klingt leicht albern, ist aber leider äußerst berechtigt. Denn ältere unter uns werden sich noch an jene Zeiten erinnern, als wir noch eine sehr viel meinungsfreiere Bundesrepublik Deutschland hatten und von der toxischen Lenin-Braut Angela „FDJ“ Merkel weit und breit noch nichts zu sehen und zu hören war. Damals bildeten wir uns unsere Meinung noch weitgehend selber, die Medien informierten relativ objektiv und hielten sich mit eigener Parteinahme bewußt eher zurück. „Überparteilichkeit“ galt als Gütesiegel bei den großen Medien mit welchem unter anderem seinerzeit der Axel-Springer-Verlag bei seinen Gazetten Werbung in eigener Sache betrieb.

Das ist verdammt lange her. Denn seit damals hat sich viel geändert und verschlechtert. Da gravierende Prozesse oft schleichend daherkommen, lassen sie sich klar konturiert von ihrem vorläufigen Ende her, im Abgleich mit ihrem Beginn, erst nach einiger Zeit besser darstellen. Dieser Moment ist jetzt gekommen. Nicht unbedingt neu sind nun die klaren Erkenntnisse über mediale Manipulationen, aber selten so deutlich wie kaum je zuvor. Wir stehen kurz vorm Ende eines totalen Abstiegs von Medien- und Meinungsfreiheit.

Reklame für den besseren Zweck In eigener Sache: Wieder lieferbar!

Jetzt mitmachen und Infos unter die Leute bringen! Über einen Klick auf das Bild direkt in den Shop … oder hier den Artikel zum Flyer lesen. 6 Seiten A4 Falzflyer ✔️Zerstörung der Medienglaubwürdigkeit ✔️ Aufklärung über Manipulationspsychologie ✔️ Argumente gegen eine Pandemie ✔️WEF-Aufklärungsarbeit

Schauen wir für weiteres Infotainment über den Teich …

Bleiben wir bei der US-Wahl. Schon vor etlichen Wochen begannen die Alarmglocken im deutschen Paralleluniversum aller angeblichen Gut- und Bessermenschen schrill zu bimmeln. Hilfe…! Trump! Polizei! Wie geradezu selbstverständlich – und dadurch sowas von selbstentlarvend (!!!) – auf fast allen Kanälen und Nachrichtensendern, in Talkshows und den einheitsbreiigen Tageszeitungen, der durch Monster Merkel heftig verschandelten Republik, wurde (und wird) in etwa unisono so berichtet, als ob alle ca. 82 Millionen Bundesbürger eingefleischte Biden-Fans und Anhänger der US-Demokraten wären.

Eine unglaublich einseitige und parteiische Berichterstattung prasselt(e) auf uns nieder und demonstrierte dem deutschen Wackeldackel und leider auch ewig spiessigen Untertan, dass er Teil einer Gesamtdenke zu sein hat und er dort gut aufgehoben sei, denn Widerstand ist sinnlos. Jeder soll es wissen – wehe! – andere Meinungen gibt es nicht, als diejenige, welche uns der neo-obrigkeitsstaatliche Mainstream tagtäglich serviert. Im Gleichschritt, Marsch! Denn wenn es andere (erlaubte!) Meinungen gäbe, dann würde man doch darüber berichten. Ist doch logisch. Klar, wie die Kloßbrühe der Mainstream-Einheitsfront mit ihren politischen Exkrementen, die wir zu schlucken haben. Punkt. Aus. Basta. Betreutes Denken. Schnauze halten! Zensur! NetzDG!

Alle Gefahr geht von Donald Trump aus

Seit nunmehr etlichen Wochen geht in den USA angeblich wieder „alle“ Gefahr von Donald Trump aus. Demonstrativ ängstlich und besorgt zeigen sich Mitglieder fast aller PC-Lenkungs-Parteien und sämtliche TV-Moderatoren über die angeblichen Auswirkungen der „Midterms“ auf die EU, die NATO, die Hilfs- und Kriegsgelder für die Ukraine, für die westliche Unterstützung beim Krieg mit den Russen insgesamt, besorgt.

Sollten die Demokraten in den berühmten zwei parlamentarischen US-Kammern ihren Einfluß und ihre durch Mehrheiten begründete Gestaltungsmacht politisch einschränken müssen, dann ginge für Deutschland irgendwie mindestens das Abendland unter und Putin hätte den Westen besiegt – das könnte man meinen, nimmt man die hetzerischen Anti-Republikaner-Kommentare unserer Einheitsbreimedien tatsächlich ernst. Es ist schon reichlich bizarr, dass hierzulande einstige selbstherrliche „Friedensparteien“, wie die Grünen, heute zum totalen Run auf Moskau rufen und Stimmen aus Kreisen der US-Republikaner nach Verhandlungen mit Putin, wie ein Sakrileg behandelt werden. Es ist eine verkehrte Welt dieser Tage, da sich althergebrachte Meinungs-Schablonen zwischen „Links“ und „Rechts“ komplett zu verschieben scheinen und überhaupt gestern Gesagtes sich nicht mehr eindeutig klassischen Parteiströmungen zuordnen lässt.

Was aber machen unsere GEZ- und sonstigen „Leit- und Lenkungsmedien“ daraus, aus solch einem interessanten Streit und neu aufbrechender Meinungsvielfalt…? Einen stinkenden Haufen Einheitsbrei. Widersprüche werden totgeschwiegen oder gar gleich verbal totgeprügelt. Schon in Anmoderationen künden Moderator_innen vom drohenden Unheil namens Trump, wird noch vorm ersten Beitrag der Sendung zutiefst ernst und betroffen gefragt, ob sich denn Trump oder eine „erneute Überschreitung roter Linien“ wohl noch verhindern ließe. Deutschland rettet die Welt, das Klima vom Nordpol bis zum Südpol und die Demokratie in den USA (vor Trump und den Republikanern) sowie den antirussischen Frieden mit noch mehr Bomben – danach wird Russland (nach dem Endsieg der Grünen) erstmal gründlich gegendert.

Noch ein Ausflug nach Italien gefällig?

Nur kurz davor, gar nicht lange her. Dasselbe Theater bei den Wahlen in Italien. Laut Darstellung der Medien und ihrer tendenziösen Berichterstarttung sind/waren 82 Milionen Deutsche entschiedene Melosi-Gegner, der die ökolinken Medienpropagandisten mit Schaum vorm Maul die Attribute regelrecht hinterherkotzten: postfaschistisch, ultrarechts, rechtsextrem, rechtskonservativ usw. – Eduard „Tätärä“ Schnitzler (aka Sudel Ede) hätte in seinem einstigen SED-“Schwarzen Kanal“ bei soviel linker Hassprediger-Attitüde seine Freude gehabt und gleich sämtliche Strophen der „Internationale“ in den Fluren der einstigen Potsdamer Fernsehstudios rauf und runter gesungen und dazu kommunistischen Wodka gegurgelt.

Im Alltag ist dieses von linken Kadern fast komplett unterwanderte GEZ-Fernsehen und nach links bis linksaussen gekippte Medien-Neandertal für uns einfache Hierschonlängerlebende fast nur noch ärgerlich und höllisch nervtötend. Gerade eben. Eine neue große Befragung wird via Bericht in den Nachrichten veröffentlicht bzw. vorgestellt. Eine Studie über das dunkler und gefährlicher werdende Stromspar-Deutschland mit seinem Massenmigrations-Hintergrund – wo es u.a. zunehmend mehr und mehr „Gruppenvergewaltigungen“ durch Vergewaltiger mit weniger typisch deutschen Namen gibt.

Unter Bahnunterführungen, generell im Öffi-Nahverkehr gen Mitternacht und überhaupt auf leeren Marktplätzen, Nebenstrassen und sonstigen dunkleren Ecken will heutzutage keine Frau nach acht Uhr noch gerne alleine sein, bzw. dort spazieren oder eben ohne Begleiter nach Hause gehen. Ein überwiegend deutlicher Teil der Befragt_innen gibt zu Protokoll, dass sich Frauen hierzulande allein immer seltener im öffentlichen Raum sicher fühlen würden, was also bedeutet, dass Deutschland seine innere Sicherheit seit Merkel und ihren fatalen und diversen Wir-schaffen-das-Maßnahmen offenbar längst verloren hat.

Also: Darüber berichtete das ZDF, oder war es die ARD, oder gar RTL – all diese Einheitsschwadroneure der ökolinken Schickeria lassen sich kaum noch auseinanderhalten. Frauen haben Angst auf deutschen Straßen, schon am Abend und in der Nacht sowieso. Punkt. Was aber berichten sie dann nach dem Intro über diese Frauensorgen? Wie wird diese Umfrage hernach journalistisch vertieft?

Was sind die Ursachen dieser Ängste? Nun hätte eigentlich kommen müssen, was seit jener unheilvollen Kölner Ficki-Ficki-Sylvesternacht doch ohnehin jeder weiß: Es laufen inzwischen tausende fragwürdige Gestalten auf unseren Straßen, welche mit unseren Werten, mit den Standards westlicher Zivilisation, mit Frauen- und Minderheitenrechten, nicht viel anzufangen wissen. Sprachverweigerer in dritter türkischer oder arabischer Generation sind zusätzliche knüppeldicke Hinweise auf eine überwiegend total mißglückte Integration. Aber nichts da. Was dann kommt, ist das pure Grauen übelster Propaganda – der gestreckte Mittelfinger ökolinker Public Relations, politisch kontrollierte Öffentlichkeitsarbeit des großen linken Lagers.

Frauen in Angst und dann: Ein Ausländerheim brennt. Deutschland wird immer unsicherer, weil Rechte wieder verstärkt Jagd auf Flüchtlinge machen würden. Mit denkbar primitivster Agitation wird das Bild der Realität derart zurechtgezimmert, dass es vollkommen schief hängt und von der Wand gleich wieder runterfällt. Was hier politisch konstruiert wird, soll heißen: Frauen haben Angst vor Nazis, welche nachts in deutschen dunklen Ecken Frauen vergewaltigen. Es ist ein derart derber bekloppter Stuss, sodass hier bewußt keine Zusammenhänge direkt formuliert werden, damit dieser Unsinn nicht gleich als solcher erkennbar wird.

Nur durch die bewußte Auslassung, das gezielte Verschweigen darüber, wovor denn nun Frauen in Deutschland nachts wirklich und begründet Angst haben, stehen die realen Täter wie Elefanten im Raum – dürfen aber nicht einmal angeguckt und niemals genannt werden. Tabu. Schluss. Ausländer sind gute Menschen und Deutschland kann davon noch viel, viel mehr aufnehmen. Jeder, der was anderes sagt, ist ein Rassist, ein Nazi, ein Trump, eine Melosi, ein dummer Pole oder ein blöder Ungar oder AfD oder alles zusammen. Haltung zeigen: Licht aus (damit keiner die wahren Täter und die Wahrheit generell sehen kann). Deutschland wird nachhaltig verblödet.

P.S.: Haben Sie sich auch schon zum achten Mal gegen Corona impfen lassen…?

Qpress direkt folgen auf: Telegram | VK.com | Pinterest | Tumblr | MeWe