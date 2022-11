Kann Russland Anti-Terror-Stützpunkte in der EU betreiben?

Absurdistan: Die Überschrift mag im ersten Moment etwas befremdlich anmuten, auf den zweiten Blick jedoch hat sie einen überaus fundierten Realitätsbezug. Vorausgesetzt, man ist bereit den aktuellen Realitäten überhaupt ins Auge zu sehen. Anti-Terror steht international hoch im Kurs. Vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass es dabei lediglich um einen Aspekt der „nationalen Sicherheit“ für Russland geht. Hilfsweise darf man noch darüber nachdenken was alles als „Terror“ zu definieren ist, wobei das nahezu jedes Land nach eigenen Befindlichkeiten regeln kann.

Die letzte Komponente, die nicht fehlen darf, ist die Eigenmacht und der entschlossene Wille seine Ziele (gerne auch mit Gewalt) durchzusetzen. Mehr braucht es dafür nicht. Was es ganz besonders nicht braucht, ist die Zustimmung der betroffenen Länder, in der dann gerade die Bedürfnisse der „nationale Sicherheit Russlands“ zu realisieren sind. Und seien sie als Leser versichert, es werden sich hinreichend Gründe finden in dem zu besetzenden Land den „Terror“ ausfindig zu machen und zu bekämpfen. Der „Krieg gegen den Terror“ ist ja seit 2001 allgegenwärtiger und planetarer Bestandteil der menschlichen Existenz und ziemlich en vogue.

Welche Gründe schlagen hier zu Buche?

Beleuchten wir der Einfachheit halber kurz die Motivation, die Russland zu entsprechenden „Anti-Terroreinsätzen“ in der EU veranlassen könnten. Hier ist zuvorderst der Krieg in der Ukraine zu nennen. Sicher, aus hiesiger Sicht ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, ohne Ansehung etwaiger historischer Bezüge. Die russische Sicht dazu ist eine andere. Das sind heutzutage aber eher Nebensächlichkeiten, weil der „Krieg gegen den Terror“ seit Jahrzehnten ein weltweit etablierter Standard ist, sprich gängige Praxis. Man könnte auch von Gewohnheitsrecht sprechen. Sauberer wäre natürlich gewesen, Russland hätte der Ukraine nach klassischem Muster formal den Kriege erklärt, statt daraus eine „spezielle Sonderoperation“ zu konstruieren. Ist aber, wie bereits erwähnt, dem Grunde nach völlig wurscht. Da kommt wieder die Eigenmacht ins Spiel … wer kann … der kann. Und die EU hat mit der Akzeptanz dieser Norm niemals ein Problem gehabt.

Weiter im Text. Kaum ein europäisches Land, welches derzeit nicht Waffen an die Ukraine liefert, deren Soldaten ausbildet, logistische Unterstützung leistet oder die Kriegspartei Ukraine reichlich mit Finanzmitteln ausstattet, um Russland den Krieg nachhaltig zu erschweren oder es gar zu besiegen. Russland bewertet das alles offiziell noch nicht als „Kriegsbeteiligung„, womit besagte Nationen schnell und ganz offiziell zur Kriegspartei mutieren könnten. Hier gibt sich Russland überaus rücksichtsvoll. Mit der gebotenen als auch international üblichen „Gummibandauslegung“ des „Krieg gegen den Terror“, kann aber elegant eine Brücke geschlagen werden. Russland müsste dazu nur, diesen internationalen Standards folgend, das ganze als „Terror“ definieren, der die nationale Sicherheit Russlands gefährdet. Dann braucht es nur noch die militärische Macht und alles ist drin.

Warum ist das jetzt eine Möglichkeit?

Gute Beispiele machen halt Schule. Anlass zu dieser Betrachtung bietet das US-Engagement in Syrien. Dort haben die USA Truppen stationiert, die vorzugsweise das dort vorhandene Erdgas und Erdöl vor unberechtigtem Zugriff schützen. Um das zu gewährleisten, wird es sogleich unter US-Schutz zugunsten der US-Kasse abgepumpt. Das freut das offizielle Syrien wenig. Darauf kommt es den USA allerdings nicht an, schließlich führen sie dort einen „Krieg gegen den Terror“. Wie wir wissen, braucht es es dafür kein UN-Mandat, sondern nur die Feststellung, dass es die „nationale Sicherheit der USA gefährdet“, schon ist alles rechtens und in Butter. Einige andere ausländische Mächte, darunter auch Russland und der Iran, haben „offizielle Einladungen“ für ihre Militärpräsenz seitens der syrischen Regierung erhalten.

Wie ein Feindsender an dieser Stelle überaus sachlich berichtet: US-Besatzer errichten neuen Militärstützpunkt im Nordosten Syriens … [de.rt.com], ist so etwas immer noch für „ungebetenes Militär“ problemlos möglich. Jüngst sind die USA dabei sich einen neuen Stützpunkt in Nord Ost Syrien aufzubauen, um etwas näher an weitere Öl- und Gasvorräte heranzurücken, um deren Schutz effektvoller zu gewährleisten.

Bei „Anti-Terror“ ist nichts unmöglich, man muss es nur können …

All das spricht stark dafür, dass man lediglich den ganzen diplomatischen Schnickschnack nebst dem Gequäke der überfallenen Länder beiseite schiebt und einfach macht. Natürlich, man muss es auch können! Hier liegt es nur in der Hand Russlands, ob es sich das alles in dem Umfang zutraut oder eher nicht. Hinsichtlich der rechtlichen Bewertung gibt es da nichts mehr zu diskutieren, denn im Rahmen des „Kampfes gegen den Terror“ und der etablierten Standards zu diesem Komplex ist schließlich jedes Mittel erlaubt. Die zugrundeliegende Definition darf dabei völlig frei erfunden werden, solange sie den Bezug zur „nationalen Sicherheit“ des Truppen entsendenden Landes glaubhaft herstellt.

In der Folge spricht augenscheinlich nichts dagegen, dass Russland alsbald Truppen in die EU entsendet, um gegen den Terror, der sich gegen Russland richtet, an Ort und Stelle zu bekämpfen. Dann erscheint es als die friedlichste Option, die russischen Truppen hier in der Art und Weise gewähren zu lassen und willkommen zu heißen, wie es Syrien derzeit mit den US-Truppen im eigenen Land macht. An dieser Stelle kann die EU allerhand von Syrien lernen. Nicht ganz abwegig wäre allerdings auch das Fazit: Völkerrecht war gestern, Faustrecht ist heute.

