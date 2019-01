Haben ARD und ZDF doch einen Erziehungsauftrag

Denk-Fuck: Bislang durften wir zurecht davon ausgehen, dass der sogenannte Erziehungsauftrag bei den Bundesländern liegt und eben keine Bundesangelegenheit ist. Selbige exekutieren diesen dann in den Schulen. Das geht heute logischerweise bis zur zwangsweisen Frühsexualisierung in einer Altersstufen, die man früher damit aus ebenso guten Gründen nicht penetrierte. Heute hat man anscheinend bessere Gründe gefunden, sie doch bereits in einem zarteren Alter damit zu konfrontieren. Alles damit unser Nachwuchs heute schneller verwertbar wird.

Das beginnt logischerweise mit dem Brechen der Persönlichkeit, wofür gerade das Thema Sexualität sich förmlich anbietet. Das wissen wir seit Sigmund Freud. Jetzt schließt sich an dieser Stelle die Frage an, ob in und mit der Schule dann der Erziehungs- und Bildungsauftrag endet. Hier ein klares „Nein“. Selbstverständlich nicht, denn auch die Erwachsenen sind weitestgehend noch umzuerziehen, was wiederum ganz andere Anstrengungen erfordert. Hinzu kommt, dass es den Erwachsenen schlecht zu vermitteln ist, dass ihre Erziehung eben noch nicht abgeschlossen ist. Um gute, „ruckelfreie“ und wenig widersprechende, dienstbare Geister zu züchten, muss immer wieder nachgeformt werden.

Ergo muss man viel subtiler an die Sache herangehen. Obgleich wir das heute so nicht mehr nennen dürfen, erfolgt die Nachschulung genau genommen via Propaganda. Heute sagt man mittels eines Anglizismus lieber „PR“ dazu, was für „Public Relation“ steht. Beides ist aber dasselbe, nur der eine Begriff Propaganda ist eben „urdeutsch“ und hat einen „kleinen schwarzen Schnäuz“ oder eine „Schnauze“, die der Legende nach an einem kleinen Goebbels hing. Deshalb bleiben wir heute stilsicher bei PR, wenn es ums „Lernen fürs Leben“ geht in Verbindung mit der Erziehung.

ARD und ZDF erkennen ihren Bildungsauftrag

Lange Zeit wurde das negiert, quasi verheimlicht. Mit der „zwangsweisen Demokratieabgabe“, die heute Rundfunkbeitrag heißt, färbte man dem Deutschen die Nation einfach so schön wie es eben ging. Für das Geld gibt es auch in öffentlich-rechtlichen Programmen inzwischen „bildende Werbung“ als auch pädagogisch voll ausgereifte Programme zur Selbst-Manipulation der eigenen Meinung. Auf diese Weise kann jeder Mensch hier zu einer „gesunden Volksmeinung“ kommen. Dass da ein Erzeihungsauftrag dahintersteht, ist eher zufällig aufgeflogen. Das wird durch den nachfolgenden Streifen belegt:

Das ist irgendwie schade, weil sich die Leute so eher für dumm verkauft vorkommen. Da man die Katze regelmäßig nur im Ausland aus dem Sack lässt, war wohl nicht zu erwarten, dass dieses offene Bekenntnis der Anja Reschke bis nach Deutschland durchdringt. Mal ehrlich, wer versteht denn schon die Schweizer, diese Schluchten-Jodler? Aber wie dem auch sei, jetzt ist die Geschichte mit dem Bildungsauftrag nun mal in der Welt. Wenn das tatsächlich als Bildung durchgeht, so ähnlich wie die Frühsexualisierung, sollte man gemäß Grundgesetz vielleicht doch noch mal einen weiteren Anlauf zur Abschaffung der Rundfunkgebühren wagen. Nur mal so als Idee, denn die Bildung in Verbindnung mit Erziehung ist Deutschland ist angeblich kostenlos … auch wenn das alles nachweislich in vielen Fällen völlig umsonst ist.

Echte Volksbildung geht ganz anders

Für ein Volk, welches vor Urzeiten einmal vergeistigt war, als Land der Dichter und Denker, sollte man vielleicht die zur Einlassung passende Definition zur Volksbildung einmal aus der Kiste holen. Volksbildung im klassischen, oder aber materiellen Sinne, hat nichts mit Wissen, Denken und komplexen Fähigkeiten zu tun. Anständige Volksbildung beschränkt sich in der Neuzeit, der des Mammon, der Herr dieser Hölle ist, auf eine rasche und zahlenmäßig hohe Reproduktion des Volkskörpers, also der verwertbaren Menschenmasse. Das ist wahre Volksbildung.

Exakt dazu sind die, die schon länger hier leben, viel zu blöd. Genau deshalb holt die Regierung so viele Fachleute aus aller Herren Länder hier rein! Damit das endlich wieder klappt und die Volksbildung wieder echte Zuwächse verzeichnen kann. Wer also „Fickificki“ kann, ist schon qualifiziert hier seinen Beitrag zur Volksbildung zu leisten. Und wenn ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren Bildungsauftrag mal richtig verstanden hätten, würden sie zumindest zu den prominentesten Zeiten nur noch anständige Pornos ausstrahlen. Aber das meinte die Reschke vermutlich gar nicht. Naja, vielleicht weiß die auch nicht so richtig was Volksbildung und Bildungsauftrag nebst Erziehung eigentlich ist.