„Häschen in der Grube“ und der grüne Budenzauber

Nicht nur Frühling und Sommer machen alles „Grün“. Manchmal sind es auch die illustren Medien, wenn sie bemerken, dass mit der richtigen Ausrichtung einfach besser Kasse zu machen ist. Und wenn wir schon so märchenhafte Zustände feiern können, dürfen wir uns durchaus mal wieder an alte Zeiten erinnern. Wie schön sind doch passend dazu die alten Kinderlieder, vor allem, wenn sie zu neuem Leben erwachen. Man müsste es eigentlich nur etwas „umtexten“ und schon passt es in die heutige Zeit, bis wir dann wiederkehrend mit scharfen Putzmitteln den Dreck wegmachen müssen.

„Greta in der Grube saß und rief,

saß und rief,

armes Klima bist Du krank,

dass ich nicht zur Schule kann?“

Nach der „Fridays for Future“ Demonstration vom 21.06.19 in Aachen, nahmen große Teile dieser Bewegung an der Stürmung des Tagebaus Garzweiler, am 22.06.19 teil, zu welcher die Aktion „Ende Gelände“ aufgerufen hatte. Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Nötigung, Sabotage, Körperverletzung, Verstoß gegen das Vermummungsverbot, Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen, sind nur ein Teil von Rechtsverletzungen dieser Chaoten. Das passt zwar alles nicht zu einem Kinderlied, wird aber sicher so von den Initiatoren gesungen.

„Hänschen klein,

ging gemein in die Kohlegrube rein,

Stock und Wut, Bullen Brut,

nur gutes, was er tut.“

Schon einige Tage zuvor, gab es eine Aktion namens „Ende Geländewagen“.

„Alle deine Porsche brennen ist o.k.,

brennen ist o.k.,

und es gibt kein Wasser,

Klima ist per sé.“

Wie schön doch unsere Kinderlieder sind. Folgt man einem Schreiben der Bekenner vom 17.06.19, so handelt es sich auch hier um Teile der „Fridays for Future“ Bewegung, die ihre Forderungen nun auch mit Gewalt durchsetzen wollen und dies als legitimes Mittel betrachten, heimlich beklatscht von einer grünen und linken Szene. Zitat:

„Wir fordern Euch auf, möglichst viele SUV (Selten Unsinnige Vehikel) kaputt zu machen (egal wie: Ayran in den Innenraum, Lack zerkratzen, Scheiben einschlagen, Reifen abstechen, Besprühen, Bauschaum in den Auspuff, oder einfach anzünden). Wir wollen uns mit dieser konkreten Maßnahme friedlich für die Begrenzung der klimaschädlichen CO2-Emissionen einsetzen.“

Die Medien zeigen Verständnis und die Initiatoren bezichtigen die Polizei, unangemessen reagiert zu haben. Kein Wort zu den Straftaten, die von den Teilnehmern verübt wurden. Singen wir die Straftaten also einfach weg. Auch da habe ich ein passendes Lied gefunden.

„Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ’ne grüne Schranze.

Seht euch mal die Schranze an, wie die Schranze zündeln kann!

Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ’ne grüne Schranze.“

Jeder, der diese Teilnehmer als „Aktivisten“ bezeichnet, verharmlost nicht nur derlei Straftäter, sondern trägt damit sogar zu einer gewissen Akzeptanz in Teilen der Bevölkerung bei. Man muss es schon klar beim Namen nennen. Das ist offene Gewalt gegen den Staat, deren Polizeibeamte und das Grundgesetz. Jeder der den Boden unserer Verfassung verlässt, darf kein Verständnis erwarten, egal, ob die Straftat von Rechtsextremen oder Extremisten einer Linken-Grünen Szene verübt wird.

Schnell ist man bei der Sache, wenn es um rechte Straftaten geht. Da ist man nicht zimperlich und nimmt gleich die ganze AfD in die Mithaftung. Das ist so, als wenn man „Heckler und Koch“ beschuldigt selbst Mörder zu sein, weil sie Waffen produzieren, die zum töten geeignet sind. Warum nimmt man dann aber nicht die Grünen in die Mithaftung, wenn es um die Straftaten der Teilnehmer von „Ende Gelände“ im Tagebau Garzweiler oder die Brandstiftung in Köln geht? Singen wir zum Abschluss noch ein Kinderlied, dann ist alles wieder gut.

„Grün, grün, grün sind alle meine Kleider,

grün, grün, grün ist alles, was ich hab‘.

Darum lieb‘ ich alles, was so grün ist,

weil mein Schatz ein Grüner ist.“