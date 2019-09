Merkel und AKK fürchteten offenbar Attentat

+++EIMELDUNG+++ Bad Baller­burg: Jet­zt ist inzwis­chen sog­ar die CDU total auf Ökokurs umgeschwenkt, um den Grü­nen, im wahrsten Sinne des Wortes, das CO2 abzu­graben. Aber auch das stößt an seine Gren­zen. Die frisch ent­deck­te Ökolo­gie gilt eigentlich nur für den Pöbel. Sie endet für Poli­tik­er und Führer-Per­son­al dort, wo die leib­liche Sicher­heit dieser Kaste begin­nt. Das wurde logis­cher­weise so nicht kom­mu­niziert, als es darum ging, das sich Merkel und AKK ver­hiel­ten wie geschiedene Leute. Fast zeit­gle­ich jet­teten sie getren­nt in die USA und macht­en passend zum UN-CO2-Event gle­ich mal dop­pel­ten Dreck.

Spätestens wenn es um die Regierungs­fliegerei geht, ist es mit der Ökolo­gie schnell wieder vor­bei. Viele hofften schon auf eine unüber­windliche Abnei­gung von Merkel und AKK, aber das sollte Speku­la­tion bleiben. Hier weit­ere Ein­sicht­en dazu: Merkel und AKK reisen getren­nt: Rech­nung zeigt, was der Flug-Irrsinn kostet … [LOCUS]. Offen­bar rech­net Merkel seit län­ger­er Zeit mit einem Atten­tat. Was böte sich da mehr an, als einen ihrer lah­menden Regierungs­flieger aus den Wolken zu holen, wenn sie auch noch an Bord ist. Nach der bish­eri­gen Pan­nenserie der Flug­bere­itschaft kön­nte man das sog­ar wie eine tech­nis­ches Ver­sagen ausse­hen lassen. Aber die Äng­ste gehen wohl noch weit­er.

Trump als möglicher Attentäter

Sie traut dem Trump nicht so wirk­lich über den Weg. Zurecht! Der hat sehr viel gut funk­tion­ierende Raketen. Immer­hin tut der nur so, als würde er unsere Regierungss­chlampe lieben. Das glaubt dem Charmeur sowieso nie­mand. Und dann kann man das auch noch schnell dem Iran in die Schuhe schieben, wenn es wirk­lich soweit ist. Immer­hin hat man NATO-Rake­ten­teile auf den saud­is­chen Ölfeldern gefun­den: Rakete auf Saud­is Öl-Raf­finer­ie gehörte der NATO … [Einarschlereth]. Da fragt man sich ern­stlich, wo der Iran jet­zt die NATO bezüglich dieser Teile beklaut hat. Bis­lang hat kein NATO-Staat das als ver­misst gemeldet. Diese schlim­men Fin­ger aus dem Iran, sowas von abge­brüht.

Wenn also der Iran die Merkel auf dem Weg in die Staat­en vom Him­mel holt, dann wäre das ja ganz schlimm. Der Iran hätte zwar keinen Grund dazu, wohl aber die untergeschobe­nen Raketen. Das sollte reichen. Wenn dann noch die Annegrätsche Krampe-Knar­ren­klauer mit an Bord wäre, neb­st so viel­er weit­er­er über­flüs­siger Min­is­ter, dann wäre Deutsch­land, im Erfol­gs­fall, ohne Führer|in|x. Nicht nur das! Sog­ar die Bun­deswehr wäre vol­lends kopf­los, ohne Lehrerin und kön­nte gar nichts mehr rächen. Spätestens in so ein­er Not­si­t­u­a­tion ist auf die Ökolo­gie gep­fif­f­en.

Merkel-Doktrin noch nicht gänzlich entschlüsselt

Genau das geht nach Merkels-Dok­trin auf gar keinen Fall, solange sie ihr Lebenswerk nicht vol­len­det hat, was immer das auch mit Deutsch­land zu hat. Und genau deshalb musste die Annegrätsche mit einem Extraflieger rüber­ma­chen. Nach dem Gesetz der Wahrschein­lichkeit, sollte dann Mut­ti oder Sock­en­pup­pen-Mut­ti über­leben, so die banale Milch­mäd­chen­rech­nung. Merkel muss sich zurecht fürcht­en, denn der Trump ste­ht offen­bar irgend­wie mit dem “Deep-State” auf Kriegs­fuß. Selb­st wenn das nir­gend­wo so inten­siv berichtet wird. Unklar ist, ob er sich in vie­len Fällen nur so blöd gibt, oder ob er es wirk­lich ist? Das scheint für die Demokrat­en in den USA ein ungelöstes Rät­sel zu bleiben.

Genau­so wenig schein Merkel das Spiel zu durch­blick­en. Sie gehört aber, wenn man ihre Agen­da neb­st ihrer Poli­tik ver­fol­gt, eher zu den Poli­tik­darstellern, die soge­nan­nten “höheren Inter­essen” fol­gen. Die wer­den gemein­hin nur in der Lob­by und niemals im Plenum ver­han­delt. Das Volk braucht sie nur zum Bezahlen und allen­thal­ben um ihr zu fes­tlichen Anlässen die Stiefel zu leck­en, wenn die ger­ade mal wieder besudelt sind. Alles sehr schade, denn Volkes Chance wäre bei einem gemein­samen Flug von Merkel und der Kram­p­en­hauer dop­pelt so hoch gewe­sen wie sie jet­zt ist. Immer wieder ver­hagelt die Alte uns Chan­cen und Stim­mung. Das ist gemein(gefährlich).