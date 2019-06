Bürgerrechte abschaffen … „Wir schaffen das“!

Dädärä 4.0: Die ehemals christliche und demokratische Partei Deutschlands erwägt offen, deutschen Bürgern die Menschenrechte zu entziehen. Bürgerrechte abschaffen ist jetzt angesagt. Nach bereits erfolgter Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit für rechtschaffene Bürger, Wiedereinführung der Zensur, Entzug von Eigentum und Deformation des Asylrechts, wird es jetzt ULTIMATIV: Wer demnächst seine Meinung frei äußert, um z. B. nur die Wahrheit zu sagen, verliert seine Grundrechte, also seine Menschenrechte. Derzeit ist man noch damit beschäftigt die „Verhältnismäßigkeiten“ neu zu justieren.

Gesagt hat das zwar nur eine politische Witzfigur, der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber, auch bekannt als Taubenpidder. Sie mögen vielleicht denken: Was, der Taubenpidder, dieser gleichsam ungebildete wie unansehnliche Homunkulus, der schon längst von „Mutti“ Merkel politisch entsorgt worden ist? Was kann der denn noch drohen?

Aber täuschen Sie sich nicht. So geht Politik heute: Wir sagen etwas, und wenn sich keiner meldet beschließen wir das, und wenn dann immer noch alle Bürger schlafen, gehen wir den nächsten Schritt. Diese große Philosophie, sorry … dieser widerwärtige Pragmatismus stammt nicht von mir, sondern von keinem Geringeren als dem Präsidenten der EU-Kommission. Dem Fahnen-Juncker, der seinen Ischias bis heute immer noch tapfer mit Ethanol (vulgo Spirituosen) bekämpft.

Der Finanzier wird noch gebraucht

Liebe Mitleidende! Wenn Sie Deutscher oder Deutsche sind, also Arbeiter, Arbeitnehmer, Angestellter, Beamter, Freiberufler – also Abgaben- und Steuerzahler sind. Wenn Sie nicht auf Staatskosten leben, sondern Netto-Zahler sind. Dann sind Sie in der Mehrheit! Dann sind Sie sogar politisch RECHTS. Und damit Feind und Opfer der Regierenden. Wenn ein linker Schmierlappen ihr Haus mit einem Hakenkreuz beschmiert, geht das als rechtsradikale Straftat in die Polizeistatistik ein. Und natürlich haben Sie als beschissener Bürger dafür zu sorgen und zu zahlen, dass die Schmiererei wieder verschwindet.

Ein bosschen Orwell kann ja nicht schaden …

Um das zu verschleiern, wurde ein weiteres Wort des Neusprech (George Orwell) etabliert, das der „Politischen Korrektheit“. Meinungsfreiheit war gestern: Heute ist Meinung nur noch frei, sofern sie politisch korrekt ist, also sofern der Souverän (Volk) die Meinung der herrschenden Kaste teilt. Das wird nicht nur toleriert, sondern regelrecht goutiert. Aber wagen Sie es nicht, die herrschende „Elite“ zu kritisieren. Auch wenn Sie erkennen, dass die vormals bürgerlichen Parteien der Charismatisch Dekadenten Union (CDU) und der Chaotisch Sozialistischen U-Boote (CSU) mittlerweile versuchen, roter zu sein als die Grünen – sagen Sie bloß niemals offen Ihre Meinung.

Ja, es ist wahr, sie dürfen natürlich nicht mehr frei Ihre Meinung sagen. Wenn Sie enteignet werden, weil man Ihren alten Diesel aus dem Verkehr zieht, haben Sie gefälligst dankbar dafür zu sein, einen Beitrag zur Welten-Rettung leisten zu dürfen. Um den „baldigen Untergang des Planeten“ zu vermeiden, sind Urlaubsfahrten äußerst verwerflich. Flugzeug geht da schon mal gar nicht. Davon überzeugt sich der Polit-Clan auch regelmäßig, wie im Fall der faszinierend dekadenten Parlaments-Vize-Präsidentin Claudia Roth. Diese Dame, äh Person ist doch tatsächlich mit einem für Bürger verpönten Flugzeug zu den Fidschi-Inseln geflogen, na warum wohl? Richtig, um sich vom dortigen Wasserstand zu überzeugen.

Kurzer Gedankensprung zum Thema „Morde“. Kürzlich ist ja ein Bürgermeister ermordet worden, und dies ist auch der Grund dafür, warum der Taubenpidder vorgeschickt wurde, die Menschenrechte der deutschen Bürger einzukassieren. Wie gesagt, der Taubenpidder ist eine politische Wurst, aber eine sehr nützliche. Das Stasi-geschulte Merkelchen hat schon lange gelernt, sich solange im Hintergrund zu halten, bis die Medien das Feld bereitet haben. Nun mal ehrlich: Ein Mord ist ein Kapitalverbrechen. Selbst wenn sich das Opfer zuvor als frenetischer Kämpfer gegen das eigene Volk zelebriert hat, bleibt es ein Mord. Punkt.

Aber, Moment mal!

Werden nicht fast jeden Tag deutsche Jungen und Mädchen, Männer und Frauen, ja sogar Greise verprügelt, geschändet, vergewaltigt, abgestochen und ermordet? Zumeist von Menschen, die zwar gut und gerne, aber noch nicht so lange hier wohnen. Wo ist denn da das Entsetzen, die Dauerempörung und die Trauer, die ohnmächtige Wut? Hier handelt es sich um unschuldige, anständige deutsche Leben, dort um einen dekadenten, verfetteten System-Polit-Profiteur. Natürlich darf man den nicht einfach erschießen, er hätte ein ordentliches Gerichtsverfahren verdient.

Aber die vielen entehrten, geschändeten, geschlagenen und ermordeten deutschen Opfer sind nicht nur schuldlos, ihr Schicksal wird zudem systematisch verschwiegen, vertuscht, vernebelt oder schlicht ignoriert, weil die Polit-Kaste die Wahrheit um jeden Preis verschweigen möchte. Warum wohl? Und ja, es ist wahr. Wenn ich die Augen verschließe und meinen Verstand ausschalte, kriege ich auch nichts mit. Gar nichts, es funktioniert wirklich. Ich lebe in einer Großstadt mit diversen No-Go-Areas, die ich meide. So what? Ich habe Geld und wohne unter Meinesgleichen. Ich fahre jeden Tag von meiner privaten Garage ins bewachte Parkhaus meiner Firma, kassiere meinen Lohn und könnte sagen „Scheiß doch auf Deutschland“. Es läuft.

Conclusio:

Ihr deutschen Männer: Seid nicht traurig, sondern opportunistisch. Wenn der Muselmane die Macht hierzulande ergreift und die Scharia gilt: Es sind dann bis zu 4 Frauen möglich, Sklavinnen gehen übrigens extra. All Inclusive ***** Und ihr deutschen Frauen: Leider blöd gelaufen, Scharia verträgt sich nicht mit Frauenrechten, aber sei es drum. Gehe zurück zur Badstrasse. Ungefähr 3.000 Jahre. Also nur rund 100 Generationen, das geht doch ….. oder? Burka tragen ist dann das äußere Zeichen eurer neuen Freiheit. Wohl an! Oder vielleicht doch mal intensiv „Nach-Denken“ und lautstark „Be-Denken“ anmelden? Noch ist ein wenig Zeit, aber nicht mehr besonders lange!