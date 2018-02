„Ehe für alle“ in „ökonomische Polygamie“ migrieren

Deutsch-Absurdistan: Die Ehelichung von Tieren wird sicherlich noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, ist aber für “gute Satanisten” garantiert heute schon im Bereich des Vorstellbaren. Ein Grund mehr das zugrundeliegende Schlupf-Loch schon mal ordentlich zu weiten. Gemeint ist hier die “Ehe für alle“. Selbige lässt sich mit etwas gutem Willen in diverse, durchaus interessante Richtungen, erweitern. Dabei geht es zunächst einmal darum, um einiges kreativer zu werden als wir bislang bei dieser äußerst vielversprechenden Thematik sind.

Das Unangenehme an dem Komplex ist die starke emotionale Besetzung. Dieser Umstand erschwert es unnötigerweise den ökomenischen ökonomischen Nutzen dieser Neuerung vorbehaltlos herauszuarbeiten, der sich ergeben wird, wenn wir das Thema richtig anpacken. Mit der “Ehe für alle” hat man unbedingt schon mal den richtigen Kern in unserer Gesellschaft implantiert. Das macht Mut. Inter- als auch Multikulturell bietet das ganz neue Möglichkeiten. Davon wollen wir heute einen speziellen Aspekt herausgreifen, exakt den der ökonomischen Polygamie.

Die sogenannte “Vielehe” wird auch in Deutschland immer populärer, leider immer noch unter völlig falschen Vorzeichen. Genauso bedauerlich ist, dass sich Biodeutsche das erst noch langwierig erstreiten müssen, wohingegen es für Teile der eintreffenden Ersatzbevölkerung ordinärer Alltag ist. Auch sehen wir viel zu häufig in solchen Konstellationen unreife bis unglückliche Ehefrauen. Auch daran sollten wir als aufgeklärte Gesellschaft etwas ändern. Fachkundige Auslegungen des Koran legen nahe, dass Polygamie eigentlich nur dann betrieben werden kann (sollte), wenn der polygame Mann auch die entsprechende Anzahl seiner Frauen auskömmlich (finanziell) unterhalten als auch besteigen kann. An dieser Stelle kann man zu dieser komplizierten Materie mehr erfahren: Ein wichtiges Detail der Vielweiberei … [Danisch]. Da letzteres nicht öffentlich praktiziert wird, konzentriert sich der öffentliche Blick auf die Unterhaltung des Harmes. Genau das ist für die Neudeutschen überhaupt kein Problem, dank des deutschen Steuerzahlers ist diese Position mehr als gesichert, was in ihrem Herkunftsland keineswegs der Fall sein muss.

Selbst wenn das Familienoberhaupt nun arbeitswillig ist, um hier selbst einen Beitrag zum Unterhalt seiner Familie zu leisten, tun sich weitere Hürden auf. Oftmals dürfen Flüchtlinge hier gar nicht arbeiten. Und wenn sie dann erst arbeiten dürfen, wird nicht selten festgestellt, dass sie weder Lesen noch Schreiben können. Dann fallen sie ebenfalls für den Arbeitsmarkt aus, nicht aber als Oberhaupt eines Harems, was wiederum beruhigend ist. Das gilt für die Verwertung der Frauen noch um so mehr, da diese gemäß Scharia ohnehin nicht arbeiten dürfen. Die haben sich um die Nachzucht zu kümmern. Wir stellen fest, in diesem Segment gibt es allerhand Korrektur- oder Erweiterungsbedarf, um das alles ökonomischer im Rahmen der hier üblichen Nutzmenschhaltung abzubilden.

Wo bleiben die Grün|inen …

Das wäre ursächlich ein Thema für die Grünen. Bedauerlicherweise sind uns die eher bezüglich des Komplexes Pädophilie in Erinnerung, für die Polygamie haben die sich seltsamerweise nicht so sehr interessiert. Das könnte sich ja nach diesen Tipps noch entscheidend ändern. Denn jetzt geht es um die Frauen, die Gleichberechtigung, die Umkehrung der Verhältnisse und eine vernünftige Bevölkerungskontrolle. Es geht also um nichts geringeres, als die Reformation des Islam, damit die Islamisierung Deutschlands (siehe Henryk M. Broder) auch ökonomisch ein voller Erfolg werden kann.

Das geht sehr einfach. Zukünftig dürfen nur Frauen bis zu vier Männer halten. Die Männer dürfen gemäß Scharia alle arbeiten bis zum Umfallen, anders als die Frauen. Dadurch, dass eine Frau jetzt vier Männer haben kann, ergibt sich eine natürliche Begrenzung der Geburtenrate, sowie wir die hier gewohnt sind. Einerseits zur Vermeidung einer Überbevölkerung, andererseits weil die Kinder einem hemmungslosen Erwerbsleben hinderlich im Wege stehen und sowieso viel zu teuer sind. Eigentlich sollte man die Kinderproduktion als auch die Altenentsorgung gänzlich nach Indien auslagern.

Wenn die Frau nun regelmäßig zwischen 14-40 jährlich ein Kind in die Welt setzt, wären das ja immer noch rund 26 Stück. Das ist natürlich völlig übertrieben, ein Viertel reicht da auch. Aber umgekehrt könnte ein Mann mit vier Frauen den Markt mit rund 100 Kindern überfluten … theoretisch! Es sollte reichen jedem der vier Männer ein Kind zu schenken. Eines für die Frau selbst, dann noch eines für die Bundeswehr … zum Verheizen und eines für religiöse Zwecke (früher Kloster oder Kirche). Den Samenstau von vier Männern sollte eine (professionelle) Frau locker in den Griff bekommen. Für die übrige, vermutlich notwendige Ruhigstellung der Männer wäre dann der Gesetzgeber zuständig.

Die ökonomische Polygamie ist nicht zu schlagen

Damit hätten wir alle Vorteile endlich unter Dach und Fach. Frau mit Kindern im Heim und am Herd, weil sie nach Scharia sowieso nicht arbeiten darf. Vier Hochleistungsmänner die sich im Berufsleben richtig ausarbeiten können, um maximal für Frau und Kinder anzuschaffen. Mit anständig Überstunden erlahmt dann auch das Verlangen nach der Frau, was dieser durchaus bei der Abfertigung der vier entgegenkommt. Dazu eine stabile Bevölkerungslage, da die bisherige islamische Überproduktion an Menschen auf ein ökologisch sinnvolles Maß reduziert ist. Somit wäre dann der reformierte Islam um einiges ökologischer als der bisherige Totmach-Islam.

Bedauerlicherweise gibt es immer noch allerhand Imame, die die herkömmliche Polygamie und Reproduktionstätigkeit als Instrument der Welteroberung und Unterwerfung der Ungläubigen begreifen. Quasi als eine Kriegführung gegen die “Kufar”. Diese Pappnasen müssen wir halt umerziehen oder aber als Gefährder gleich kaltstellen oder ausweisen. Die Umfunktion der “Vielweiberei” in eine “Vielmännerei“, also zur “ökonomischen Polygamie“, könnte im Rahmen der “Ehe für alle” ein Meilenstein unserer neuen Gesellschaftsordnung werden. Eine echter Mutti-Kult sozusagen. Soweit sich die Macho-Männer mal nicht so wichtig nehmen, sie behaupten ja immer das zu können, sollte doch dieser Richtungswechsel gar keine Hürde darstellen. Der absehbare gesellschaftliche als auch ökonomische Nutzen überwiegt alles männliche Macho-Gehabe. Männern, die Umstellungsprobleme haben, egal welcher Konfession, seien die vielfältigen, noch zu gründenden Männer-Selbsthilfegruppen empfohlen.