Neue Maßeinheit für die Mächtigkeit von Lügen

EU-EU-EU: Die EU will sich nicht mehr nur das Normieren von Gurken- und Bananenkrümmungsgraden beschränken. Jetzt soll endlich auch einmal die Lüge etwas genauer vermessen werden. Als Maßeinheit für die Mächtigkeit von Lügen ist kürzlich die Lügeneinheit „Relotius“ von der internationalen „(Er)Findungskommission zur Bestimmung geistigen Frevels“ eingeführt worden. Einige Medien hätten sich lieber „Putin“ als Maßeinheit dafür gewünscht, aber in einigen Fällen muss man schon mal bei der Wahrheit bleiben. So ist inzwischen ein Messgerät in der Art eines Geigerzählers entwickelt und vorgestellt, welches die Lügenstrahlung eines Objektes/Subjektes bereits auf eine Entfernung von mehreren hundert Metern recht exakt messen kann (Lügeldetektor).

Beim Verlagsgebäude des Spiegels knallte der Zeiger des Gerätes gleich bis zum Anschlag der Skala von fünfhundert Relotius durch und ein schriller Pieps-Warnton setzte dem Messvorgang ein Ende. Beim Test des Gerätes vor den Gebäuden des Kanzleramtes und des deutschen Bundestages in Berlin zeigte das Messgerät Werte zwischen 200 und 300 Relotius an. Die EU als auch die NATO in Brüssel und die Europäische Zentralbank haben Messungen der Lügenausstrahlung mit diesem neuen Messgerät vor ihren Gebäuden unter Androhung rechtlicher Repressalien mit Hinweis auf die DSGVO strikt untersagt. Die Erhebung von Daten bedürfe demnach ihrer Zustimmung, die sie für diesen Zweck nicht erteilen könnten.

Praktisch in allen öffentlichen Bereichen einsetzbar

Die Hersteller des Lügendetektors wollen jetzt Messungen vor diversen Parteizentralen und Parteibüros als auch vor Zentralen von Rundfunk- und Fernsehsendern vornehmen. Besonders Verlagsgebäuden darf man dabei keinesfalls aussparen. Das alles dient einer breiteren Datenbasis, um eine höhere Genauigkeit bzw. Empfindlichkeit des Lügeldetektors zu erreichen. Sogar an einer Anpassung zur Lieferung des neuartigen Lügeldetektors in den US-amerikanischen Markt wird bereits fieberhaft gearbeitet. Allerdings muss dafür der Messbereich des Detektors noch um den Faktor 1.000 erweitert werden.

Ansonsten könnte das Gerät bei Messungen vor dem Weißen Haus, der CIA-Zentrale, dem Pentagon oder der NSA-Zentrale durch Überlastung zerstört werden. In diesem Zusammenhang wird über die Ergänzung der Skala nachgedacht, wobei 100 Relotius dann 1 Lügel sein soll. Vielleicht kommt man in den USA sogar mit vereinfachten Geräten aus, die nur noch grob in Lügel anzeigen. Die Absenkung der Empfindlichkeit wird demnach in den USA auf jeden Fall die Lebensdauer der Geräte erhöhen.

Die segensreichen Eigenschaften des Gerätes

Die Hersteller des „Lügel-Detektors“ werben bereits sehr intensiv für ihr Gerät. In besonderem FOCUS steht dabei der Hinweis, dass bereits ab einer Lügenstrahlung von über 10 Relotius mit beträchtlichen Schäden für Geist, Seele und körperlicher Gesundheit zu rechnen ist. Das beträfe nicht nur Ahnungslose, sondern auch ganz normale Menschen, wie DU und ER und SIE. Jeder Bürger kann sich in naher Zukunft mit dem Kauf des neuartigen Detektors vor zu starker Lügenausstrahlung schützen. Bereits vermessene Orte/Gebäude mit eindeutig zu hoher Belastung sollen so ein Siegel, wie recht abgebildet, bekommen, sodass man streckenweise auch mal ohne Detektor auskommt.

Vornehmlich, indem er stark Lügen ausstrahlende Objekte, Orte und Einzelpersonen schlicht meidet. Noch ist der neuartige Lügendetektor wegen der Einzelfertigung nahezu unerschwinglich. Wenn es aber gelingt den Lügendetektor in die Massenproduktion zu überführen, sind Stückpreise in der Region gängiger Consumer-Elektronik zu erwarten. Flankierend laufen bereits Gespräche mit verschiedenen Smartphone-Entwicklern bzw. Herstellern, den Lügeldetektor gleich in ein Smartphone zu integrieren.

Nach bisher vorliegenden Informationen ist dies technisch ohne weiteres realisierbar. Sollte das erwartungsgemäß gelingen, so ist das der Durchbruch für diese neuartige Lügeldetektionstechnologie. Jeder Smartphonebesitzer hat sogleich seinen privaten Lügeldetektor immer bei sich. Damit kann jeder sein Wohlbefinden/Gesundheit durch das Meiden von Objekten mit zu großer Lügenstrahlung zu jeder Zeit schützen. Einen schwer verdaulichen Warnhinweis müssen die Erfinder dieser Technologie dennoch in dem Beipackzettel unter Nebenwirkungen mit aufnehmen. Demnach hat der gleichzeitige Betrieb des Detektors und eines Fernsehgerätes innerhalb der eigenen vier Wände generell zu unterbleiben. Erste Selbstmordfälle wiesen eindeutig darauf hin, dass der Betrieb dieser Geräte in Kombination jeden gesunden Menschenverstand an den Rand seiner Belastbarkeit bringt. In der Folge führte das zu entsprechenden Kurzschlusshandlungen und tödlichen Fluchtbewegungen über die viel zu hohen Balkone der Wohnsilos.