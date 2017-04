Es ist Frühling … und die Grünen verdorren

Bad Ballerburg: Sind die Deutschen ihrer Öko-Faschisten tatsächlich schon so überdrüssig? Ist es lediglich das frostige Wetter dieser Tage? Oder doch eher eine ziemlich kühle Haltung gegenüber dieser Truppe? Wenn das so weitergeht, stehen die Grünen bald vor dem Aussterben. An pointierten Stil-Blüten mangelte es doch den Grünen (Suppen-Kaspern) in den letzten Jahrzehnten gar nicht. Was ist da nur los? Die Öko-Rasselbande von damals feiert aktuell ein 15-Jahres-Tief. Mit etwas Spucke und Geduld kann sich dieser Retro-Trend gar noch auf ein Tief über zwei oder drei Jahrzehnten steigern lassen. Wir müssen nur fest daran glauben, dann werden mit Sicherheit auch die Grünen bald dran glauben.

Es ist auch äußerst ungeschickt einfach an einem Sonntag die Leute zu derart unschönen Dingen zu befragen. Das kann, wie man am Beispiel der Grünen nunmehr feststellen muss, arg nach hinten losgehen: Die Grünen im freien Fall – Partei bekommt niedrigsten Wert seit 15 Jahren in Forsa-Umfrage … [Huffington]. Wir sind uns darüber im Klaren, wie wichtig solche Umfragen sind. Es dient der mentalen Vorbereitung zur Bundestagswahl, dass sich dann niemand mehr überrascht gibt, wenn die Grünen dann draußen sind. Dass bei den Grünen nichts mehr nachwächst, liegt sehr im Interesse der CDU. Zu groß die Gefahr, dass sich sonst die SPD dem tiefrot-grünen Lager zuwendet. Abgesehen davon ist die Partei für etwas aufgeklärtere Menschen schon seit sehr langer Zeit nicht mehr wählbar.

Wären da nur nicht die verträumten Alt-68er, die genauso strahlend durch die Gegend latschen wie der Atommüll in der Asse. Die hinterfragen ja gar nicht mal warum sie diese komische Partei noch wählen, die machen das offenbar unreflektiert aus Gewohnheit. Oder doch noch aus Solidarität mit dem abgelatschten Joschi? Der hat sich über die Zeit vom Bullenklatscher zum gut bezahlten Systemberater hochgeschleimt. Inzwischen sind seine Turnschuhe von damals längst ökologisch sauber verrottet. Heute gibt es auch für ihn nur edelsten Zwirn und handgemachte Super-Schuh, die seinen korpulenten Wanst über den Asphalt geleiten. Mal ehrlich, warum sollten wir die Grünen noch zwischenlagern? Gleich endlagern und total entsorgen!

Alles was totmacht scheint grün zu sein

Zwei Gründe warum man vielleicht doch noch die Grünen wählen kann. Erstens, die Verachtung für Deutschland, die man gesichert mit ihnen teilt. Zweitens der Krieg. Wenn man Bomben-Wetter und Kriege über alles liebt, dann geht das mit den Grünen ganz hervorragend. Bereits die völkerrechtswidrigen Feuerwerke auf dem Balkan in den 90er Jahren wurden mit dem Segen der Grünen durchgezogen. Damals war man auch noch so grünäugig und hat nicht einmal auf “ökologische Kriegführung” geachtet. Ein Fauxpas, der ausgerechnet dieser Gurkentruppe nicht hätte passieren dürfen. Die strahlenden Reste der Uranmunition beglücken nicht nur dort die Familien mit ihrem Nachwuchs, das geht weltweit so. Hier mehr dazu: Uranmunition: Das strahlende Vermächtnis der Kriege! … [Netzfrauen]. Das wären eigentlich Kriegsverbrechen, da aber vornehmlich die Amis und die Tommys dieses edle Zeugs weltweit verteilen, gilt es als “humanitäre Geste” und kann juristisch nicht weiter belangt werden. Besagte Protagonisten können gar keine Kriegsverbrecher sein, weil sie zuweilen allein darüber befinden wer diesen Status erlangt und wer nicht.

Dann beglückwünschen wir einfach mal die Grünen zu ihrem jüngsten Erfolg bei den Sonntags-Umfragen: “Leute, ihr seid auf dem richtigen Weg“. Selbiges sollte man natürlich allen Etablierten Parteien wünschen. Am Ende tut es natürlich dem Betrug am Volk gar keinen Abbruch. Das kann sich erst dann ändern, wenn die Parteien verboten werden und die Abgeordneten wieder ihrem Gewissen statt der Fraktion verpflichtet sind, wie es zumindest formal im Grundgesetz steht. Aber dank Gier und Machtgeilheit werden sich unsere Vertreter schon nicht zum Besseren bekehren und niemals den Ast absägen, auf dem sie seit der Gründung dieser Bananenreplik vor sich hin schnarchen.