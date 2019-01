Amis wollen mit Russen-Technik zum Mond fliegen

Rotz-Kosmos: Warum haben die Amis hier nur das Spucken bekommen? Niemand weiß das so genau. Fest steht, die USA wollen in gar nicht so ferner Zukunft einmal wieder Zwei- und wahrscheinlich auch Vierbeiner auf dem Mond absetzen. Das generelle Problem dabei ist, dass die NASA-Experten vergessen haben wie man das bewerkstelligt. Ihnen steht dieser Tage die gute alte Technik dafür nicht mehr zur Verfügung, mit der sie einst und erstmals den Mond bezwangen. Alles nur erdenkliche Wissen, mit dem man vor vielen Jahrzehnten eine studiomäßige Bilderbuch-Landung nebst Rückstart auf dem Mond inszenieren konnte sind weg.

Heute ist klar, dass man damals das gesamte Wissen darum aus Sicherheitsgründen löschte, damit es nicht dem Klassenfeind in die Hände fällt. Wir berichteten bereits an dieser Stelle darüber. Da der Klassenfeind inzwischen offiziell besiegt und tot ist, kann man ohne weitere Scham an dessen Erben herantreten und um technische Entwicklungshilfe nachsuchen. Hier ist es in fremdländisch und Kurzform nachzuvollziehen: NASA asks Russian space agency to develop Soyuz spacecraft for flights to Moon … [TASS]. Also wenn das dem Fass den Boden nicht raushaut, was dann?

Interessante Argumente für das Ersuchen

Viel interessanter ist natürlich die mitgelieferte Begründung, um dieses Ansinnen gegenüber den Russen zu rechtfertigen. Da ist plötzlich keine Spur mehr von dem eigenen Unvermögen in der Sache selbst mehr zu vernehmen, da liest es sich dann wie folgt:

„Sie bitten uns, die Sojus-Sonde zu entwickeln, die zum Mond und zurück fliegen kann, um ein Backup-Raumtransportsystem zu schaffen“. „Die NASA besteht auch darauf, dass Russland weiterhin US-Astronauten an Bord von Sojus-Raumschiffen zur Internationale Raumstation befördert“.

Das ist gar nicht so ungeschickt eingefädelt. Vielleicht kann man ja, während die Russen fleißig daran entwickeln, einfach mal so richtig abkupfern. Zumal doch das eigene Wissen nachweislich weg ist. Mit Blick auf die Kosten darf man bereits heute sagen, dass die Russen da erheblich besser abschneiden. Das gilt auch für den aktuellen Transport von Astronauten zur internationalen Raumstation. Da mag man zum illustren Vergleich gut und gerne den Rüstungsetat beider Länder hernehmen. Die Russen schaffen mit rund 1/10 des Aufwandes für Mord & Totschlag, den die Amerikaner verfeuern, dieselbe Abschreckungswirkung. Spötter behaupten sogar, das die Russentechnik inzwischen der amerikanischen haushoch überlegen ist. Aber wir sollten das, zumindest in diesem Bereich, besser nicht auf die Probe stellen wollen.

Die neuen Widersprüche aus der alten Zeit

Somit ist zumindest die „anstandslose Zusammenarbeit“ in diesem Bereich mehr als bemerkenswert. Es vermittelt ein völlig anderes Bild, als wir es im Rahmen anderer Propagandaaktionen vermittelt bekommen. Denken wir nur an die anhaltende Sanktionswut gegenüber Russland. Medial wird derzeit hart an der Wiederbelebung uralter FeindBILDer geschliffen. Wozu soll das dann gut sein? Da möchte man sich als Normalsterblicher mit durchschnittlicher Beobachtungsgabe fast schon irgendwie vera®scht vorkommen. Sicher, das interessiert auf der Ebene, die das in Szene setzt, niemanden mehr.

Es wird Zeit für uns ein wenig genauer hinzusehen. Besser noch, sich von allen FeindBILDern gegenüber Russland zu verabschieden und den Argwohn viel gestrenger in Richtung der USA zu bündeln. Zur Beurteilung der Situation und Einschätzung der Gefahr durch Russland, kann man sich sehr schnell mit einer kleinen Wissensfrage zur Geschichte behelfen. Die da kurz und präzise lautet: „Wann hat Russland das letzte Mal Europa überfallen“. Wer das herausfindet, ist der Lösung dieses ominösen Rätsels hart auf der Spur.