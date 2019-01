Autorisierte Kinderverstümmler kommen bei Komplikationen mit Bußgeld davon

Deutsch-Absurdistan: Es ging darum, keine Umsätze aus irgendwelchen religiösen oder rituellen Feierlichkeiten zu verlieren. Schon gar nicht sollte ein sogenannter „Beschneidungstourismus“ ins Ausland gefördert werden. Deshalb hat sich das menschenliebende Deutschland vor Jahren dazu entschlossen, die Verstümmlung von kleinen Jungen aus kulturellen und religiösen Gründen hierzulande per Gesetz zuzulassen. Das gilt zumindest für jüdische und muslimische Mitbürger. Bei denen, die schon länger hier leben, ist das Bedürfnis nach Kindesverstümmlung nicht sonderlich ausgeprägt.

Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, dass die Verstümmlungswerkzeuge von geschulten Medizinern geführt werden. Der gute Wille und ein fester, wie auch immer gearteter Glaube, sind bei solchen Ritualen viel bedeutsamer. Aber selbst wenn für eine solche Verstümmlung ein Chirurg geordert wird, bürgt das nicht unbedingt für eine komplikationslose Verstümmlungsverlauf. Das belegt dieser Fall aus deutschen Landen: Baby bei Beschneidung fast verblutet: Keine Anklage gegen Arzt … [BR]. Ab und an sind auch mal tödliche Verläufe solcher Aktionen dazwischen. Schwund ist halt überall. Selbst das juckt den lüsternen „Gott der Vorhaut“ nicht im Geringsten. Hauptsache es wird auch weiterhin fleißig rituell beschnibbelt.

Fachleute kommen billiger davon

In dem vorliegenden Fall war die Sache recht schnell mit einem Bußgeld von 1.000 Euro abgetan. Der Fehler lag auch nicht im handwerklichen Pfusch des geheuerten Schnibbelmeisters. Lediglich in dessen mangelnder Aufklärung der kindesverstümmlungswilligen Eltern, dass so ein Eingriff auch mal ziemlich böse Nebenwirkungen zeitigen kann.

„Nach unseren Erkenntnissen ist einmal die Betäubung nicht ordentlich durchgeführt worden und auch zu viel weggeschnitten worden, so dass wir davon ausgehen müssen, dass das Kind dauerhafte Einschränkungen haben wird.“ … sagte damals die Staatsanwaltschaft Nürnberg

Ja was soll man dazu noch sagen? Genau, „nichts“ und beschämt schweigen, schließlich ist das gesetzlich geregelt. Ob sich die Probleme späterhin nur aufs Wasserlassen beschränken oder auch das „Fickificki“ des Buben dadurch ungünstig beeinflusst wird, wird der Bub wohl auch im Verlauf der Jahre nicht nach außen dringen lassen. Anders als wir, verfügen diese Kultur-Gruppen ja auch noch über eine Scham. Mit seinem Trauma kann man den Buben durchaus alleine lassen. Wenn es ihm später niemand erklärt, was da mit ihm gemacht wurde, hält er das alles für ganz normal und gut ist.

Freiheit? Aber doch nicht für die minderjährigen Opfer!

Solche Verstümmlungen wiederum bieten immer wieder Anlass zu ausgedehnten Familienfeierlichkeiten. Natürlich müssen wir in diesen Fällen überaus tolerant sein, gegenüber einer Kultur, die Verstümmlung noch zu feiern weiß. Sonst wären wir vermutlich schneller wieder rassistische Nazis, als wir gucken könnten. Allein die Forderung danach, solche Entscheidungen bis ins Erwachsenenalter dieser Jungen zu verschieben, um es ihnen dann selbst zu überlassen, wäre nach der Lesart schon sehr grenzwertig bis ausgrenzend.

Exakt deshalb vergreift man sich exakt in einem so zarten Alter an den Jungs. Um ihnen diese Qual der Wahl gänzlich zu ersparen. Vollendete, bzw. abgeschbittene Tatsachen sind einem vorhautverliebten Gott eben sehr viel lieber. Viele von ihnen könnten sich ansonsten im Erwachsenenalter, wenn sie hier aufwachsen, gegen eine derartige Verstümmlung entscheiden. Damit gäbe es allerdings auch keinen Anlass mehr zu Verstümmlungsfeiern. Und das dürfte wohl das größte Übel an der Geschichte sein. Nun, der scharfe Drops ist somit gelutscht.

Neuer zu schaffender Kult: „Ohren abschneiden“

Um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben, sollten wir jetzt vielleicht doch einen „Keinohr-Kult“ begründen. Dazu basteln wir einen religiösen Überbau. Bestimmt finden wir schnell einen berufenen religiösen Interpreten, der uns via „Religiosngutachten“ belegt, dass unser Gott Menschen ohne Ohren sehr viel lieber hat als andere. Auch aus hygienischen Gründen kann man auf Ohrmuscheln gut verzichten. Die braucht man dann besonders in wasserarmen Gegenden nicht mehr waschen. Schon könnten wir nicht nur die Buben, sondern auch völlig gleichberechtigt, den Mädels die Ohren im Säuglingsalter abschneiden. Das lässt sich hervorragend mit der Vorhaut vergleichen. Ist doch auch die Vorhaut nur eine rein kosmetische Sache, denn die Ohrmuscheln sind genauso sinnlos (oder sinnvoll) wie die Vorhaut. Darüber hinaus wäre es ein herausragendes Fanal zur Gleichstellung der Geschlechter.

Unter solchen Gesichtspunkten und unter Referenz auf das weiter oben bereits erwähnte Beschneidungsgestz des Bundestages, wäre es sicher ein Leichtes, auch die „Ohrabschneidung“ juristisch zu erstreiten. Anders als bei der bisherigen Bescheidung, wäre hier sogar noch die Geschlechterneutralität gewahrt. Die Ohren kann man sogar bei nicht ganz so klar definierten Geschlechtern abschneiden, wie dem „Divers“. Bislang sind noch keine Diversen ohne Ohren aufgetaucht. Schon haben wir die nächste Ungleichheit beseitigt. Die einfachste Möglichkeit wäre, das Beschneidungsgesetz pauschal dahingehend um alle Körperteile zu erweitern, die nach Ansicht unterschiedlichster Religionen nicht sonderlich zweckmäßig und gottgefällig sind.

Es endet bei der Beschneidung des menschlichen Geistes

Denken wir hier nur an die Forderungen afrikanischer Medizinmänner. Das könnte dazu führen, dass endlich auch Mädchen bei uns ihrer Klitoris quit werden könnten. Auch dafür lassen sich genügend Gründe erfinden. Damit wiederum, sieht man sich in der Welt einmal um, könnte gleich eine ganze Batterie von Göttern befriedigt werden, die uns bislang hier in Deutschland noch völlig fremd sind. Was man in Deutschland tunlichst unterlassen sollte, ist diesen ganzen Wahnsinn weiter zu analysieren oder gar zu hinterfragen. Das führt nur zu unnötigem Verdruss.

Als zertifizierte „Köterrasse“ sollte man gelernt haben, keine eigene Kultur mehr zu unterhalten. Ferner, Körperverletzung als solches nicht zu erkennen. Zumindest, soweit es die richtigen „religiotischen“ Autoritäten als gottgefällig bereits zertifiziert haben. Und ganz unmerklich, oh Wunder, sind diese Vorgänge ebenso deutliche Beschneidungen der Gedanken- und Geisteskraft der hiesigen Kultur. Es ist satanisch und dem Gewalt-Gott gefällig, der hier derzeit das Zepter führt, egal wie gutmenschlich das alles begründet wird. Das wiederum scheint ebenso gewollt wie akzeptiert zu sein. Was wollen wir von einem „kranken Geist“ sonst erwarten? Also alles im Plan?