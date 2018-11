CDU-Basis unfähig über Parteivorsitz zu befinden

B-Rater: Ja, so ist das in der Welt der B-Rater. Man muss dem zahlenden Fußvolk für gewöhnlich nur ein wenig die Illusion vermitteln, dass es etwas an seinem eigenen Schicksal mitbestimmen könne. Das haben nicht nur die Granden der CDU erkannt. Dieser jeweils parteipolitisch stark gefärbte Faden, zieht sich eigentlich bei allen in den Parlamenten vertretenen Parteien durch wie ein „roter“. Bezüglich dieser Betrugsmasche werden sich die Parteien auch untereinander niemals gefährlich. Die Maxime lautet zu jeder Zeit: „Haltet den Pöbel von den Parlamenten fern“! Und wenn gerade mal wieder eine der Partei-Gäule stolpert, steht woanders gerade wieder ein auf. So kann das Schauspiel endlos weitergehen.

Die aktuell gelebte Form der Demokratie ist das genialste Spiel einer kleinen Gruppe, die sich mehr um das eigene Wohl, als das der angeblich vertretenen Menschen kümmert. Zur Erinnerung. Bei der letzten Bundestagswahl waren es rund 104.000 von 61.500.0000 Menschen, die Merkel ihre Stimme gaben, also 0,001691057 Prozent der Wahlberechtigten votierten direkt für die Katastrophe. Nun, sie war eben nur in einem einzigen Wahlkreis wählbar. Wen sollte es also wundern. Der Rest ging über Liste, Proporz und Kungelei, wie man es seit Anbeginn dieser Schein-Demokratie gewohnt ist. Dem Bürger ist einfach nicht zu trauen und deshalb macht man es lieber ohne ihn. Der Rest ist laienhaftes Schmieren-Theater. Bei dem spielen natürlich auch die höchsten Gerichte immer gerne mit, wenn man bedenkt, dass im Grundgesetz geschrieben steht:

Grundgesetz Artikel 38

(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.

Soweit so gut. Die Höchstgerichte haben dann irgendwann mal entschieden, dass das alles auch indirekt, wenig geheim und ganz undemokratischer abgehen darf. Dazu musste man lediglich den eigentlich nur unterstützend wirken dürfenden Parteien sogleich 50 Prozent der Macht über die Zweitstimme hinterherwerfen. Zugegeben, die Parteien haben sich diese Macht eigentlich selbst, über den Bundestag, hinterhergeworfen. Aber wen interessiert das heute noch. Gottlob haben auch sehr viele Höchstrichter ein Parteibuch in der Tasche, da ist dann die Unabhängigkeit ihrer Entscheidungen noch besser verwahrt. Man könnte solches Treiben durchaus als Ur-Putsch an der Demokratie bezeichnen. Seither wird dieses Theater nicht nur laienhafter als es bislang schon war, nein, es wird auch noch von Jahr zu Jahr unverschämter und dreister als jemals zuvor.

CDU Basis in doppeltem Sinne „unfähig“

In er nächsten Stufe werden wir erleben, wie im Rahmen des anstehenden MEKXIT jemand Kanzler wird, der zum Zeitpunkt der letzten Bundestagswahl nichtmal ansatzweise für diese Position im Gespräch war. Soviel zur legendären Demokratie in dieser Bananenrepublik. Damit dieser Husarenstreich gelingen und BlackRock alsbald direkt aus dem Kanzleramt die neoliberale Politik auf die Spitze treiben kann, sollte man auch die unfähige CDU-Basis weitestgehend von dieser Frage ausklammern. Die besseren Gründe, warum man das Parteifußvolk in diesem falle nicht beteiligen kann, werden hier näher ausgeführt So organisiert die CDU die Merkel-Nachfolge … [SpeiGel auf Linie].

Für die CDU-Basis, das ist amtsbekannt, ist oftmals bereits ein|e einzige|r zur Wahl stehende|r Vorsitzende|r schon eine totale Überforderung. Das merkt man immer daran, wenn der|die Kandidat|in keine 100 Prozent der Stimmen zusammenbringt. Zugegeben, das klappte schon in der DDR nicht immer. Was für eine Katastrophe könnte sich also anbahnen, würden mit einem Mal drei Kandidat|innen zur Auswahl stehen. Das politische Fiasko wäre „vorpogromiert“. Wie soll man in Zeiten von Online-Banking und der Börsen-Hochfrequenzhandel nur 418.000 Mitglieder beteiligen können. Ein Ding der Unmöglichkeit, weil es auch von den Kungelbrüdern und -schwestern der Partei gar nicht gewollt ist. So kann man am Ende wenigstens sagen, dass es in der CDU Konsens war. Oder anderes, der Demokratiemangel beginnt bereits in den Parteien.

Die Partei der Heuchler und Meuchler

Ergo hält man den Ball besser flach. Wie gut die Vorbereitung aus dem neoliberalen Lager diesmal gelaufen ist und wer da mit wem auch immer noch welche Hühner hinter der Bühne zu rupfen hat, lässt sich aus diesem Beitrag erahnen: Schäuble trieb Kandidatur von Merz voran … [SpeiGel auf Linie]. Natürlich alles nur zum Wohle des Volkes. Wer meint, da stecke etwas persönliches dahinter, was nicht staatstragend wäre, der irrt nicht nur, der ist wahrscheinlich ein Verschwörungstheoretiker.

So werden wir einen Merz bekommen der niemals einen Frühling macht, aber allen Lobbys und dem Geldadel (un)eigennützig die Scheunen füllt. Das Dummvolk in den Parteien, ist genauso wie das nicht durch Parteien gebundene Menschenmaterial, lediglich das Verbrauchsgut in einer Demokratie-Show, bei der Leute die Strippen ziehen, denen man besser nicht die Hand geben möchte. Friedrich Merz könnte in Kürze eine neues Paradebeispiel für diese These werden. Nur bis das mal wer gelernt hat, dürfte auch das jetzige BRD-Konstrukt endgültig vor Wand gefahren sein.

Deshalb ein abschließendes Prosit auf das Parteifussvolk, welches außer für Beitragszahlungen allenthalben noch zu Legitimationszwecken vorgehalten werden muss. Hauptsache, der Parteiführung geht es gut, dann ist alles im Lot.