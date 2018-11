Australien beteiligt sich doch an UN-Migrationspakt

+++EIMELDUNG+++ Absurdistan: Der sogenannte Migrationspakt der UN rückt von Tag zu Tag näher. Der soll den Planeten durch einen neuen Einheitsbrei noch viel bunter machen. Vorrangig aber die Verfehlungen der bisherigen Entwicklungspolitik der Industrienationen kompensieren bzw. kaschieren, sodass man jetzt die Entwicklungshilfebedürftigen endgültig und massenhaft in die Förderländer holt. Man hofft so einen besseren und direkteren Einfluss auf diese Menschenmassen ausüben zu können. Jene Massen, die man hier gerne im Rahmen der allgemeinen Nutzmenschhaltung begrüßen möchte. Ganz besonders, weil das heimische Menschenmaterial für die Zukunft absehbar, einer nachhaltigen Mehrungsschwäche erliegt. Das schmälert den Profit.

Letzteres wiederum schwächt den Wettbewerb unter dem Humankapital … Diego Fusaro und würde zu sinnlosen Preissteigerungen bei den Löhnen führen. Ebenso sind negative Auswirkungen auf den Sozialdarwinismus zu erwarten, würde man hier nicht den Druck auf das Menschenmaterial durch Neuansiedlung, Migration und externe Bestandszuführung erhöhen. Um diese unangenehmen Dinge so nicht benennen zu müssen, hat sich die UN sehr viel Mühe gegeben, alledem einen extrem humanen Anstrich zu verleihen und dafür den sogenannten Migrationspakt geschaffen. Den kann man an dieser Stelle auch auf Deutsch einsehen: UN-Migrationspakt: der vollständige Text … [Atheisten-Info]. Ja tatsächlich, bei dem Text sind schon einigen Leute vom Glauben abgefallen, deshalb erschien er bei den Atheisten.

Bunt, bunter … Einheitsfarbe

Jetzt gibt es bedauerlicherweise immer noch Nationen, die denken zu individuell, nur an sich und ihre eigenen Leute. Das ist natürlich nicht hinnehmbar und deshalb stehen in dem Pakt auch schon die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um abweichende Meinungen nach Möglichkeit zu unterdrücken und Migration insgesamt schönzufärben. So schön, dass sie am Ende regenbogenfarben und ziemlich entgendert bei uns einfallen kann. Das die Migranten und Siedler selbst das noch nichtmal leisten können, muss man toleranterweise mal ausblenden, wie die übrige Realität auch.

Wichtig ist, das der Mensch an sich in einer modern(d)en Gesellschaft, nach neusten Erkenntnissen diverser „Eine-Welt-Theoretiker“, Genderisten und Gleichschaltungsbeauftragter, keine Individualität, keine eigene Kultur oder sonstigen Alleinstellungsmerkmale benötigen. Ganz im Gegenteil, diese Attribute sind bei der Verwertung der Menschenmassen äußerst hinderlich und deshalb schon zu verneinen. Wer eigene Werte mitbringt, ist schlechter zu verwerten. Mehr Profit in der Massen-Nutzmenschhaltung unserer Zeit ist nur dann zu realisieren, wenn man das zu bewirtschaftende Gut „Mensch“ maximal vereinheitlicht.

Allein deshalb ist eine forcierte Migration (gemäß Migrationspakt) schon vonnöten und wünschenswert. Die natürliche Durchmischung der Nutzmenschen auf diesem Planeten, bei Aufrechterhaltung national-staatlicher Konzepte und Grenzen, würde einfach viel zu lange dauern. Solange können wir allerdings mit der Profitoptimierung und der Realisierung der eine Welt-Regierung nicht mehr warten. Da bestünde größte Gefahr eines Systemzusammenbruchs, bevor man die Herde völlig homogenisiert hat. Das wiederum könnte die Initiatoren und Profiteure der global angelegten Nutzmenschhaltung in arge Bedrängnis bringen. Da wird jeder systemtreue und bereits angepasste Mensch sofort verstehen, dass hier Eile geboten ist.

Keine Sau interessiert sich für den Migrationspakt

Um in Deutschland keine allzu großen Wellen zu schlagen, schließlich gibt es hier immer noch zu viele Nazis, wird hierzulande eher spärlich bis gar nicht über den UN-Migrationspakt berichtet. Für den Deutschen ist es auch besser, dass alles nicht zu wissen. Sonst würde ihm vermutlich die Galle hochkommen oder er sich womöglich gar noch Jesus anschließen. Aus dem Grunde wird dieses Abkommen, weil es angeblich die ganzen Verpflichtungen nur unverbindlich regelt, auch am Parlament vorbei unterzeichnet und langsam aber sicher außerhalb hiesiger Rechtsnormen in so eine Art Gewohnheitsrecht überführt, an dem man dann auf lange Sicht, oh Wunder, nicht vorbeikommen kann.

Natürlich gibt es in Deutschland noch ein wenig Placebo-Kritik und damit alles chic aussieht, kommt die auch aus der werte-konservativen Ecke der CDU. Video: Migrationspakt: WerteUnion gegen Unterzeichnung Deutschlands … [Das Letzte]. Wir haben gelernt, die schöne neue Welt wird eigentlich nur von den Nazis dieser Welt blockiert. Allen voran die USA, die darin kein nationales Interesse erblicken können. Dann steigt ein Land nach dem anderen aus, wo jetzt die Nazis regieren. Beispielsweise Ungarn, Österreich, Tschechien, Kroatien, Polen und viele mehr. Auch in Australien regieren ja bekanntermaßen die Nazis, sonst würden sie sich ja aus diesem fortschrittlichen Friedenswerk der UN nicht einfach so verabschieden bzw. es ablehnen. Das bedeutet aber nicht, dass Australien nicht gewillt ist einen elementaren Beitrag zum Thema Migration zu leisten.

Und Australien wird sich doch am Migrationspakt beteiligen

Wir haben gesicherte Erkenntnisse, von völlig unzuverlässigen Greisen, wonach Australien zwar den Migrationspakt nicht unterzeichnen wird, aber dennoch seinen Beitrag dazu leisten will. Kurzum, sie sehen sich in der Lage, alle dort bislang gestrandeten Flüchtlinge, die meist auf australischen Inseln zur weiteren Verwertung vorgehalten werden, allen Unterzeichnerstaaten unentgeltlich zu überlassen. Es ist sogar ein Lieferservice im Gespräch, sodass Nazi-Aussi-Land seine Refugee-Zischenlagerkapazitäten diesbezüglich wieder bereinigen kann.

Das muss man diesem Land einfach hoch anrechnen. Gerade wo doch in der nördlichen Hemissphäre, folgt man dem Migrationspakt, ein deutlicher Flüchtlingsmangel herrscht. So kann Australien den anderen Nationen dennoch helfen, die vereinbarten, unverbindlichen Verpflichtungen auch tatsächlich zu erreichen. Nicht jedes Land würde seine Flüchtlinge so leicht hergeben wie Australien. Respekt! Denken wir nur mal an die ehemalige DDR. Die hat damals noch richtig Kohle für die An- und Auslieferung derselben verlangt. Das war noch echter Kuhhandel und nicht so ein abgehalfterter Menschenhandel, wie erst kürzlich mit der Türkei. Wie sagte schon der EU-Maddin, der SPD-DorfSchulz von Würselen: „wertvoller als Gold!“ … und jetzt sogar noch geschenkt? Also wer da nicht zugreift ist entweder ein Nazi oder ein ausgewiesener Feind der Eine-Welt-Regierng, die doch letztlich nur unser aller Bestes will … solange der Profit stimmt.