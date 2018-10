Tag der offenen Deutschen Einheitsmoschee

Deutsch Absurdistan: Die immer wieder angemahnte „Integration“ kann nur gelingen, wenn sich „die Deutschen“ nicht so hartleibig zeigen und ihre ätzenden, eingefahrenen Gewohnheiten endlich mal zugunsten von mehr Vielfalt in den Hintergrund rücken. Wie bedrückend muss es für Muslime sein, wenn sie (noch) mehrheitlich von „Ungläubigen“ umgeben sind. Respekt und Achtung, ihnen, ihrer Religion und ihren Traditionen gegenüber, erfordert erheblich größere Anstrengungen, als sie bislang in „DeutSchand“ zu verzeichnen waren.

Die elende Gleichgültigkeit bis Ablehnung der schon länger hier lebenden Ignoranten ist einfach unerträglich. Vor allem aber die mangelnde Beachtung des immerhin schon seit 1997 existierenden „Tag der offenen Moschee“. Der wird traditionell am 3. Oktober begangen, an dem die Deutschen endlich mal lernen sollten, ihren elenden Nationalismus nebst unangebrachtem Patriotismus zu bändigen. Sie sollten sich halt vermehrt der friedlichsten Religion dieser Welt zuwenden. Einer Religion, die es aus sich selbst heraus verstanden hat, aus der Vielfalt die ultimative Einfalt zu kreieren. Exakt das wird Deutschland erheblich bunter machen. Zumindest, soweit es nach den Gestalten geht, die vor lauter Selbstverachtung kaum mehr geradeaus gehen können.

Da ist so ein Nationalfeiertag, wie der 3. Oktober, als „Tag der Deutschen Einheit“ natürlich völlig respektlos, abweisend, ausgrenzend und total unangebracht gegenüber den Siedlern, Neubürgern, Flüchtlingen, Schutzsuchenden, Asylanten und der Ersatzbevölkerung jeder Couleur. So ein Ereignis kann man einfach nicht solo und unkommentiert im öffentlichen Raum stehen lassen. Bereits im Jahr 1990, als man besagten „Tag der Einheit“ festlegte, hätte man erahnen müssen, dass der später einmal total mit dem „Tag der offenen Moschee“ kollidieren würde. Damit hat sich also der gesamte Staat bereits an denen versündigt, die noch gar nicht so lange hier leben. Nicht zu vergessen der Affront gegen die, die damals nicht einmal die Idee daran hatten hier leben zu wollen. Wie unmenschlich ist das denn?

Tag der offenen und vielfältigen Deutschen Einheitsmoschee

Natürlich kann das jederzeit geheilt werden. Die angestrebte Symbiose, dieser an sich additiven Feiertage, sollte so ein „Tag der Deutschen Einheitsmoschee“ sein. Allerdings melden sich da noch mehr Gruppen zu Wort, die sich vermutlich auch in der Konstellation noch ausgegrenzt fühlen. Migrantenverbände fordern „Tag der deutschen Vielfalt“ … [Welt]. Ja, das ist für jeden gutwilligen Menschen leicht nachvollziehbar. Jede planetare Kultur, die in Deutschland nicht ihre originäre Würdigung erfährt, muss sofort als bedroht eingestuft werden. Außer der deutschen Kultur, die es ja gar nicht gibt. Sämtliche Schreihälse, unter denen die schon länger hier leben, die dennoch auf eine eigene Kultur bestehen, sind erbärmliche Nazis. Deshalb wäre es geschickter, rein deutsche Feiertage, unter den Gesichtspunkten einer vernünftigen Integration der Restdeutschen in eine neu entstehende Multikultur, gleich konsequent zu verbieten.

Zu viele Feiertage hemmen die Produktivität und somit die Volksausbeute. Das ist der Grund, warum man nicht beliebig viele Feiertage schaffen kann. Infolgedessen ist eine Kombination von Feiertagen, oder die Streichung der deutschen Feiertage eine probate Lösung. Und wenn, dann sollen die sich ja auch an den Mehrheiten orientieren. Nach dem Tag der Deutschen Einheit sollte man vielleicht auch Ostern und Weihnachten unter diesen Gesichtspunkten schon mal ins Auge fassen. Die kann wieder erheblich produktiver und profitabler gestalten. Da ist noch Potential. Zumindest an den überholten Sinngehalten müsste man schon mal rütteln. Die Kombi aus Weihnachts- und Sensenmann wäre so eine Möglichkeit.

Dominanz der Einfalt in Vielfalt

Als berechtigt dominant und hervorstechend findet sich bei den neuen Kulturen der Islam, der durchaus das Potential dazu hat, Staat und (Kirche) Religion auf lange Sicht wieder zu vereinen. Die Reformationsfreude des Islam kennt dabei eigentlich gar keine Grenzen, zumindest nicht in Deutschland. Denn hier kann selbst eine Imamin (eine Frau), die eine eigene liberale Moschee gründet, auf Lebenszeit unter Polizeischutz wirken, während ihre Glaubensbrüder der Schwester freiheitliche Todesdrohungen durchstechen: Die Kopfhinhalterin … [Zeit]. Naja, als Frau hätte sie sich natürlich den Brüdern sofort zu unterwerfen, weil die Gleichheit in Freiheit, Frieden und Vielfalt so nicht funktionieren kann, soweit die Frau nicht ordnungsgemäß kuscht. Aber das kann die Frau ja „gemeinhin“ noch lernen. Eine sehr wichtige Integrationsaufgabe übrigens auch für die bereits länger hier lebenden Frauen.

Das alles, um wie seit jeher, die Ungläubigen für die allgemeine Wohlfahrt der Herrschaft in die Knie zu zwingen. Das wird jeder sofort verstehen. Immerhin hat diese Religionsgemeinschaft gegenüber dem Christentum noch ganze 600 Jahre Geschichte aufzuarbeiten. Das hat seinen Preis und warum sollte der Vorgang weniger blutig und steinig ausfallen als der des verschwindenden Christentums? Wenn sich das nur ansatzweise so vollzieht, wie bei der römisch-alkoholischen Kirche, werden wir gemeinschaftlich noch den ein oder anderen „Abstecher“ ins Mittelalter miterleben. Aber daraus können völlig gestärkt und vom siechenden Christentum befreit, hervorzugehen. Der Vatikan selbst unterstützt diese Pläne ebenfalls. Das liegt wohl daran, dass auch der letzte Papst erkannt hat, dass sie alle demselben Gott dienen. Dem, der gerne mal Blut und Gewalt gutheißt, wenn es sich gegen die „richtigen Falschen“ richtet.

Willst Du nicht mein Bruder sein, schlag ich Dir den Schädel ein …

Das ist besonders deshalb so wichtig, weil sich allein schon die einzelnen muslimischen Glaubensrichtungen oftmals spinnefeind gegenüberstehen. Spätestens wenn die Ungläubigen erst einmal aus dem Weg geräumt sind, dürfte die große Säuberung unter den „alleinig Gläubigen“ an Fahrt aufnehmen. So kann der alleinseligmachende Glaube an den „einen Gott“ das Blutvergießen unter den Brüdern vielleicht einmal beenden. Da besteht die Möglichkeit, dass der „Tag der offenen und einfältigen Deutschen Einheitsmoschee“, in ein paar Jahrzehnten, einen wundervollen Schlusspunkt in dieser Entwicklung bilden möchte. Darauf darf Deutschland sich freuen. Quasi so eine Art „Westfälischer Frieden der Kulturen“ mit Ausgangspunkt Deutschland, wenn Staat und Kirche endlich wieder unter einem einzigen Regime in Vielfalt vereinheitlicht sind. Die Zeit, in der die Soldaten dieses vielfältigen Einheitsstaates darauf achten, dass die Gläubigen auch pünktlich dem Ruf der Muezzine folgen.

Wenn also alle Menschen dieser Welt ihre legitimen Interessen hier in Deutschland einfordern, dann ist das kein Grund für etwaige Respektlosigkeiten … [Deutschlandfunk]. Ganz im Gegenteil. Die schon länger hier Lebenden müssen es als Chance begreifen, sich bei der überlebenden Mehrheit integrieren zu dürfen. Exakt aus dem Grunde muss die Bedeutungslage des 3. Oktober signifikant erweitert und verbesert werden. Wahrscheinlich wäre die beste Lösung, man würde aus diesem Feiertag gleich so eine Art allgemeinverbindlichen „Welt-Genesungstag“ gestalten. Ein Feiertag, an dem alle Welt in Deutschland, einer Pilgerfahrt nach Mekka gleich, die überlebenden „Gläubiger“ der noch immer andauernden Herrschaft des Mammon feiert. Nur so, oder ähnlich, kann sich Deutschland, nach seinen endlosen Fehltritten in der Geschichte, der Welt würdig erweisen.