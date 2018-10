Söder wird Verantwortung für Wahldebakel ablehnen

MucMuc: Die Spatzen fallen vor lauter Gekreische in München schon fast ohnmächtig von den Dächern, aber so richtig wahrhaben will das heraufziehende Debakel niemand. Noch immer gibt es die stille Hoffnung, dass doch bitte die Grünen vielleicht die von den Medien hochgelobten CSU-Wähler auffangen, die sich eine unbegrenzte Zuwanderung nach Deutschland wünschen. Immerhin war es doch der Seehofer, der auf Bundesebene so ungastlich und abweisend zu den vielen Menschen war, die nach Deutschland drängen, um hier ihr ultimatives Glück zu finden und uns alle zu bereichern.

Also vorausgesetzt, man kann den Medien in diesem Punkt glauben schenken, müssten die Grünen bei den Landtagswahlen in Bayern bald auf die 20 Prozent zustürmen. Also gut, an den Stammtischen, das hat aber ja rein gar nichts zu bedeuten, weil es anders als die Wahrheit aus der Presse, lediglich Geschwätz ist, vernimmt man ganz etwas anderes. Die Schwätzer wollen die CSU jetzt abwählen, weil der Seehofer immer wieder als Muttis Bettvorleger in Berlin endet und eben nicht das durchzieht, was er jüngst zur vorsätzlichen Täuschung der CSU-Wähler versprochen hatte. Das wäre nämlich exakt der harte Umgang mit den Zuzüglern, den auch viele andere Länder praktizieren.

Sicher doch, die Leute an den Stammtischen schwätzen nur blöd daher. Die wissen schon sehr genau, dass sie deshalb die CSU nicht abwählen dürfen, weil sie ja sonst Nazis sind … zumindest wenn sie die AfD wählen. Aber genau die will doch das machen, was der Voll-Horst andauernd verspricht. Da beginnt nun der Spagat für den Normal-Bayern. Soll er die Grünen wählen, um wieder offene Grenzen a la Merkel zu bekommen oder eher die AfD, um genau das zu verhindern?

Söder hebt ab, Landung ungewiss

Zukunft heißt Technologie. Bayern ist Marktführer: wir investieren in Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz, Hyperloop und Raumfahrt und entwickeln sogar Quantencomputer. pic.twitter.com/v3GpSi7YP5 — Markus Söder (@Markus_Soeder) 2. Oktober 2018

Darauf hat auch der Söder Markus derzeit keine taugliche Antwort. Er ist gerade mit seinem neuen Raumfahrtprogramm beschäftigt. Das kann man seinem Gezwitscher entnehmen. Im Moment streiten sich die Fachleute, ob er bald starten wird oder ob er bereits völlig abgehoben ist. Seine Ambitionen, sich das Unheil lieber von oben anzusehen, kann man durchaus nachvollziehen. Helfen wird ihm der Überblick aus dem All garantiert nichts, außer vielleicht bei der Aufnahme des Schadens am Wahltag. Egal wie er zappelt, die Bayern lassen sich weder von einem „spacigen“ noch von einem „spastischen“ Söder beeindrucken.

Seehofer als Rücktrittsvorsitzender

Aufgrund der Einleitung dürfte die Schuldfrage am Wahldebakel des 14. Oktober 2018 bereits hinreichend geklärt sein. Nur aus diesem Grund hat Horst Seehofer den Vorsitz der CSU bei seinem Wechsel nach Berlin noch nicht abgegeben. Er ist auch alt genug für einen sofortigen Rücktritt vom Parteivorsitz, sogar noch am Wahltag. Ihm verbleibt die Möglichkeit in Berlin noch ein wenig im Ministerrang mit Mutti zu turteln, bis auch die in „Space“ geht und ihr eigenes Raumfahrtprogramm startet. Vielleicht kann man beide als „Horstela Merkhofer“ in den unendlichen Weiten verschwinden lassen, dann sind sie endlich beide weg.

Der Söder Markus ist einfach noch viel zu jung und unverbraucht, um ihn jetzt so nutzlos auf die politische Schlachtbank zu schicken. Dem muss erst mal ein richtiger Gamsbart wachsen. Und weil der noch alle Narrenfreiheit geniest, darf er auch nach der Wahl den bayerischen Landesvater mimen. Selbst wenn er die Regierung mit nur noch 30 CSU Prozenten anführen kann. Seine Tage werden in der kommenden Legislaturperiode gezählt. Koaliert er mit den Grünen ist sein Ende etwas näher. Macht er es mit der AfD, könnte er etwas länger überleben und vielleicht ein paar rechte Wähler der CSU zurückerobern.