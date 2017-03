Seehofer, spiel nicht mit Russen-Schmuddelkindern

Hirn-Krank: Das SpeiGel gibt sich heute zutiefst besorgt, dass durch die Kontakte des Bayern-Königs Horst Seehofer mit dem grausigen Diktator Waldimir Putin, der falsche Eindruck einer Entspannung zwischen Deutschland und Russland entstehen könnte. So etwas kann keinesfalls im Sinne der laufenden Sanktionen, Eskalationen und anhaltenden Ächtung dieses Schurkenstaates sein. Das FeindBILD wackelt und die Hetz-Früchte der hiesigen Leid-Medien laufen Gefahr nicht mehr ernst genommen zu werden.

Infolgedessen muss jeder Kontakt zum aussätzigen Russland als Bedrohung und feindlich motiviert dargestellt werden. Zur Vertiefung der gewollten Stoßrichtung kramt man sogleich noch älteren Dreck aus der Ecke. Alles getreu dem Motto, wenn man nur genug davon wirft, dann wird garantiert irgendetwas hängen bleiben. CDU-Kritik an Seehofers Russlandbesuch ♦︎ Putins Helfer … [SpeiGel auf Linie]. Da natürlich der SPIEGEL schon seit Schneewittchen “Nichts” als die Wahrheit sagt, ist jetzt klar, dass Horst Seehofer ein Helfer Putins ist. Korrekt zu Ende gedacht ist er damit gleichsam schon mal ein Feind Deutschlands. Hat etwa der Brüllaffe Martin Schulz den Artikel, aus wahlkampftaktischen Gründen in Auftrag gegeben? Wahrscheinlich wollte er damit nur von seinem Parteigenossen und Agenda 2010 Proleten, den Gas-Atze ablenken, der seit Jahren beim Despoten Putin auf dem Schoß sitzt.

In jedem Fall kann die Augsteiner-Lausbuben-Postille seit einiger Zeit locker mit der HETZ am Sonntag mithalten. Ergänzend wird dem Königreich Bayern eine eigene Außenpolitik unterstellt, die bei der vermeintlichen Schwesterpartei (vermutlich die AfD) Sorgen auslöst, dass da etwas schiefgehen könnte. Die Furcht vor einer Annäherung muss enorm sein. Wie es aussieht, kann es derzeit wohl gar nichts grausameres geben. Alles was die Feindschaft mit Russland in Frage stellt muss radikal ausgemerzt werden.

Den Dreck-Fluss in Bewegung halten

Um den Dreck-Fluss nicht abreißen zu lassen, ist es besonders wichtig zu erwähnen, dass exakt am geplanten Besuchstag (16. März 2017) vor drei Jahren, das Referendum zur Sezession der Krim von der Ukraine abgehalten wurde. Was sich dieser pietätlose Seehofer dabei nur gedacht hat? Da Seehofer nach impliziter Einschätzung des Spiegel absolut nicht Herr seiner Sinne ist (quasi unzurechnungsfähig), liegt die nächste Schlussfolgerung bereits auf der Hand. Der arme Seehofer könnte in Russland missbraucht werden … für Propagandazwecke. Ob dem “Schmiergel” mal in den Sinn gekommen ist, dass es selbst den Horst Seehofer gerade dafür missbraucht?

Immerhin soll sich der nicht mehr ganz zurechnungsfähige Seehofer sogar schon mehrfach für Lockerungen der Sanktionen gegenüber Russland ausgesprochen haben. Was für ein Sakrileg? Was sich dieser “Merkel-Dolchstößler” da nur herausnimmt? Zur medialen Zementierung der querulanten CSU-Praktiken verweist der Artikel ergänzend auf den früheren CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber, der dem Grobian Putin gerade erst im Februar 2016 die Hand schüttelte. Spätestens damit ist klar, dass die gesamte CSU ab sofort ein Fall für den Verfassungsschutz ist. Dazu weisen wir gerne auch noch auf das schräge Seehofer-Verhätltnis zur SPD-Pussy Gabriel hin. Da kann es aus Unionssicht auch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Ein Verbotsverfahren ist nunmehr ernsthaft zu erwägen. Denn wer mit Schmuddelkindern spielt, egal ob russisch oder von der SPD, der passt definitiv nicht in Muttis edlen Rennstall der obersten Sauber-Liga.