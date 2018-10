Wie demokratisch ist eine undemokratische BRD

BRDigung: Manchmal sind es einfach nur die kleinen und subtilen Signale, die uns verraten wie vorprogrammiert die ach so unabhängigen Beobachter, Journalisten und Analytiker in dieser Bananenrepublik zu Werke gehen. Wäre es am Ende nicht einfach nur so stumpf, strunzdumm und peinlich, möchte man in Versuchung geraten, herzhaft darüber zu loszulachen. Bedauerlicherweise will dieser Staat mit seiner bis zur Posse degenerierten Demokratievorführung auch noch ernstgenommen werden. Genau das wiederum lässt einem das Lachen bereits an der Hals-Hirn-Schranke verrecken.

Egal wo man hinsieht, wann immer es um die aktuellen Wahlumfragen geht, findet man eine Partei seltsamerweise immer am unteren Rand oder rechten Rand dieser imaginären Auswertungslisten. Dabei gehörte sie bereits alphabetisch nach oben. Selbst wenn sich die Autoren/Juroren dazu entschieden die Liste nur nach prognostizierten Prozentzahlen zu sortieren, wäre diese Partei eigentlich auch am oberen Rand der Liste zu finden. Aber nein, sie erscheint gerade mal vor „Sonstige“. Was wäre es für ein psychologisches Signal, würde man beispielsweise die SPD, sowohl alphabetisch als auch ergebnisorientiert, korrekt auf einen der hinteren Listenplätze in der Darstellung verbannen? Die tatsächlichen Umstände reichten dafür als reale Begründung locker aus. Hier mal eine Kostprobe. Die Hervorhebung besagter Partei, durch die leicht violette Markierung, ist von der Redaktion gesetzt, um das Dilemma schneller zu orten:

Das Beweismaterial

Das zuvor gezeigte Bildschirmfoto fand sich an dieser Stelle: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre … … [Wahlrecht]. Da muss (vermutlich nicht mehr lange) die Frage erlaubt sein, ob diese Darstellung bewusst so gewählt ist, wovon man peinlicherweise wohl ausgehen darf. Es wäre höchst unwahrscheinlich, dass diese Tabelle völlig gedankenlos und unachtsam in der Machart entsteht. Und wenn das mit Bedacht gemacht wird, ist die nächste Frage, was man mit dieser verzerrenden Darstellung bewirken möchte. Bei Voodoo-Ritualen liegt das schneller auf der Hand. In einer Demokratie, wie wir sie hier angeblich feiern, muss das etwas verdecktes sein. Denn so eine Liste derart offen undemokratisch und diskriminierend zu präsentieren, macht gar keinen guten Eindruck, wenngleich es dem postulieren Zeitgeist entspricht.

Was möchte man dem Betrachter vermitteln?

Aber allem Anschein nach möchte man doch den Betrachtern suggerieren, dass die besagte Partei irgendwie abgeschlagen in der Nähe der „Sonstigen“ zu finden ist. Man muss nicht einmal ein Fan dieser Partei sein, um zu bemerken, dass diese Darstellung sehr tendenziös, ausgrenzend und nach den (noch) geltenden Standards durchaus diskriminierend ist. Interessanterweise finden sich vergleichbare Darstellungen auch bei anderen Medien. Hier zum Beispiel: Sonntagsfrage … SpeiGel auf Linie. Selbst hier ist der untere Rand für die zweitstärkste Partei reserviert. Seltsam, nicht wahr? Davon ließen sich sicher noch mehr Beispiele finden. Ob es da einen besonders demokratische Kodex oder Konsens zur Ausgrenzung demokratischer Parteien bei den Medien gibt, der diese Darstellungsform vorschreibt? Oder ist das der reinen Pressefreiheit geschuldet?

Korrekte Vorgehensweisen gegen vermeintlich unkorrekte Parteien

Nun, da unterstellt man dem politischen Gegner einfach mal, dass er zu weit rechts und sehr undemokratisch ist. Schon darf man völlig selbstermächtigt mit undemokratischen Mitteln darauf reagieren. Wenn Demokratie so funktioniert, dann haben wir tatsächlich schon wieder 1933er Verhältnisse. Diesmal allerdings mit umgekehrten Vorzeichen, aber dann muss es auch gut sein. Wenn der aufziehende Faschismus ein Anti davor bekommt, ist alles gut. Da lediglich der politische Gegner unfair ist, müssen wir uns weiter gar keine Gedanken machen. Der weitere Zulauf zu besagter Partei belegt ja auch, dass man mit allen Mitteln gegenhalten muss. Aus Billigkeitsgründen darf man in einem solchen Fall auf demokratische und faire Grundsätze verzichten. Die sind nur für Leute anzuwenden die man gut leiden kann.

Schließlich gibt es keinen Rechtsanspruch für Parteien in einer freien Medienlandschaft gleichbehandelt zu werden. Ob dieses Verständnis tatsächlich so von den Menschen geteilt wird, oder ob es lediglich ein Stück psychologischer und propagandistischer Kriegführung gegen eine unliebsame Partei ist, muss wohl der Betrachter/Wähler am Ende für sich ganz allein entscheiden, aber bemerkenswert ist dieser Vorgang allemal, wenn man so direkt durchspüren kann, wie sehr sich die „Vierte Gewalt“ an dieser Stelle einbringt. Nur gut, dass diese Lappalie sonst niemandem auffällt.