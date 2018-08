Umdeutungsmonopol der Medien am „Fall“-Beispiel der CSU

Muc Muc: Das ist schon recht starker Tobak, so wie man den in Bayern liebt. Aber wer will sich in Zeiten der universellen Täuschung an so etwas schon noch stören? Solange die Masse wie geplant funktioniert, oder man ihr zumindest vermitteln kann, dass sie noch erwartungsgemäß funktioniert, ist der Sklaventreiberstaat nicht in Gefahr. Genau diese beruhigenden Umstände kann man derweil in den Medien quasi täglich mitlesen. Wir verdeutlichen das Phänomen heute anhand der CSU, die anders als andere Parteien, nur in einem einzigen politischen Biotop (in Bayern) vorkommt.

Ausdeutungsgegenstand sind die herben Verluste in der Wählergunst, die der CSU seit geraumer Zeit schwer zu schaffen machen. Zu Verdeutlichen ist dies anhand der Meinung, die der Mainstream dazu verbreitet. Die steht im krassen Gegensatz zu einer leisen Mehrheitsmeinung, die diese rasante Verbreitung nicht erfahren kann, dafür aber allerorten an der Basis ziemlich gegenwärtig ist. Kurzum, die Medien behaupten stumpf, dass es der fiese Umgang und Umgangston bezüglich der Flüchtlinge, Migranten und Siedler ist, der die CSU in der Wählergunst so sehr abstürzen ließ. Hier so ein Beispiel dafür: Nur noch 38 Prozent – CSU verliert in Bayern weiter Wähler … [Handelsblatt].

Bier oder Sonnenbrille, was behindert den Bayern

Das sieht der Bayer, selbst wenn er noch stocknüchtern übers bereits gefüllte Mass ins eigen Land hineinschaut, beträchtlich anders. Der gemeine Bayer, der vor lauter Entsetzen inzwischen kein Sprachrohr mehr hat, ist stinkensauer auf die CSU und den Vollhorst. Exakt, weil der samt Partei zum x-ten Male in Berlin schlicht umgefallen ist. Wie in einer elenden Dauerwiederholungsschleife … das erinnert beträchtlich an „Dinner for One“ … verenden CSU nebst Vollhorst turnusmäßig als Bettvorleger der CDU-Merkel. Eben gerade weil „NICHTS“, außer ein wenig Placebo passiert ist.

Was wurde denn erreicht? Bayern darf an seinen Grenzen etwas extra und schärfer kontrollieren, das aber auch nur sehr begrenzt. Und die sogenannten KZ’s (Kompetenz-Zentren), liebevoll auch Anker-Buden genannt (ganz ohne Mittelmeerzugang), sollten noch ein wenig Sand in die Augen der Bayern streunen. Das gelang irgendwie nicht, da der Bayer schon so unter Tränen steht, dass der Sand da nicht haften will. Damit der ganze Budenzauber nach etwas aussieht, haben die Medien fleißig geholfen das knallhart erreichte „Nichts“ ordentlich aufzubauschen. Sicher nicht ganz ohne Hintersinn, um im Anschluss dann die absehbaren Verluste in der Wählergunst auch zielstrebig zuordnen zu können.

Hoch lebe das Umdeutungsmonopol

Das Ende vom Leid sind tränenverquollene Augen bei den Bayern, die dann auf dem Wahlzettel, halbblind, einfach oben ankreuzen und da steht alphabetisch das A (wie AfD) zumeist vor dem C (wie CSU). So ein Pech aber auch. Außer mit Enttäuschung, hat das kaum etwas mit der CSU zu tun. Und so leben wir seither in zwei gänzlich unterschiedlichen Wahrnehmungswelten. Die Medien erklären der Welt und der CSU ohne Unterlass, dass es an ihrer elenden siedler-, migranten- und fachkräftefeindlichen Politik liegt, dass sie gerade so total am A®sch ist und kein Bayer sie jemals mehr wählen wollte.

Derweil köchelt der Bayer weiter allein und ohne Stimme vor sich hin, weil eben genau „NICHTS“ in der Sache passiert ist. Dieser Schwindel ist ihm nicht entgangen und aufgeklärt werden möchte das bitte keinesfalls. Da besteht die „Vierte Gewalt“ schon auf ihr verbrieftes Umdeutungsmonopol. In der Hoffnung, dass der wirklich besoffene Bayer das irgendwann auch noch glaubt. Es macht sich medial noch sehr viel besser wenn da jetzt noch einige gutmenschlich angehauchte Bayern daherkommen, die zu diesem Themenkomplex ebenfalls gegen die CSU aufstehen (#ausgehetzt) und deren vermeintlich feindliche Flüchtlingspolitik auf dem Marienplatz zementieren.

Das passt absolut ins BILD und darüber muss man ohne Unterlass berichten. Wen interessieren da noch die restlichen 13 Millionen stimmlosen Bayern? Die Demonstrationen gegen CDU und Merkel-Regime bleiben irgendwie auch unterm Weg, obgleich diese Partei, mit der Hells Angela an der Spitze nicht minder zu schmähen wäre. Dessen ungeachtet, ist die gesamte Debatte um das Frischfleisch aus Nahost und Afrika längst total aus dem Ruder gelaufen. Das hat mit Hilfe auch nicht mehr sonderlich viel zu tun.

Die wirklich Hilfsbedürftigen schaffen es ja nicht einmal bis ans Mittelmeer, um dort dann kostenpflichtig gegen Schlepper-Entgelt ersaufen zu können. Aber wen interessiert das schon. Diese Mehrheit ist genauso schweigend wie die der Bayern und kann hier medial nicht ausgeschlachtet werden.. So werden die Medien der gesamten Bananenrepublik bis zur Wahl, mit ihrem verbrieften Umdeutungsmonopol, stets nur die eine Ursache für den Verfall der CSU unterjubeln. Wen interessiert das schon?