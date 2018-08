Umgang mit Flüchtlingen – EU Selbstmord-Strategie

EUbsurdistan: Inzwischen hat es sich ja mehr als ausreichend herumgesprochen, dass nicht die Flüchtlinge das Problem in Europa sind. Es sind die elenden Rechtspopulisten, die der Mehrheit der nachweislich überwiegenden Wirtschaftsflüchtlinge einfach die Butter auf dem EU-Sozialbrot nicht gönnen. Schließlich haben alleine aus Afrika noch mehre Hundert-Millionen der reichsten unter den Armen, einen Anspruch darauf, überprüfen zu lassen, ob sie nicht doch irgendwie in das europäische Sozialsystem passen. Wer wollte es diesen Menschen verdenken?

Nicht umsonst ist die UN seit Jahrzehnten hoch besorgt, dass der EU auf lange Sicht das „Menschenmaterial“ ausgehen könnte. Das wäre äußerst kontraproduktiv bei der optimierten Verwertung der europäischen Landstriche, die sich gerade selbst entvölkern. Dazu verweist die UN allzu gerne auf die sogenannte Bestandserhaltungsmigration. Schade, das die Rechtspopulisten ihr eigenes Aussterben nicht wahrhaben wollen und auch nicht forcieren. Der Europäer braucht spätestens seit der EU keine Selbstbestimmung mehr, das kann die EU viel besser für ihn erledigen. Man lässt allerdings einigen Regionen noch ein Placebo von Selbstbestimmung, damit den Menschen dort nicht gleich der Kragen platzt.

Leider ändert das nichts an der sogenannten Flüchtlingsproblematik, die man inzwischen durchaus als gesteuerte Flutung betrachten kann. Die Anwerbe-Maßnahmen, besonders in Afrika, laufen scheinbar immer noch auf Hochtouren. Selbst Angela Merkel sprach sich an dieser Stelle dafür aus, die hochqualifizierten aus Afrika doch besser hierher zu holen. Das garantiert auf Dauer das Armutsgefälle Richtung Afrika. So wird mit der gewollten Abwanderung der Fachkräfte von dort sogleich der Nachstrom der weniger qualifizierten sichergestellt. So der Plan, den allerdings keiner offiziell bestätigen mag. Aber gut, die zu beobachtenden Tatsachen sprechen ja für sich. Außer man deutet die noch menschlicher und korrekter aus, wie es der Spiegel zu tun pflegt.

Europas Selbstmord-Strategie

Insoweit weiß der Spiegel natürlich recht genau worüber er schreibt. Logischerweise wird dort sogleich die Schließung der Grenzen als schlimmste „Selbstmord-Strategie“ vermarktet. Schließlich unterbindet dieses bösartige Verhalten den Zustrom des angeblich so dringend benötigten Menschenmaterials. Darüber hinaus wird das alles dann gern als illegal und unmenschlich bezeichnet. Hier kippt der Autor des Spiegel die gesamte gutmenschliche Logik über die Spiegel-Leser aus: Umgang mit Flüchtlingen Europas Selbstmord-Strategie … [SpeiGel auf Linie]. Im Umkehrschluss darf man sicher ergänzen, dass ausschließlich die vollständige Öffnung aller EU-Grenzen diese menschlich-moralischen Mängel wieder heilen kann. Wer wollte da, wenn es um Menschenleben geht, noch mit Recht und Gesetz argumentieren. Angela Merkel hat nun im Jahre 2015 plebiszitär vorgemacht wie das richtig geht.

Recht und Gesetz sollten nur noch angewendet werden, wenn es darum geht die „Renitenten“, die, die schon länger hier leben und sich den gutmenschlichen Einsichten bis aufs Messer verweigern, zur Räson zu bringen. Das die korrekt ihre Knöllchen zahlen und sich auch sonst weiter gastfreundlich gebärden, notfalls eben auch mit Polizeigewalt eingefordert. Dass da Hunderttausende rechtswidrig (aber humanitär korrekt) die Grenzen der EU einrennen, ist im Sinne der zuvor bereits erwähnten UN-Strategie zur Ersatz- und Neubesiedlung hiesiger Regionen durchaus hinzunehmen. Da kann man nicht auf uneinsichtige Rechtspopulisten Rücksicht nehmen, bis die endlich ausgestorben sind.

Noch mehr Selbstmord-Strategie

Insoweit ist der Spiegel-Leser mit den frisch verabreichten Scheuklappen sehr gut beraten. So muss er sich mit weiterem Elend und vor allem mit Einzelfällen nicht weiter belasten. Wenn es beispielsweise vermehrt zu bürgerkriegsähnlichen Zustände in Frankreich oder Schweden kommt, ist das kein Grund zur Unruhe. Das ist mehr oder weniger das neue Feeling, auf dem Weg dahin, hier die Zustände zu implementieren, vor denen besagte Flüchtlinge hierher geflohen sind, die sie aber nicht missen möchten. Angeblich Krieg und Gewalt, aber den Frieden scheinen sie nicht zu schätzen, solange der Reichtum noch fehlt. Den Reichtum und das Sorglosleben werden sie allerdings genauso wenig erlangen, wie die Mehrheit der Leute, die schon länger hier leben. Jetzt können wir die nicht einfach zurückschicken. Nein, es ist unsere heilige Pflicht ihnen hier ein neues Heimatgefühl zusammenbauen … auch wenn es elend aussieht.

Recht auf Flucht für alle

Durch die Gesamtumstände sorgen sie aber dafür, dass die wenigen Gierschlünder, die auch hier leben, noch besser wegkommen. Das kann man jederzeit gut mit dem Recht auf Flucht begründen, sofern man sich das leisten kann. In diesem Sinne sollten wir schnell lernen „Flucht“ als wichtigen Wirtschaftsfaktor zu begreifen. Die steigenden Mieten und das gesamte Asyl-Business sind hervorragende Umsatzträger, sodass der Vermögenszuwachs bei den oberen fünf Prozent um so rasanter fortschreiten kann. Gottlob ist das ausgerechnet die Kaste, die sich, wenn es hier richtig brennt, eine Flucht nach Afrika leisten kann. Dort kann sie sich diese Elite dann von denen für ein kleines Geld bewachen lassen, die nicht genügend Kohle hatten um auch nach Europa zu flüchten. Schon haben wir wieder eine Win-Win Situation, während Europa sich um seinen Selbstmord kümmert.

Kurz und gut, man muss dem „Schlamp“ (Hans-Jügren), vom Spiegel aus Rom hinsichtlich der Selbstmord-Strategie klaglos beipflichten. Nur wird der europäische Selbstmord (oder auch das Recht auf Selbstgenozid) wohl doch etwas anders ausfallen, als er es in seinem Kommentar propagiert. Sicher wird er für seine aufrichtig, gutmenschliche Meinung fürstlich genug dotiert. Vermutlich indirekt, exakt von denen, die hier an dem Spektakel so gut verdienen und die wohl auch die meisten Aktien am Spiegel halten. Und wer weiß, womöglich haben die schon längst ihre Fluchtburg und Festung in Afrika (oder Südamerika) für einen Spottpreis erworben. Am Ergebnis wird sich also nichts ändern, lediglich bei Ursachen und Motivation könnten sich die Geister weiter entzweien. Zurück bleiben halt nur die Selbstgnozidler und deren Ersatz.