Merkel kritisiert Israels Besatzungspolitik

C’est la vie | Tel Aviv: Kanzlerin Merkel ist eine Freundin klarer Worte. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ganz im Gegenteil, so etwas muss man unbedingt fördern. Noch aus ihrer DDR-Jugend weiß sie nur zu genau wie sich Besatzung anfühlt. Noch besser weiß sie, wie man die Doktrin der Besatzer übernimmt und landesspezifisch fortentwickelt, bis eine andere Besatzungsmacht das Ruder übernimmt. Aber weise bis abwertende Sprüche findet sie offenbar zu jeder Besatzung. Besonders wenn sie der eigenen oder gerade frisch ausgewechselten Ideologie widersprechen.

An der Grenze zu den israelisch besetzten Gebieten Palästinas setzt Angela Merkel ein Zeichen gegen die aggressive Politik Israels. Aber was kann der Westen respektive Deutschland tun? Darauf hat die Kanzlerin keine überzeugende Antwort. Angela Merkel muss sich etwas herunterbeugen, um durch das große, schwarze Fernglas zu schauen, das auf einem Stativ befestigt ist. Auf der anderen Seite des Tals sind die Baracken der israelischen Besatzer zu sehen. Es ist ruhig heute, keine besonderen Vorkommnisse.

Stacheldraht, Soldaten, Kontrollpunkte. Was aussieht wie eine Grenze zu einem wenig wohlgesonnenen Nachbarstaat, ist in Wahrheit nicht mehr als eine Waffenstillstandslinie inmitten des pseudo- souveränen Staates Palästina. Die Bundeskanzlerin ist zu Besuch an der Grenze zum israelisch besetzten Palästina und lässt sich vom Leiter der UN-Beobachtermission erklären, wie die Menschen in der Grenzregion mit dieser Situation umgehen.

Immer schön die richtigen Platzhalter verwenden

Entsprechend hoch sind die Erwartungen der Gastgeber, als Merkel in Ramallah eintrifft. Aber auch Befürchtungen machen die Runde, weil die Kanzlerin Wochen zuvor Netanjahu empfing. Hat Merkel mit Israels Präsidenten womöglich irgendwelche Absprachen zulasten Palästinas getroffen? Als Merkel sich nach dem Treffen mit dem Präsidenten Abbas zum ersten Mal öffentlich äußert, fühlen sich viele Palästinenser in ihren Befürchtungen bestätigt. Merkels Bekenntnis zur „territorialen Integrität“ des Staates klingt halbherzig, die Teilung des Landes nennt sie lediglich „ungerecht“. Das Wort Besatzung geht ihr nicht über die Lippen.

Zwar legt Merkel am sogenannten Heldenplatz, wo den Opfern der vielen Kriege mit Israel gedacht wird, einen Kranz nieder. Aber auf die Lebenssituation derjenigen, die unter dem Krieg und den Folgen leiden, geht sie nicht ein: Flüchtlinge, die ihre Familien verloren haben und vertrieben wurden. Menschen, die in der Grenzregion in Armut leben und von den israelischen Soldaten schikaniert und bedroht werden.

Erst den Studierenden gelingt es, Merkel ein klares Statement zu entlocken. Höflich im Ton, aber hart in der Sache stellen sie die deutsche Regierungschefin zur Rede. Wie sie die Situation in den besetzten Gebieten einschätze, wird sie gefragt. „Ich habe mir vom Präsidenten berichten lassen, dass dort die humanitäre Situation sehr schlecht ist“, antwortet Merkel. Dass die Israelis immer mehr Grenzübergänge nach Palästina schließe, sei „kein gutes Signal“.

Merkel sagt „Besatzung“ – die Studenten applaudieren

Am Ende fällt das Wort, auf das alle gewartet haben. „Israel hat einen Teil des Landes besetzt“, sagt sie, und dann noch einmal: „Ich habe keine Sorge zu sagen, dass es eine Besatzung ist.“ Da applaudieren die jungen Palästinenser spontan. Das Engagement der Fragesteller habe sie sehr berührt, verrät Merkel später den mitreisenden Bundestagsabgeordneten.

Ein überzeugendes Rezept gegen Israels Besatzungspolitik aber präsentiert Merkel nicht. Da wirkt die Kanzlerin ziemlich ratlos. Man müsse versuchen zu verhindern, dass aus der Besatzung ein Dauerzustand werde, fordert sie, gibt aber gleichzeitig zu bedenken, „dass wir in den letzten zehn Jahren keinen Schritt vorangekommen sind“.

Wie erfolgreich Israel geopolitische Tatsachen geschaffen hat, zeigen Merkels Reaktionen auf die Forderungen der Palästinenser, EU und Nato beizutreten. Beim Nato-Gipfel in Bukarest wurde Palästina eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt – davon distanziert sich Merkel nun. „Ich sehe den schnellen Beitritt Palästinas zur Nato nicht“, sagt die Kanzlerin.

Für die EU-Ambitionen ihrer Gastgeber hingegen zeigt Merkel bei der Diskussion mit den Studierenden große Sympathie, verweist aber auf die internen Probleme der Union. Bevor weitere Mitglieder aufgenommen werden, müsse sich die EU überlegen, wie sie „arbeitsfähig“ bleibe, argumentiert sie.

Halt, halt, halt …

Hier ist jetzt etwas vollends durcheinander geraten. Immer diese üblen roten Linien. Da hat der Lehrling mal wieder alles verrissen was geht. Dabei hat die Presseagentur ein so wundervolles und pathetisches Blankett zum Thema Besatzung geliefert und nun so ein Schmach? Wie peinlich ist denn das? Der Spiegel hat das viel besser, effektvoller und vor allem mit dem richtigen Feind umgesetzt. Das kann man hier nachlesen. Georgien • Merkel kritisiert Putins Besatzungspolitik … [SpeiGel auf Linie]. Russland, Putin, Georgien wäre also unser Preis gewesen. Der Text ist eigentlich identisch, nur die Protagonisten sind hier logischerweise politisch korrekt eingepflegt, damit das mitteleuropäische Feindbild zutreffend gepflegt werden kann. Beim Spiegel wurde damit eben kein Lehrling befasst, daran erkennt man Qualitätsjournalismus.

Wir bitten diesbezüglich vielmals und aufrichtig um Entschuldigung. Wenngleich in Palästina heute aus Gründen der Besatzung sehr viel intensiver gestorben wird als in Georgien, ist das natürlich noch lange kein Grund die besten Freunde so übel in die Pfanne zu hauen. Ganz im Gegenteil, zum Schutz der palästinensischen Küste liefern wir lieber noch atomar bestückbare U-Boote, obgleich Israel ja gar nicht über sowas schreckliches verfügt. Vielleicht sollten wir in diesem Zusammenhang besser nicht von Besatzern, sondern von Beschützern reden. Kennen wir die Suizid-Tendenzen unter den Palästinensern nur zu gut. Da können die heil froh sein, dass die Israelis ihnen oftmals den unangenehmen Teil davon abnehmen. Aber mal ehrlich, der Besatzungstext, als Blankett, ist doch genial, nicht wahr? Bestimmt kann man den auch politisch korrekt noch gut auf die Krim anwenden.