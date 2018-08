Vom Taka-Tuka-Land zum Gender-Gaga-Land

Man möge diese Zeilen als ersten Ansatz zu einer neuen Art von Reiseberichten sehen. Jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Blick auf Stockholm für Sie neu sein wird. Man sieht vieles mehr, wenn man anders sieht als viele und selbst bestimmt, was für einen persönlich sehens-würdig ist.

Schweden gilt ja als der Vorzeigestaat für alle Gutmenschen. Was liegt also näher, als das Paradies der empathischsten Menschen der Welt mal wieder zu besuchen. Immerhin liegt mein erster Besuch fast vierzig Jahre zurück. Damals, so ist es in meiner Erinnerung verhaftet, war mir aufgefallen, wie „alt“ Malmö war. Keine Kriegszerstörungen und keine Bausünden, wie sie bei uns auffällig und eher die Regel als die Ausnahme waren. Malmö war so sauber, dass man ein schlechtes Gewissen bekam, wenn man ohne Pantoffeln durch die Stadt lief. Die Menschen blond, luftig gekleidet, adrett und das „Hej“ (der typische Schwedengruß) kam locker und glaubhaft rüber. Alles gut – bis auf die Preise. Wir legten als frische Eltern dann mal einen alkoholfreien Tag ein, um die knappe Reisekasse nicht gleich auf Grund zu fahren.

Zeitsprung: Jetzt Landung in Stockholm und gleich die Konfrontation mit der neuen Welt: Ohne Kreditkarte gibt es keine Fahrkarte. Bargeld ist in Schweden faktisch abgeschafft. Das Drei-Tage-Ticket gilt nicht ab Flughafen, sondern erst ab einer Haltestelle später. Für dieses Stück darf man 120 Kronen (11,55€) zusätzlich zahlen! Zwei Personen, einmal hin und zurück und schon sind 46,10€ weg. Diese Preisgestaltung ist aus dem Arsenal frühkapitalistischer Geldschneiderei! Schwarzfahren gelingt in Stockholm nicht. Überhaupt ist die Präsenz von „Auskunftspersonal“ auffallend.

Während im Berliner Nahverkehr eher niemand zu finden ist, der Fremden Auskünfte erteilen kann, ist in Stockholm reichlich Personal – aller Farben und Rassen – präsent. Der schwedische ÖPNV als Jobgarant für die Migranten, das hat was zukunftsweisendes. Wäre auch ein Modell für das Homeland Berlin. Alle U- und S-Bahnhöfe verrammeln und einen der zahlreichen – fast hätte ich Goldstücke geschrieben – Kooperationswilligen hinter Sicherheitsglas als Cerberus eingestellt, wäre ein Integrationsprojekt, das sich allein durch die Unmöglichkeit des Schwarzfahrens gegenrechnet. So einfach könnte Berlin mal mit gutem Beispiel vorangehen.

Stockholm ist in der Tat bunt und im Vergleich zur deutschen Hauptstadt sogar sauber. Gewundert haben uns die kitschigen Betonlöwen, die massenweise in der Innenstadt stehen. Nach der Befragung von Dr. Google wurden wir schlauer: Im April 2017 fuhr Rakhmat Akilow in die Fußgängerzone und dabei starben fünf Menschen und fünfzehn wurden verletzt, zum Teil schwer. Akilow hatte im Prozess zu seinem Motiv ausgesagt, er habe mit dem Anschlag erreichen wollen, dass Schweden seinen Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) beendet.

Wer also durch die Fußgängerzone Stockholms flaniert, fühlt sich (fast) wie in der Straße der Sphinx im Karnak-Tempel zu Luxor. Jedenfalls sind die Beton-Leus etwas schmucker als die Merkel-Legosteine rund um unsere Weihnachtsmärkte und weil wir gerade bei der architektonischen Gestaltung der Innenstädte in Zeiten dschihadistischer Fahrkünste sind: Im nahegelegenen Moderna Museet kann man in der Ausstellung „Public Luxury“ Skulpturen aus Beton bewundern, die als Life-Saving Design ausgestellt sind: Eine Betontreppe von Clara von Zweigbergk, die Kommunikation (sic!) fördern soll oder eine Blumenknospe von Björn Dahlström. Ja, in Sachen Design sind uns die Schweden nasenlängenweit voraus. Wie sagte schon Thomas, die Misere, nach dem Attentat auf dem Breitscheidplatz in Berlin zu BILD? Wir werden mit dem Terror leben müssen und der Schwede setzt nach: „Aber dann mit ordentlichem Design!“

Ich weiß nicht mehr was die Ursache war, das teure Öl (schwedisch für Bier) war es bestimmt nicht und das gesehene Life-Saving Design schlug mir auch nicht auf die Blase, jedenfalls – kurzer Rede langer Sinn – ich musste mal für kleine Königslöwen – nee Königstiger.

Jedenfalls fand ich einen Raum, der mit fünf Piktogrammen geschmückt war. Die beiden ersten ergaben einen Sinn. Bei der breitbeinigen Frau dachte ich an die alten Bauernfrauen, die so ihr Geschäft verrichteten – jedenfalls hat mir das mein Opa so erzählt. Das vierte Bild stellt keine Person mit Umhängetasche dar, wie meine Frau irrtümlich meinte, sondern jemand der nicht weiß, ob er Männlein oder Weiblein ist. Was der/die Fünfte sein soll, der auch diese „Halle der Inneren Harmonie“ (so sagt man in China) aufsuchen darf, erschließt sich mir bis zur Stunde noch nicht.

Jedenfalls habe ich niemanden mit ausgestreckten Armen in diesem Etablissement entdeckt. Was ich entdeckt habe war ein Vorhang, der von einem geheimnisvollen Licht angestrahlt wurde. Als neugieriger Germane wollte ich natürlich wissen, was die Wikinger hinter dieser Kulisse versteckt haben. Was sich mir im ersten Moment als Portraits von Außerirdischen mit kleiner Gasmaske darstellte – wir waren ja schließlich in einem Kunstmuseum – entpuppte sich als trauriges Überbleibsel von abmontierten Pissbecken, die ich mir jetzt so sehnlich gewünscht hätte. Hätte, hätte Fahrradkette. So musste ich artig warten, bis eine herkömmliche Kabine für mich frei wurde.

Daheim bin ich schon so domestiziert, dass man mich als „Sitzpinkler“ bezeichnen kann. „Dass mein Mann nicht mehr da ist, merke ich beim Reinigen der Toilette: es fehlen die Spritzer“ soll eine Witwe mal gesagt haben. Die Brille war runtergeklappt, machte aber nicht den Eindruck, dass Mann darauf sitzen wollte. Mit gekonntem Fußschwung – ich gehe ja deshalb ins Fitnessstudio – beförderte ich die Brille in die Vertikale. Nun presste ich meinen Harn – so fest und schnell es die ins Alter gekommene Prostata zuließ – zielgerichtet in die Porzellanschüssel. Jetzt kommt die Physik ins Spiel. Der Fachbegriff heißt „Foggen“. Beim Foggen, abgeleitet vom englischen „fog“ für Nebel, werden Substanzen (hier Urin) zerstäubt und in Form eines sehr feinen Nebels in die Umgebungsluft geflutet. Die jeweilige Flüssigkeit wird dabei so fein verteilt, dass sie in jede noch so kleine Ritze vordringen kann.

Doch ist ebenso eine sehr großflächige Anwendung möglich. Dieses Aerosol steht mehr oder weniger lange im Raum und lässt sich dann gravitationsbedingt in der Umgebung nieder. Dem Mann müsste jetzt die sich für Genderklos (gesprochen: Tschänder) einsetzende Frau erklären, was sie an dem Einatmen des männlichen Piss-Aerosols so attraktiv findet, um dieses Geruchtsfeeling demnächst flächendeckend in allen Klos unserer Republik vorfinden zu wollen. Aber damit nicht genug. Nach dem alten Spruch: Da hilft kein Schütteln und kein Klopfen, in die Hose geht der letzte Tropfen, ist geklärt was mit dem letzten Tropfen passiert, aber ich überlasse es der Phantasie, wo die vorletzten Tropfen, sei es geschüttelt oder geklopft, hingelangen.

Jeder Mann sehnt sich nach einem ordentlichen Pissbecken, während jede Frau froh ist, wenn möglichst wenige vorher die Toilettenschüssel „besessen“ haben. Wem nützt denn dann ein Genderklo? Fragen wir Dirk Behrendt, den Grünen Senator für Justiz und Antidiskriminierung in Berlin. Seine Antwort: „Es gibt Menschen, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen wollen oder können und die wissen schlichtweg nicht, auf welche Toilette sie gehen sollen, ohne für Irritationen zu sorgen.“

Wer erinnert sich noch an die vielen sich vor den Toiletten krümmenden Menschen, die wollten, aber nicht konnten, weil die eindeutige Beschriftung gefehlt hat? Das waren ja ganz schlimme Zeiten! Viele haben sich verpisst. Die Dunkelziffer ist riesig. Das mit den Genderklos ist eine klassische Lose-Lose Situation: Keiner hat etwas davon. Die Schwedenmänner lassen sich das gefallen und ich befürchte, hier sieht es demnächst auch so aus. Gebt uns unsere Pissbecken zurück! Macht die Klobeschreibung nicht vom Geschlecht, sondern von der Porzellanart abhängig. Trennt in Räume mit Pissbecken und welche mit Kloschüsseln und jeder geht dort hin, wo er will. Wo ist denn da das Problem?

Als wir am Sonntagabend mit dem Bus zu unseren Hotel in Ulriksdal fuhren, waren wir von sechzehn Passagieren die einzigen Weißhäutigen. Das kann aber auch Zufall gewesen sein.

In der Nacht nach unserem Abflug (meine Exkulpation) brannten in Schweden hundert Autos. „Einige der teils noch minderjährigen Brandstifter wurden bereits am Folgetag identifiziert. Inzwischen wurden bereits knapp volljährige Personen verhaftet, unter anderem, als sie sich auf der Flucht in die Türkei befanden. Mehr Details oder zumindest irgendein stichfestes Motiv für die koordinierte Brandstiftungsaktion hat die Polizei jedoch bislang nicht offiziell preisgegeben“ schreibt die Sächsische Zeitung eine Woche später. Da brennen hundert Autos und die Polizei „vermutet“. Mit der Qualität dieser Aufklärungsarbeit kann allerdings die Berliner Polizei mühelos mithalten.

Fazit der Reise: Man fragt sich ernsthaft, weshalb ein funktionierende Gesellschaft, die gerne ihre Traditionen feiert, z.B. Valborgsmässafton und Midsommar, ihrem eigenem Ruin Vorschub leistet. Aus dem Taka-Tuka-Land wird ein Gender-Gaga-Land.

Schade, dass ich in vierzig Jahren den Wahrheitsgehalt meiner Prognose nicht mehr selbst überprüfen kann, aber vielleicht liegt dieser Bericht ausgedruckt in einem alten Reiseführer, der 2058 beim Entrümpeln jemanden in die Hände fällt. Dann macht bitte einen Daumen hoch oder runter – vielleicht sehe ich das vom Himmel aus – wenn ich gerade auf einem Engelgenderklöchen sitze.