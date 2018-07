Bundesklüngelgericht bestätigt Propaganda-Steuer

Deutsch-Absurdistan: Selbstverständlich muss man nicht gleich sein ganzes Vertrauen in eine Bananenrepublik verlieren. Besonders kann man den Bananen vertrauen, die stets eine gleichbleibende Qualität aufzuweisen haben. Dafür klappt es oftmals nicht so gut mit der Justiz oder der Staatsführung. Aber für gute Bananen mag man doch allerhand in Kauf nehmen, gelle. So gab es dann einmal mehr ein interessantes Grundsatzurteil des BVG zur „Staatspropaganda“ und der Rechtmäßigkeit seiner Finanzierung durch die zur Bezahlung Gedungenen.

Wie gar nicht anderes zu erwarten, ist das alles natürlich rechtens, sonst hätte man das ja nicht so gemacht. Immerhin reden wir hier über ein monetäres Volumen von gut 8 Milliarden Euro, mit steigender Tendenz, um Qualität und Quantität der Volksverdummung zu gewährleisten. Wer wollte schon Zweifel am Wahrheitsmonopol unserer „Öffentlich Rechtlichen“ anmelden? Abgesehen davon gehören Werbung, billige Seifenopern, Krimis und weiterhin ziemlich seichte Unterhaltung zum Programm, zu dem sich der Staat verpflichtet sieht und sich genau diesen Schrott Milliarden Euro kosten lässt, halt nur eben zulasten der sogenannten Beitragszahler. Das wegweisende Urteil des ersten Senats … [BvG] des BVG unter der Leitung des Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof kann man sich hier antun: Erhebung von Vorzugslasten in Form von Beiträgen … [BVG].

Vorzugslasten sind was Feines

Was für einen realen Todeskandidaten in den USA die sanfte Hinrichtung mit Stickstoff wäre, ist bei uns die geistige Hinrichtung durch die seichte Staatspropaganda. Die nennt man wegen des damit verbundenen Luxus eben auch Vorzugslast, weil man die zwangsweise bezahlen darf. Genau darum ging bei der zuvor erwähnten Entscheidung. Immer noch finden sich Leute, die mit dieser Form der Zwangsfinanzierung von Gehirnwäsche und Indoktrination einfach nicht einverstanden sind. Aber ähnlich dem Zwangs-Bildungszugriff auf die Kleinen (Schulzwang), ergibt sich zumindest ein Bezahlzwang für die Großen, soweit sie ein Dach über dem Kopf haben (Rundfunkbeitrag). Unbeschadet der Zahlungsverpflichtung dürfen sie allerdings den Konsum dieser Propaganda (noch) verweigern.

Ungleichbehandlung immer noch nicht beseitigt

Immerhin hat man es in diesem Urteils-Sitz bereits geschafft die Doppelzahler von einer Last zu befreien. Aber natürlich nur soweit die Doppelzahler jetzt das Urteil lesen und sogleich einen entsprechenden Antrag stellen. Sonst zahlen sie sich weiterhin dumm und dämlich (bis 2020), obgleich sie faktisch und inzwischen gerichtlich bestätigt, das Programm-Angebot nur einmal nicht wahrnehmen können. Also auch für zweimal nicht wahrnehmen muss man künftig nur einmal zahlen. Das ist ein signifikanter Fortschritt für die Zweitwohnungsinhaber.

Alle Welt, also alle Ausländer (außerhalb der deutschen Grenzen), besonders aber die Obdachlosen in Deutschland, bleiben nach wie vor von der Beitragspflicht verschont. Die Voraussetzung zur Zahlpflicht lautet schließlich eine Wohnung zu haben, basta. Hierin konnte also das höchste Gericht keine Ungleichbehandlung erkennen, obgleich das faktisch eine ist. Zugegeben, gerade diese Höchst-Richter müssen ja nicht sehen, was sie nicht sehen wollen. Das garantiert ihre Unabhängigkeit. Vor allem müssen sie nichts entscheiden, wozu kein Antrag gestellt wurde. Besonders mit Blick auf die Gleichbehandlung von Obdachlosen, wegen der erwähnten Vorzugslast, wurden offensichtlich keine Anträge gestellt.

Unter Brüdern, Befangenheit, Glaubensgrundsätze und Kirchhöfe

Oftmals, wenn man an das Bundesverfassungsgericht denkt, kommt man schnell an die Grenzen seiner Glaubensgrundsätze. Manchmal muss man sogar dran glauben. Das betrifft sowohl die Unbefangenheit der Richter als auch die dunklen Kirchhöfe, auf denen alles zum Rechten gewendet wird. So sollte nicht unerwähnt bleiben, das bereits ein Bruder des hier (mit)urteilenden Kirchhof vom ersten Senat, ebenfalls lange Jahre am Bundesverfassungsgericht diente. Dabei handelt es sich um Professor Dr. Dres.h.c. Paul Kirchhof … [Wikipedia]. Solche hochkarätigen Erfahrungen sind stets gut und in jeder Hinsicht richtig was wert.

Wir zitieren mal die Fußnote 19: „Der Rundfunkbeitrag ist wie eine Kurtaxe“. Der Vater der neuen GEZ-Gebühr, Ex-Verfassungsrichter Paul Kirchhof, lobt sein Modell und rügt seichte Unterhaltung in ARD und ZDF. Diesen Hinweis finden wir ebenda bei den Fußnoten zu seiner Person, in dem vorherigen Link von Wikipedia. Sicherlich konnte sich der Vorsitzende des ersten Senats jetzt vor dem Urteil noch einmal die letzten fachkundigen Ausdeutungen des Rundfunkstaatsvertrages von seinem Bruder (aus erster Hand), bei einem Gläschen Wein unter dem Christbaum erläutern lassen. Recht, zumindest für die richtigen, soll ja auch entspannt bleiben.

Es ist immer wieder gut, wenn es kurze Dienstwege unter den Volljuristen gibt, sonst könnte unser Staat einfach sehr schnell zu Schaden kommen. Wichtig auch, dass nur Fachleute die staatstragenden Urteile fällen. Das kann man von den Brüdern schon sagen. Deshalb sollte man gerade in diesem Fall keinesfalls von Befangenheit reden, sondern vielmehr die geballte Kompetenz bewundern, die somit auch dem letzten Urteil in Sachen Beitragsservice und Rundfunkbeitrag innewohnt. Schon ist wieder alles im Lot und der Mega-Milliardendeal für die Staatspropaganda steht ab sofort auf einem zusätzlichen höchstrichterlichen Steinbein.