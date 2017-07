US-Bomber simulieren Angriff auf Südkorea

Seoul: Der pazifische Schwanzlängenvergleich geht in die nächste Runde. Die USA versuchen zu belegen, dass sie ihren Schwanz mehrfach um den Planeten wickeln können. Vielleicht liegt es daran, dass der kleine Dicke aus Nordkorea den USA immer wieder auf selbigen tritt. Vermutlich wissen die USA selber nicht mehr, wo ihr Teil überall im Weg herumliegt. Bei den epischen Ausmaßen und der Verselbständigung der Angelegenheit, kann der Schwanz nur noch mit seinem Eigentümer wackeln. Alles andere gehörte ins Reich der Fabeln.

Sofern der kleine Dicke in Nordkorea hüstelt, fängt der ganze Pazifik an zu bellen. Normalerweise straft man so unartigen Jungs wie den kleinen dicken Kim mit konsequenter Nichtbeachtung. Da den USA im Moment die kleineren bis mittleren Feindbilder ausgehen, an denen man zwischendurch mal ein Exempel statuieren kann, sind sie überaus dankbar für jeden kleinen Despoten den sie öffentlich züchtigen können. Das führt zu ganz kuriosen Erscheinungen und Erregnissen, die wir glaubten bereits mit dem Kindergarten überwunden zu haben.

Wenn also in Nordkorea eine Rakete losgeht oder ein neuer Sprengsatz gezündet wird, kann man mit so einer Art Kettenreaktion zumindest in der Region rechnen. Die Teilnahme der USA dabei gilt als obligatorisch. Hier sehr liebevoll beschrieben: Reaktion auf Raketentest ♦️ USA und Südkorea feuern Warnschüsse ab … [N-TV]. Gottlob können sich die Knallköppe der Region (nebst USA) darauf verlassen, dass Nordkorea postwendend auf dieses Kindergartenspiel einsteigt und noch mehr zündelt.

There is no Business like Show-Business

Vor lauter Schaumschlägerei kommt die ganze Welt schon gar nicht mehr dazu zu hinterfragen, warum es Nationen gibt die Waffen (auch Atomwaffen) testen/bauen dürfen und andere Nationen, die das nicht dürfen. Trotz intensiver Anstrengungen ist es bislang nicht gelungen herauszufinden nach welchen Kriterien sich das vollzieht. Angeblich soll die UN ein Verbot für bestimmte Länder ausgesprochen haben so etwas zu tun. Das ist natürlich total diskriminierend und allein deshalb schon nicht rechtens. Weiterhin muss man fragen, warum die UN nicht bereits den USA, Russland und China die Atomwaffen verboten hat. Naja, folgt man dem US-Intellekt, dann ist vermutlich diese Fragestellung schon gar nicht mehr erlaubt und könnte eine sofortige Befreiung des Fragestellers nach sich ziehen.

Aber die letzte Provokationsrunde war natürlich noch gar nicht beendet: Nach Raketentest ♦️ US-Bomber überfliegen koreanische Halbinsel … [SpeiGel auf Linie]. Das bedeutet nichts anderes, als dass die USA die Bombardierung von Südkorea proben. Natürlich soll das als Provokation gegen Nordkorea gelten. Dort dürfen die USA aber noch nicht fliegen, weil sie offiziell noch gar nicht miteinander im Krieg sind. Also demonstrieren die USA mal, wie man Südkorea bombardieren könnte, um damit Nordkorea so richtig zu beeindrucken. Naja, so richtig logisch ist das alles natürlich nicht. Irrationalität gilt gemeinhin als fieseste militärische Kriegslist. Vielleicht wird es so etwas verständlicher, warum die USA pro(vo)kativ mit schwerem Kriegsgerät über Südkorea rumdüsen. Immerhin kann man so auch den Südkoreanern noch mal eindrucksvoll vermitteln, wer bei ihnen im Lande die Hosen anhat … nämlich die USA.