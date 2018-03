Umfassende Grenzkontrollen scheitern an der AfD

Bad Ballerburg: Die legendären Schildbürger sind gegen die aktuelle Besetzung des Bundestages eine absolute Lachnummer. Nie war der Bundestag besser mit Schießbudenfiguren besetzt als in der aktuellen Legislatur unter der fachkundigen Anleitung von Angela Merkel. Auch das Farbspiel wird einer Bananenrepublik immer würdiger. Bezüglich der Grenzsicherung Deutschlands gibt es schon seit 2015 ernsthafte Bedenken. Die Absicherung im Süden war bisher das Problem, jetzt kommt auch der Norden noch dazu. Immer mehr Migranten kommen aus Skandinavien … [NDR], wo sie sich zumeist bereits Asyl-Ablehnungen eingefangen haben.

Als normalsterblicher Bürger möchte man jetzt meinen, dass eine sinnvolle Kontrolle der Grenzen eine durchaus sinnvolle Angelegenheit sein kann, allein um festzustellen, wer uns hier in Deutschland besuchen kommt und so gerne gemeinsam mit uns hier leben möchte. Um genau das zu erreichen, stellte die AfD bereits im vergangenen Jahr einen entsprechenden Antrag im Bundestag. Über diesen AfD-Antrag wurde nun, am 16. März 2018 im Bundestag abgestimmt. Für interessierte, die gerne den zugrundeliegenden Antrag studieren möchten, hier ist selbiger als PDF beim Bundestag einsehbar. Dasselbe gilt für die erarbeitete Beschlussvorlage, die kann man hier betrachten. Und das Abstimmungsergebnis bringen wir gleich unterhalb als Bildschirmfoto. Weitere Details zu Debatte und Abstimmung sind im Bundestag an dieser Stelle einzusehen.

 Kurz in Worten zusammengefasst, ist folgendes passiert: In der namentlichen Abstimmung stimmten 544 Abgeordnete gegen den Antrag der AfD, 84 dafür und drei enthielten sich. Zuvor hatte der AfD-Abgeordnete Curio intensiv für den Antrag geworben. In seiner Rede warf er der Bundesregierung vor, mit ihrer Asylpolitik vollends gescheitert zu sein. Rechts außen im Bild der unterhaltsame Teil seiner Rede. Viele Abgeordnete empfanden den Vortrag als surreal. Nationale Grenzen müssten gegen Binnenflüchtlinge in der EU geschützt werden und nicht Weihnachtsmärkte mit Betonpollern. Wörtlich sprach Curio von „Asylbehauptern“, deren Aufnahme kein Akt der Humanität sei.

Abgeordnete der Fraktionen von Union, SPD, FDP, Linkspartei und den Grünen hatten den Antrag der AfD in der Debatte erwartungsgemäß scharf kritisiert. Der CDU-Politiker Seif fabulierte von einem Frontalangriff auf die EU, die Freizügigkeit und die Reisefreiheit, der SPD-Abgeordnete Grötsch wies auf technische Unmöglichkeiten hin, wonach umfassende Grenzkontrollen weder möglich noch politisch gewollt seien. Die Abgeordnete der Linkspartei, Jelpke, warf der AfD rassistische Stimmungsmache vor.

Wenig spektakulär wird nunmehr in Berlin folgendes berichtet: Heute stimmt der Bundestag gegen bessere Kontrollen an den Grenzen … [BZ]. Generell liebäugelt insbesondere unser Heimatschutzminister, der Voll-Horst Seehofer, bestimmt ebenfalls mit etwas sichereren deutschen Grenzen. Und selbst von der CDU würden sich dem Ansinnen sicherlich massenhaft noch Abgeordnete anschließen. Fatalerweise wurde der Antrag nun einmal von der falschen Partei gestellt. Da gibt es ein ungeschriebenes demokratisches Übereinkommen im Bundestag, wonach man mit diesen Schmuddelkindern nicht redet. Ihnen ist unter keinen Umständen beizupflichten! Nur notgedrungen hört man ihnen zu. Aber auch nur, weil sie bedauerlicherweise genauso in den Bundestag gewählt wurden, wie alle anderen dort anwesenden Jammerlappen auch. Wie peinlich!

Ein Glanzstück der Demokratie

Die demokratische Staatsräson über praktische Notwendigkeiten zu erheben, kann sich nicht jedes Land leisten. Selbiges gilt auch für die Ausgrenzung eines respektablen Teils der Bevölkerung. Sowas funktioniert nur reibungslos in einer gut organisierten Bananenrepublik. Insoweit kann man berechtigt sagen, dass dieses Ansinnen ausschließlich an der AfD gescheitert ist. Schließlich kann ihnen und ihren Absichten aus grundlegenden Erwägungen heraus nicht entsprochen werden. In Kindergärten gehen solche Geschichten manchmal besser aus. Dort hat man aber auch fachkundige und konflikterfahrene Betreuer. Ob dies jetzt gut oder schlecht für Deutschland ist, spielt in diesem Zusammenhang gar keine Rolle. Ähnlich wie der Fraktionszwang, steht die Staatsräson um einiges übe den individuelle Befindlichkeiten. Das wird jeder Bürger sofort einsehen und lieber unsichere Grenzen in Kauf nehmen, als der AfD auch nur einen Millimeter weit entgegenzukommen.

Sollte sich die AfD irrwitziger Weise einmal für einen Weltfrieden im Bundestag stark machen, so ist ernsthaft davon auszugehen, dass auch ein solcher Antrag geschlossen abgelehnt werden würde. Und mal ganz ehrlich, wer wollte schon in einem von Nazis gestifteten Weltfrieden leben? Lieber schlagen wir uns endlos und aus Prinzip gegenseitig die Köpfe ein. Unsere Volksver†räter wissen sehr wohl was den Menschen, die schon länger hier leben, wirklich fehlt und gut tut. Nur deshalb haben sie sich jetzt so entschieden gegen fiese AfD-Grenzkontrollen ausgesprochen.