Enthüllt: Trump hat desaströses Rückenleiden

Waschen & Schminken: Aktuell trampelt der US-Donald durch Asien und hinterlässt zumindest eine mentale Schneise der Verwüstung. Die unterflorige Genialität seiner Auftritte steht der Peinlichkeit derselben in nichts nach. Vermutlich hätte er sich ausschließlich auf das Golfspielen in der Region beschränken sollen. Politische, wie auch diplomatische Diskurse sind einfach nicht sein Fachgebiet. Lediglich seine spontane Kanonenbootpolitik macht dabei eine rühmliche Ausnahme. Da ist nahezu jede Schuss ein Volltreffer.

Von Donald Trumps Rüpelhaftigkeit konnte sich nunmehr Shinzo Abe in Japan hautnah und “real live” einen Eindruck verschaffen. Für die sehr auf Form und Höflichkeit bedachten Japaner ist der Besuch des US-Präsidenten eine enorme Herausforderung. Sportlich gesehen war es lediglich ein mehrstündiger Belastungstest bei der Wahrung der Contenance. Trump in Japan “Ihr dürft Zweiter sein” … [SpeiGel auf Linie]. Bei seinem Zugeständnis an Japan, tatsächlich “Zweiter” sein zu dürfen, hat er andere Exportweltmeister offensichtlich nicht einmal ansatzweise im Sinn gehabt.

Eines konnte er geschickt oder aus Unkenntnis vermeiden. Die beiden Male zu erwähnen, an denen Japan strahlender Erster war … natürlich nur von “Amerikas Gnaden”. Das ist allerdings auch schon sehr sehr lange her: “Nagasaki” und “Hiroshima“. Wahrscheinlich fehlt ihm hierzu tatsächlich die Geschichtskenntnis, sodass er dazu keinen Gedanken haben konnte. Stattdessen polterte er, wie für ihn üblich, durch den japanischen Porzellanladen.

Donald Trump und sein Rückenleiden

Das ist die Sensation des Tages. Wenn es der Welt bis heute verborgen blieb, so steht inzwischen fest, dass Donald Trump ein ernsthaftes Rückenleiden hat. Selbst vor dem alten japanischen Kaiser gelang es ihm nicht, sich auch nur einige Millimeter nach vorne zu beugen. Trump verbeugt sich nicht vor japanischem Kaiser … [Locus]. Wie konnte das so lange geheim bleiben? Ganz einfach: wann immer es was “in die Fresse” gibt (da ist Trump immer ganz vorne dabei), geht’s allzeit nur einige Zentimeter oder Meter nach hinten, aber niemals nach vorne. Wenn man also nicht gerade nach vorne überfällt bedeutet die Bewegung in die Richtung meistens eine freundliche Geste oder auch ein Entgegenkommen. Alles Dinge, die der Trump’le Donald nicht einmal ansatzweise beherrscht.

Die Japaner selbst, in ihrer stoischen Ruhe, trösten sich damit ein wenig über diese Petitesse hinweg: “Trump kann nicht einmal richtig Fische füttern” … [Nachrichten.at], oder etwas anders ausgedrückt, den Rüpel möchte man dort zukünftig weder als Fischfutter und noch weniger als Fischfütterer begrüßen. So direkt werden Sie das in ihrer Freundlichkeit wohl nicht übermittelt, sondern eher für sich behalten haben.

Das war gerade mal der Auftakt in Japan. Nunmehr hat er noch gut zehn Tage Zeit in Asien weiter unter Beweis zu stellen, dass er doch recht ordentlich buckeln kann. Das ist natürlich nur ein verbaler Euphemismus. Faktisch gilt das als äußerst unwahrscheinlich. Und so wird er vermutlich mit seinem ungelenken Auftreten noch einige weitere Staatslenker peinlich berühren, die sich erst nach seiner Abreise mächtig auf die Schenkel klopfen und vor Lachen vornüber fallen werden.