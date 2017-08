IS-Terror belegt Verständnis für politische Vorgaben

Polit-Bananien: Terror verstehen, bedeutet erfolgreich siechen. Wie der geplante Zufall es so will, kommt auch der neuerliche Terror in Spanien nicht ganz ohne Psycho-Effekt daher. Kurzum, wenn Terror nicht zweckdienlich wäre, würde ja auch niemand den veranstalten. Der Normalsterbliche sollte sich aber besser nicht mit den Hintergründen zum maßgeschneiderten Terror befassen, das könnte mit bösartigen Gedanken enden. Besonders befremdlich mutet da an, dass sich der IS auch mit innenpolitischen Zielen Spaniens hart auseinandersetzt und dazu maßgeschneiderten Terror anbietet.

Zur Einstimmung darf man vielleicht ausnahmsweise mal an den 11. September 2001 in den USA erinnern. Ja es ist schon lange her, aber das Stichwort “Zweckterror” ist das verbindende Element. Erinnern wir uns kurz an das Pentagon und den Verkehrsflieger der es schaffte durch ein 3m großes Loch komplett ins Gebäude hinein zu verschwinden. Zu dem Ereignis selbst gab es leider nur den Bruchteil einer Sekunde an Überwachungsmaterial, was für das bestbewachte Gebäude der Welt äußerst erstaunlich ist. Es war eine fliegerische Meisterleistung der al-Qaida Piloten, dass schaffen sonst nicht einmal echte Profis. Das beachtlichere allerdings war der gezielt ausgewählte Teil des Pentagon in den Osama bin Laden seine Mannen jetten ließ.

Es handelte sich um den Teil des Pentagon, der sämtliche Unterlagen zum Verschwinden von rund zwei Billionen Dollar (englisch Trillion) aus dem Militäretat beheimatete. Nach dieser Katastrophe, musste in Ermangelung von Belegen, leider die gesamte Untersuchung zu dem Thema eingestellt werden. Rumsfeld, 9/11 and $2.3 trillion – 911myths … [911 myths]. Da aber die öffentliche Darstellung dieses Sachverhaltes viel zu bösartig und peinlich war, hat man fix eine andere Geschichte da herumgebaut. Die vorherige böse Story selbst wurde schnell in den Rang einer “Verschwörungstheorie” erhoben.

Immerhin kann man mal sehen wie fies und heimtückisch der Osama bin Laden damals vorging, der ja zuvor noch für den CIA gearbeitet hatte. Ja, ja … die Vokabel “Zweckterror” sollte man sich unbedingt mal merken. Immerhin ist ja 9/11 die Mutter des “Krieges gegen den Terror”, der nach den Planungen des Pentagon auch den 30-jährigen Krieg locker in den Schatten stellen soll. Bei genauerem Hinsehen gibt es stets ganz andere und zumeist überlebende Profiteure bei diesen Terror-Aktionen. Die “Bauchweggürtelträger“, die auf die 72-jährige Jungfrau scharf sind, darf man eher als volksverdummenden Mythos dazu betrachten. Das schöne an diesem Terror ist, dass man aufgrund der Pietät und dem Respekt vor den Opfern, immer besser den Mund halten sollte. Das ist schon sehr sachdienlich eingefädelt

Spanien machte bereits 2004 Bekanntschaft mit dem “Zweckterror”. Es scheint für die Islam-Bomber ein ganz besonderer Ort zu sein. Der jetzige Zeitpunkt ist ebensowenig Zufall wie 2004. Damals blieben nur wenige Tage bis zu den Parlamentswahlen. Die Terrorakte von Madrid brachten die konservative Regierung zu Fall. Die Sozialisten unter José Luis Rodríguez Zapatero gewannen entgegen jeder Erwartung. Die vorherige Regierung unter José María Aznar hatte gemeinsam mit den USA und Großbritanniens Truppen in den Irak geschickt, Zapatero zog sie dann wieder ab.

Und siehe da, nun steht gerade mal eine Abstimmung in Katalonien auf dem Programm. Es geht um die Autonomie der Region. Am 1. Oktober soll darüber abgestimmt werden. Da ist es gut, wenn der IS ausgerechnet jetzt via Terror mal wieder in die spanische Innenpolitik eingreift. Soll mal einer sagen, die würden sich mit der 72-jährigen Jungfrau begnügen. Nein, mitnichten, Spanien soll doch das verheißene Land sein. Das “Al-Andalus” des Islam auf europäischen Boden, das Land des goldenen Zeitalters des Islam. Sie kennen sich bestens mit spanischer Innenpolitik aus und mischen nun auf ihre blutige Art und Weise ordentlich mit. In diesem Fall scheinen sie die spanische Zentralregierung zu unterstützen, denn auch der islamische Staat in Spanien will späterhin kein geteilter sein. Dagegen muss also der IS bereits heute was unternehmen. Wir haben es erlebt.

Kein neuer Terror in Deutschland vor 2018

Insoweit ist der Zeitpunkt für die Attentate von Barcelona und Cambrils kaum zufällig gewählt. Das bedeutet im “blasphemischen” Umkehrschluss, dass es in Deutschland vor der Bundestagswahl 2017 keinen Terror mehr geben wird, denn der IS setzt voll und ganz auf die Merkel-Junta. Und die liegt bereits in Führung und kann derlei extraordinäre Wahlkampfhilfe für die AfD im Moment gar nicht gut gebrauchen. Wobei der IS-Terror nach der Wahl in Deutschland neue Höchststände feiern könnte. Dann geht es aber nur darum unter Merkel einen straffen Überwachungsstaat in Szene zu setzen, so wie ihn später der Islamische Staat auch gerne leben möchte. Da muss man dann nur noch die Führungsfiguren, Staatsreligion und das Rechtssystem austauschen, dann ist der Drops gelutscht.

Wenn also alles nach Plan läuft, werden die Katalanen aus lauter Dankbarkeit vor der spanischen Solidarität ihrer eigenen Unabhängigkeit jetzt fix eine Absage erteilen. Überall werden die Spanier heute in Solidarität für Schweigeminuten auf der Straße stehen. Die Spanier, egal welcher Kultur und Sprache, sind zutiefst geschockt und leiden mit. Sie wollen ihr Land mit Katalonien. Weniger aus spanischem Nationalismus heraus, wie ihn die Madrider Regierung unter Mariano Rajoy an den Tag legt, sondern aus tiefer Sympathie mit den Menschen in Katalonien. Würden die Wähler am 1. Oktober dies bedenken, wären die Ziele von IS und der Zentralregierung in Madrid erfolgreich umgesetzt. Der Terror hat sich dann für alle Beteiligten richtig gelohnt, halt mit Ausnahme der wenigen Opfer. Auf die kommt es aber im globalen Maßstab gar nicht an. Die USA sind allzeit bereit noch größere Bevölkerungskontingente für solche Spielchen zu opfern.

Erfolge die man feiern muss

Angesichts solcher großartigen Erfolge tun die Spanier gut daran auf die Straße zu gehen, wie sie das bereits im letzten Jahr taten: 160.000 Spanier demonstrieren für Aufnahme von Flüchtlingen … [Zeit]. Über solche Veranstaltungen freut sich nicht nur die spanische Regierung nebst EU, auch Merkel sähe davon gerne einige mehr in Deutschland. Die hier geschilderte Erfolgsstory, mit dem Win-Win-Win-Faktor könnte solchen Ambitionen weiteren Auftrieb verleihen. Selbst wenn diese Phantasien von kranken Herrscher-Hirnen in irgendwelchen Elfenbeintürmen ersonnen wurden. Sie müssen lediglich korrekt vermarktet werden.

Solange sich noch genügend Menschen finden dafür auf die Straße zu gehen, wird auch der islamistische Terror in Europa noch den gesunden Nährboden vorfinden den er braucht. Nicht zuletzt, weil es zwischen dem IS und einigen nationalen Regierungen als auch der EU selbst, an gemeinsamen Zielen keineswegs mangelt. Der Rest besteht aus medialen Horror-Geschichten für das Fußvolk. Allein damit es im Verlauf der anstehenden Staatsumbauarbeiten nicht kopfscheu wird und den offiziellen Märchen auch weiterhin uneingeschränkt Glauben schenkt. So schön und erfolgreich kann Terror sein, wenn man mal ein wenig hinter die Kulissen sieht.