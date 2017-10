Vision Deutschland: Bereits 330.000 Haushalte können ohne Strom

BRDigung: Soll mal einer sagen, Deutschland wäre nicht zukunftsfähig oder innovativ genug. Nach wie vor gilt: wenn die Deutschen etwas anpacken, machen Sie es allzeit besonders gründlich. Das führte auch dazu, dass wir die “Made” in Germany nie wieder losgeworden sind. Gerade den Grünen, die jetzt wiederholt an den steuerbasierten Regierungs-Futtertrog drängen, liegt das Thema Ökologie und Umweltverträglichkeit programmatisch am Herzen. Ein Großteil, der in der Überschrift verheißenen Entwicklung, ist zweifelsohne ihnen zu danken.

Natürlich ist das lediglich ein erster Tropfen auf den heißen Stein, zeigt aber visionär in die richtige, grüne Richtung. Da muss noch erheblich mehr passieren und die Steigerungsraten bei den stromlosen Haushalten fallen momentan eher mäßig aus, ganz zum Missfallen ihrer Erschaffer. Unumwundenes Fernziel muss es sein, Deutschland gänzlich stromlos zu machen. Das verringert die Abhängigkeiten von fossilen Brennstoffen und nützt der Natur. Auf Dauer können wir mit dieser ultra-grünen Strategie sogar Sonne und Wind wieder spürbar und nachhaltig entlasten. Wir erkennen auf den ersten Blick, das Thema hat Potential, ist aber komplexer als erwartet. In der Politik zählt immer nur der rechte korrekte Blickwinkel, die Realität kann man getrost vernachlässigen.

Das unschöne dieser an sich richtigen Entwicklung ist die Klientel die es zuvorderst trifft: Stromsperren ♦️ Armut in Deutschland ♦️ 330.000 Haushalten wurde der Strom abgestellt … [SHZ]. Nicht zu bestreiten ist, dass sich gerade diese Gruppe hervorragend für solche Experimente eignet. Den Verdienst der Grünen an dieser Geschichte muss man explizit noch einmal hervorheben. Ihnen ist es zu danken, dass sich seit der Jahrtausendwende der Strompreis annähernd verdoppelt hat. Nur aus ideologischen Gründen übrigens, damit der schon grün und nicht mehr so hässlich gelb-schwarz aussieht.

Bei den Realeinkommen reden wir eher von einer Stagnation oder marginalen Verbesserung. Somit sind Strompreis und Einkommen seit der Jahrtausendwende massiv auseinander gedriftet. Alles in allem hat es für diese Klientel auch keinen Ausgleich gegeben, sodass die Abschaltung, also der Stromentzug, dann das probate Mittel der Fall ist, die neue Form der Ökologie kapitalistischer Prägung durchzusetzen. Für die Reichen wäre es sicher erheblich einfacher gewesen sich sogenannten “Nullenergiehäuser” zu erbauen und sich so vorbildlich vom Stromnetz abzukoppeln. Leider sind die Renditen noch nicht so auskömmlich, dass die Reichen und Schönen sich darauf einlassen mögen. Infolgedessen trifft es logischerweise, wie oben verlinkt, erst einmal die armen Schweine.

Das hat nichts mit Zwangsökologie zu tun

Selbstverständlich möchten die Grünen dies nicht unbedingt als “Zwangsökologie” verstanden wissen und stellen dabei stets ihren guten Willen heraus. Zum Ausgleich für ihre Luxuskarossen und CO2-Schleudern, die sie auf Regierungsebene für die angemessene Amtsführung benötigen, ist es bestimmt gerecht, an der Basis einige arme Leute vom Stromnetz zu nehmen. Schließlich bringen die nachweislich keinen erklecklichen Beitrag mehr zum Bruttosozialprodukt. Wir können abschließend festhalten, die Grünen sind bereits seit Jahrzehnten in der Realität angekommen. Nach dem harten Rennen um die Mandate haben sie die Turnschuhe längst an den Nagel gehängt und sich auf standesgemäßere Armani-Fußbekleidung verlegt.