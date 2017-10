Merkel attestiert sich und EU „geistige Unklarheit“

B-Rüssel: Nun ist es tatsächlich amtlich und verbindlich protokolliert. Merkel hat eingestanden, dass es ihr, als auch der EU, an der nötigen geistigen Klarheit mangelt. Es nicht zwangsläufig von Vorteil sein, wenn man so redet, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Sie ließ die schwerwiegende Tatsache nur in einem Nebensatz und leicht verklausuliert durchblicken. Dennoch darf dieser Umstand nicht einfach unbemerkt in Vergessenheit geraten. Eingeständnisse von Fehlleistungen und eigenem Unvermögen sind unter Politikern zutiefst verpönt. Daher haben wir so selten hinreichend dokumentierte Belege für deren Tollheiten.

Angela Merkel gilt unangefochten als “Meisterin des Wortes“. Sie kann stundenlang reden ohne überhaupt irgendetwas zu sagen. Eine gnadenlose Begabung, die sie nach Einschätzung einiger Fachleute in der Blütezeit ihrer AgitProp (Agitation und Propaganda) Ausbildung bei der FDJ zu 150 Prozent verinnerlichen durfte. Als angeblich Stasi-befreite FDJ Sekretärin (IM Erika) konnte sie sich so ausgiebig auf ihre zukünftige Mission als Staatstrojaner vorbereiten. Ziel war es, die stille Übernahme des Erzfeindes, der kapitalistischen BRD durch die seinerzeitige DDR vorzubereiten. Nach drei Legislaturperioden an der Staatsspitze ist das Ziel, eine EU als DDR 2.0, inzwischen in greifbare Nähe gerückt. Erich Honecker wäre stolz auf sie und mit etwas “Fortune” kann sie die Mission in ihrer vierten Diktatur Legislatur beenden.

Um den Lesern nunmehr eine Kostprobe ihrer Genialität zu liefern, zitieren wir hieraus die entscheidende Stelle: Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel zum Europäischen Rat am 19. und 20. Oktober 2017 … [Bundeskanzlerin.de]. Wer mit dem Gedanken spielt, sich noch an diesem Wochenende komplett dem Wahnsinn hinzugeben, dem sei zweifelsfrei angeraten die gesamte Rede von A bis Z zu studieren. Die Folgen werden garantiert nicht unterm Weg verbleiben.

Was ich nur schwer verstehen kann, ist, dass man, wenn man ein Verhandlungs­ergebnis im März 2019, glaube ich, braucht, warum man dann eigentlich im Oktober 2017 permanent darüber reflektiert, was denn nun vielleicht zum Schluss dabei rauskommt. Wir haben Fortschritte. Und es ist vielleicht auch in der Natur der Sache, dass man jetzt mal Schritt für Schritt das anguckt. Ich habe da überhaupt keinen Zweifel, wenn wir geistig alle klar sind – und die Rede von Florenz war dazu ja auch ein Beitrag –, dass wir dann ein gutes Ergebnis erzielen können. Und deshalb nehme ich die Diskussion zu Kenntnis. Ich kann sie ja nicht ausschließen, aber ich glaube, dass da von meiner Seite aus jedenfalls null Indizien dafür sind, dass uns das nicht gelingen kann. Und wir arbeiten da schon strikt dran. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel.

Der Gehalt ihrer Aussagen ist und bleibt und unüberboten. Die in Rede stehende als auch entscheidende Stelle haben wir in dem vorherigen Zitat fett und farbig hervorgehoben. Diese Aussage impliziert, dass man von der “geistigen Klarheit” noch sehr weit entfernt ist. Diese Aussage wird nachhaltig dadurch gestützt, dass sämtliche Tatsachen rundherum, die wir derzeit auf EU- und Bundesebene beobachten müssen, den Merkmalen besagter “geistigen Unklarheit” entsprechen. Bei ihrer Rede bleibt gänzlich offen, ob Sie sich die angesprochene geistige Klarheit überhaupt wünscht und vorstellt. Womöglich ist es sehr viel einfacher und unkomplizierter für sie, im Rahmen einer “geistigen Umnachtung” einfach so weiterzuregieren, wie sie das 12 Jahre lang bereits erfolgreich und demokratieeinschläfernd durchgezogen hat.

Die wahren Schlussworte

Und ganz zum Schluss noch Merkels beiden wichtigsten Worte dieser Dekade. Sie sind gleichsam die Schlussworte ihrer zuvor verlinkten Rede und lassen an Bedeutungsschwere nichts zu wünschen übrig. Die können und wollen wir niemandem unserer Leser vorenthalten. Aus ihrer grenzenlosen Güte und Selbstvollkommenheit dürfen wir rückschließen, dass sie diese Worte nicht nur für die Deutschen, sondern nach Maßgabe ihrer Einsichtsfähigkeit für alle Europäer, in weiser Voraussicht wählte: Gute Nacht!