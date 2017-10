 Niedersachsen bekommt erste Bahamas Koalition

Hang over: Noch wird fleißig hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Doch die ersten Landespolitiker saufen sich bereits ordentlich Mut an. “Wer hat Angst vorm schwarzen Mann“, steht womöglich schneller auf den Spielplan als es die Akteure noch vor der Landtagswahl vermuten mochten. Die Schmuddelkinder, die, mit denen niemand reden oder spielen darf, stehen noch breit grinsend in der Ecke. Alle Beteiligten auf dem Landtagsspielfeld fragen sich irritiert, wie die nur in den Landtag kommen konnten? Gewiss doch, der böse Wähler hat es beim diesjährigen Demokratiespiel verbockt.

Damit mehren sich wiederholt die Anzeichen, dass das Volk tendenziös ziemlich undemokratisch bis uneinsichtig ist und nicht nach den fürsorglichen Vorgaben der Politik funktioniert. Hätten wir nicht eine so wunderbare indirekte oder auch repressive repräsentative Demokratie, die die gröbsten Auswüchse des Volkes zu verhindern vermag, müsste der Souverän jetzt für sein Fehlverhalten hart bestraft werden. Das haben die Politiker längst erkannt und mühen sich weiterhin nach Kräften die AfD zu ignorieren. Genau genommen hätte man sich die Neuwahl sparen können, die Verhältnisse haben sich dadurch eher nur verschlechtert.

Die Orakelei um die intelligenteste Auslegung des katastrophalen Wählerwillens ist längst noch nicht vorüber. Direkte Befragung des Volkes kommt da gar nicht in die Tüte, das haben wir noch nie so gemacht. Eines lässt sich aber mit Bestimmtheit schon heute daraus ableiten: “Jamaika ist out“, offenbar will das auch niemand auf Bundesebene sehen. Das spielt am Ende keine große Rolle, denn der Souverän wird schon nehmen müssen, was man ihm zu fressen vorsetzt. Aber den Umgang der Parteien untereinander, gerade in Niedersachsen, hat dieses Wahl-Unglück empfindlich beeinflusst.

Der Farb-Albtraum von Niedersachen

Für Rot-Grün reicht es nicht, da müsste die FDP schon noch mit ran. Für Schwarz-Gelb reicht es auch nicht, da müssten wiederum die Grünen mit an den Futtertrog. Egal welches Spiel Sie jetzt spielen möchten, die etablierten Parteien werden weiter vergeigen. Rein rechnerisch, aber das darf man ja so nicht machen, hat rechts-liberal eine zwei Stimmen Mehrheit und wäre damit regierungsfähig. Man könnte sogar vom “Wählerwillen” reden, wären da nicht die Politik. Aber nein, in demokratieverachtender Manier hat man sich parteiübergreifend dazu entschlossen eine Partei als undemokratisch auszugrenzen. Das ist nunmehr die Ausgangsposition für das oben erwähnte Spiel.

Kurz um, unter rein sachlichen Erwägungen führt eigentlich nichts an einer Bahamas-Koalition (Schwarz-Blau-Gelb) in Niedersachsen vorbei. Bedauerlicherweise hat man sich diesbezüglich bereits auf ziemlich undemokratische Prinzipien festgelegt. Insgesamt eher ein Armutszeugnis für die niedersächsischen Hilfs-Parlamentarier, die genau genommen in Sachen Demokratie erst einmal eine Runde nachsitzen müssten. Und wenn Sie die Kröte nicht schlucken, gibt es eben nur sehr viel schneller Neuwahlen, bei denen man dann erneut angestrengt überlegen muss, wie man den Wählerwillen maximal ignoriert.